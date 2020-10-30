FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 2197 постов • 707 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
10 самых популярных рецептов тортов

10 самых популярных рецептов тортов (10 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 08:43
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: видео   еда   кулинарные рецепты   рецепт   сладость   торт   фото   
421
10
1
Торты нравятся даже тем людям, которые не любят сладкое. Такие лакомства очень вкусные, к тому же они у многих ассоциируются с детством и праздничными днями, вызывая соответствующее настроение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: видео   еда   кулинарные рецепты   рецепт   сладость   торт   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Tiana Час назад
В мои молодые годы торты покупали не часто, все больше дома готовили. Как раз медовик, муравейник, наполеон и всякие бисквитно-кремовые варианты. Опять пришли те времена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Wolf Tiana 38 минут назад
Магазинные сейчас есть невозможно. Либо доступно, но одна химия, либо стоимость такова, что можно 10 своих испечь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
Dimi 24 минуты назад
Ах Наполеон..... Тот самый, как у бабушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Самые вкусные запеканки из цветной капусты: 10 лучших простых рецептов Самые вкусные запеканки из цветной капусты: 10 лучших простых рецептов Невероятно реалистичный торт "Йода" Невероятно реалистичный торт "Йода" Как приготовить чизкейк Как приготовить чизкейк Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке Настоящий украинский борщ Настоящий украинский борщ
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3940



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром Пахманом
0
38
История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром Пахманом
Интересные нюансы русского языка
17
281
Интересные нюансы русского языка
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Негативное действие телевидения и способы его минимизации
0
6
Негативное действие телевидения и способы его минимизации
Рейтинг самых читаемых книг в России
2
42
Рейтинг самых читаемых книг в России
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
3
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#авария#россия#полиция#фильм#знаменитости#собака#франция
#факты#интересно#прикол#кино#разное#люди#прикольные#подборка#сша#пандемия
#юмор#животные#дтп#авто авария#в мире#СССР#девушки#позитив#топ#деньги

На что жалуетесь?

Вернуться