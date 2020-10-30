10 самых популярных рецептов тортов

Торты нравятся даже тем людям, которые не любят сладкое. Такие лакомства очень вкусные, к тому же они у многих ассоциируются с детством и праздничными днями, вызывая соответствующее настроение.
Считается, что первые торты подавались к столу в Древнем Египте. Придворные повара использовали при готовке мед, молоко, кунжут.
Классические торты начали делать во Франции. Там и появилось большое количество различных способов приготовления подобных сладостей, которые потом переняли повара других стран.
Рассмотрим перечень рецептов тортов, которые сегодня можно назвать самыми популярными.
Классические торты начали делать во Франции. Там и появилось большое количество различных способов приготовления подобных сладостей, которые потом переняли повара других стран.
Рассмотрим перечень рецептов тортов, которые сегодня можно назвать самыми популярными.
10. Медовик
Это лакомство пользуется большой популярностью в странах бывшего СССР и России. Торт «Медовик» появился благодаря тому, что императрица Екатерина Алексеевна терпеть не могла мед. Ее повар создал особое лакомство, которое пришлось ей по вкусу.
Что понадобится:
ванилин;
два стакана сметаны;
чайная ложка разрыхлителя с горкой;
два яйца;
0,1 кг мягкого сливочного масла;
стакан сахарного песка;
420 г муки;
две столовые ложки меда;
150 г сахара.
Соедините мед, яйца, насыпьте сахар, затем все взбейте. Положите также разрыхлитель, муку и вымешивайте тесто. Поделите его на шесть частей, затем каждую из них нужно будет раскатать.
Нагрейте духовой шкаф до 200 градусов и запеките коржи. Смешайте сахарную пудру со сметаной, намажьте крем на коржи. Украсьте торт шоколадной крошкой или орехами.
Что понадобится:
ванилин;
два стакана сметаны;
чайная ложка разрыхлителя с горкой;
два яйца;
0,1 кг мягкого сливочного масла;
стакан сахарного песка;
420 г муки;
две столовые ложки меда;
150 г сахара.
Соедините мед, яйца, насыпьте сахар, затем все взбейте. Положите также разрыхлитель, муку и вымешивайте тесто. Поделите его на шесть частей, затем каждую из них нужно будет раскатать.
Нагрейте духовой шкаф до 200 градусов и запеките коржи. Смешайте сахарную пудру со сметаной, намажьте крем на коржи. Украсьте торт шоколадной крошкой или орехами.
9. Муравейник
«Муравейник» – известное постсоветское лакомство. Это сочетание великолепия вкуса, минимального количества ингредиентов и легкости создания.
Что понадобится:
0,2 кг сливочного масла;
банка вареной сгущенки;
щепотка соли;
0,2 кг сметаны;
три с половиной стакана пшеничной муки;
половина чайной ложки соды;
0,2 кг масла или маргарина;
половина стакана сахара.
Просейте муку, соедините ее со сметаной, сахаром и маслом. Насыпьте соду и соль. Замесите тесто, обработайте его с помощью мясорубки.
Нагрейте духовой шкаф до 180 градусов и запекайте тесто. Оно должно приобрести золотистый оттенок. Чтобы приготовить крем, смешайте сгущенку, масло и как следует взбейте массу.
Достаньте готовое тесто, измельчите его, добавьте крем. Затем все нужно будет тщательно перемешать.
Возьмите гладкую большую емкость и положите торт горкой. Поставьте его в холодильник на несколько часов.
Что понадобится:
0,2 кг сливочного масла;
банка вареной сгущенки;
щепотка соли;
0,2 кг сметаны;
три с половиной стакана пшеничной муки;
половина чайной ложки соды;
0,2 кг масла или маргарина;
половина стакана сахара.
Просейте муку, соедините ее со сметаной, сахаром и маслом. Насыпьте соду и соль. Замесите тесто, обработайте его с помощью мясорубки.
Нагрейте духовой шкаф до 180 градусов и запекайте тесто. Оно должно приобрести золотистый оттенок. Чтобы приготовить крем, смешайте сгущенку, масло и как следует взбейте массу.
Достаньте готовое тесто, измельчите его, добавьте крем. Затем все нужно будет тщательно перемешать.
Возьмите гладкую большую емкость и положите торт горкой. Поставьте его в холодильник на несколько часов.
8. Эстерхази
Торт «Эстерхази» назван в честь Пала Антала Эстерхази, венгерского дипломата. Это лакомство пользуется большой популярностью в Венгрии, Германии, Австрии.
Что понадобится:
немного ванильного сахара;
щепотка корицы;
щепотка соли;
20 г муки;
десять куриных яиц;
200 мл молока;
0,2 кг сгущенки;
0,3 кг грецких орехов;
чайная ложка порошка какао;
две столовые ложки абрикосового джема;
20 г крахмала;
0,2 кг белой помады (для украшения);
0,2 кг сливочного масла;
350 г сахара.
Возьмите сухую сковороду, положите на нее грецкие орехи и слегка их обжарьте. Отделите от 8 яиц белки и взбейте их с солью и сахаром. Насыпьте в эту смесь измельченные орехи. Нагрейте духовой шкаф до 160 градусов и готовьте коржи 25 минут.
Чтобы создать крем, соедините в ковше крахмал, яйца, горячее молоко, муку и ванильный сахар. Доведите массу до кипения, осторожно перемешивая ее в процессе. После этого добавьте в крем сгущенку и растопленное масло.
Намажьте крем на торт, украсьте его порошком какао и белой помадой.
Что понадобится:
немного ванильного сахара;
щепотка корицы;
щепотка соли;
20 г муки;
десять куриных яиц;
200 мл молока;
0,2 кг сгущенки;
0,3 кг грецких орехов;
чайная ложка порошка какао;
две столовые ложки абрикосового джема;
20 г крахмала;
0,2 кг белой помады (для украшения);
0,2 кг сливочного масла;
350 г сахара.
Возьмите сухую сковороду, положите на нее грецкие орехи и слегка их обжарьте. Отделите от 8 яиц белки и взбейте их с солью и сахаром. Насыпьте в эту смесь измельченные орехи. Нагрейте духовой шкаф до 160 градусов и готовьте коржи 25 минут.
Чтобы создать крем, соедините в ковше крахмал, яйца, горячее молоко, муку и ванильный сахар. Доведите массу до кипения, осторожно перемешивая ее в процессе. После этого добавьте в крем сгущенку и растопленное масло.
Намажьте крем на торт, украсьте его порошком какао и белой помадой.
7. Прага
Это лакомство является советским, а не пражским. Торт «Прага» создал кондитер московского ресторана Владимир Гуральник, который учился у чехословацких поваров.
Что понадобится:
четыре столовые ложки какао;
три столовые ложки молока;
четыре столовые ложки сахарной пудры;
250 г сливочного масла;
банка сгущенки;
полтора стакана муки;
чайная ложка соды, погашенной уксусом;
стакан сахарного песка;
стакан сметаны;
три яйца.
Соедините сахар, яйца, добавьте гашеную соду, сметану, сгущенку. Положите также какао и муку.
Нагрейте духовой шкаф до 180 градусов, постелите бумагу на форму для выпечки, смажьте ее маслом. Запеките тесто, затем дождитесь остывания коржа и порежьте его на три куска.
Чтобы сделать крем, тщательно взбейте миксером сгущенку и масло. Для создания глазури разогрейте масло, какао и сахарную пудру, добавьте в молоко. Перемешайте массу и дождитесь, пока она станет густой.
Намажьте крем на две нижние части, глазурь – на верхнюю.
Что понадобится:
четыре столовые ложки какао;
три столовые ложки молока;
четыре столовые ложки сахарной пудры;
250 г сливочного масла;
банка сгущенки;
полтора стакана муки;
чайная ложка соды, погашенной уксусом;
стакан сахарного песка;
стакан сметаны;
три яйца.
Соедините сахар, яйца, добавьте гашеную соду, сметану, сгущенку. Положите также какао и муку.
Нагрейте духовой шкаф до 180 градусов, постелите бумагу на форму для выпечки, смажьте ее маслом. Запеките тесто, затем дождитесь остывания коржа и порежьте его на три куска.
Чтобы сделать крем, тщательно взбейте миксером сгущенку и масло. Для создания глазури разогрейте масло, какао и сахарную пудру, добавьте в молоко. Перемешайте массу и дождитесь, пока она станет густой.
Намажьте крем на две нижние части, глазурь – на верхнюю.
6. Птичье молоко
«Птичье молоко» – это польский торт, который был впервые приготовлен в 30-х годах XX века. В Польше такое лакомство было не очень популярным, но его сильно полюбили жители СССР.
Что понадобится:
10 г и 20 г желатина;
белки четырех яиц;
два стакана молока;
две столовые ложки лимонного сока;
три столовые ложки какао;
три столовые ложки сахара.
Замочите в воде 10 и 20 г желатина (емкости должны быть разными), подождите 60 минут. Дождитесь его набухания, разогрейте, остудите. Смешайте сахарную пудру и белки: они должны стать пышными. Добавьте 20 г желатина и лимонный сок.
Кипятите какао в течение нескольких минут: оно должно слегка загустеть. Влейте 10 г желатина. Вылейте часть какао в форму, поставьте его в морозильную камеру. Когда оно «схватится», положите на него белковую смесь и опять уберите в морозилку на 10 минут.
Оставшееся какао чуть подогрейте и вылейте его на белок. Уберите форму с тортом в холодильник.
Что понадобится:
10 г и 20 г желатина;
белки четырех яиц;
два стакана молока;
две столовые ложки лимонного сока;
три столовые ложки какао;
три столовые ложки сахара.
Замочите в воде 10 и 20 г желатина (емкости должны быть разными), подождите 60 минут. Дождитесь его набухания, разогрейте, остудите. Смешайте сахарную пудру и белки: они должны стать пышными. Добавьте 20 г желатина и лимонный сок.
Кипятите какао в течение нескольких минут: оно должно слегка загустеть. Влейте 10 г желатина. Вылейте часть какао в форму, поставьте его в морозильную камеру. Когда оно «схватится», положите на него белковую смесь и опять уберите в морозилку на 10 минут.
Оставшееся какао чуть подогрейте и вылейте его на белок. Уберите форму с тортом в холодильник.
5. Захер
Торт «Захер» был создан Францем Захером, австрийским кондитером. Данное лакомство является типичным венским десертом.
Что понадобится:
сливочное масло;
0,1 кг шоколада для глазури;
две столовые ложки сахарного песка;
120 г горького шоколада;
6 яиц;
растительное масло;
0,1 кг абрикосового джема;
0,1 кг сахарной пудры;
80 г муки;
120 г сливочного масла.
Соедините шоколад с маслом: их нужно будет растопить. Разделите желтки и белки. Аккуратно поместите в шоколад сахарную пудру и желтки. Соедините сахар с белками, чтобы возникла пена, затем осторожно смешайте полученную массу с мукой.
Намажьте сливочное масло на форму для выпечки. Перемешайте две массы и налейте на форму полученную смесь. Нагрейте духовой шкаф и готовьте торт в течение часа. Он не должен сильно подниматься.
Чтобы получить глазурь, смешайте несколько ложек растительного масла с растопленным шоколадом. Разогрейте абрикосовый джем и намажьте его на торт. После этого нанесите глазурь.
Что понадобится:
сливочное масло;
0,1 кг шоколада для глазури;
две столовые ложки сахарного песка;
120 г горького шоколада;
6 яиц;
растительное масло;
0,1 кг абрикосового джема;
0,1 кг сахарной пудры;
80 г муки;
120 г сливочного масла.
Соедините шоколад с маслом: их нужно будет растопить. Разделите желтки и белки. Аккуратно поместите в шоколад сахарную пудру и желтки. Соедините сахар с белками, чтобы возникла пена, затем осторожно смешайте полученную массу с мукой.
Намажьте сливочное масло на форму для выпечки. Перемешайте две массы и налейте на форму полученную смесь. Нагрейте духовой шкаф и готовьте торт в течение часа. Он не должен сильно подниматься.
Чтобы получить глазурь, смешайте несколько ложек растительного масла с растопленным шоколадом. Разогрейте абрикосовый джем и намажьте его на торт. После этого нанесите глазурь.
4. Чизкейк
Считается, что «Чизкейк» начали делать еще в античные времена. Данный торт считается блюдом американской и европейской кухни.
Что понадобится:
100 г песочного печенья;
0,5 кг сливочного сыра;
экстракт ванили;
150 мл тридцатипроцентных сливок;
три столовые ложки сахара;
75 г сливочного масла;
три куриных яйца.
Соедините сливочное масло с измельченным печеньем. Распределите полученную смесь по форме для выпечки. Соедините сахар, сливки, чуть теплый сливочный сыр, экстракт ванили, яйца. Тщательно взбейте все эти ингредиенты и вылейте полученную начинку в форму.
Налейте кипяток в довольно глубокий противень и поставьте туда форму с тортом. Выпекайте торт в течение 90 минут. Затем дайте ему остыть и уберите в холодильник на несколько часов.
Что понадобится:
100 г песочного печенья;
0,5 кг сливочного сыра;
экстракт ванили;
150 мл тридцатипроцентных сливок;
три столовые ложки сахара;
75 г сливочного масла;
три куриных яйца.
Соедините сливочное масло с измельченным печеньем. Распределите полученную смесь по форме для выпечки. Соедините сахар, сливки, чуть теплый сливочный сыр, экстракт ванили, яйца. Тщательно взбейте все эти ингредиенты и вылейте полученную начинку в форму.
Налейте кипяток в довольно глубокий противень и поставьте туда форму с тортом. Выпекайте торт в течение 90 минут. Затем дайте ему остыть и уберите в холодильник на несколько часов.
3. Павлова
Торт «Павлова» пользуется большой популярностью в Австралии и Новой Зеландии. Он получил свое название в честь Анны Павловой, великой русской балерины.
Что понадобится:
банан;
щепотка кристаллической лимонной кислоты;
белки четырех яиц;
0,3 кг клубники;
две чайные ложки кукурузного крахмала;
550 мл сливок (жирность – не менее 30%);
140 г сахарной пудры.
Взбейте белки, аккуратно добавьте к ним сахарную пудру. Для взбивания следует использовать миксер. В конце добавьте лимонную кислоту и просеянный крахмал.
Возьмите бумагу для выпечки, положите ее на противень и начертите на ней окружность диаметром 200 мм. Положите белки на круг и взбейте их края, используя вилку.
Разогрейте духовой шкаф до 150 градусов, поставьте туда торт и запекайте его в течение 40 минут. Потом оставьте его в открытой духовке, чтобы он полностью остыл.
Взбейте сливки, чтобы они стали воздушными. Нанесите их на торт. Порежьте клубнику, банан и положите кусочки сверху.
Что понадобится:
банан;
щепотка кристаллической лимонной кислоты;
белки четырех яиц;
0,3 кг клубники;
две чайные ложки кукурузного крахмала;
550 мл сливок (жирность – не менее 30%);
140 г сахарной пудры.
Взбейте белки, аккуратно добавьте к ним сахарную пудру. Для взбивания следует использовать миксер. В конце добавьте лимонную кислоту и просеянный крахмал.
Возьмите бумагу для выпечки, положите ее на противень и начертите на ней окружность диаметром 200 мм. Положите белки на круг и взбейте их края, используя вилку.
Разогрейте духовой шкаф до 150 градусов, поставьте туда торт и запекайте его в течение 40 минут. Потом оставьте его в открытой духовке, чтобы он полностью остыл.
Взбейте сливки, чтобы они стали воздушными. Нанесите их на торт. Порежьте клубнику, банан и положите кусочки сверху.
2. Киевский
«Киевский» – популярный советский торт. Это лакомство было создано в середине 50-х годов прошлого века.
Что понадобится:
180 г жареного фундука;
50 г пшеничной муки;
20 г состаренных белков (оставьте их на ночь);
255 г сахара;
чайная ложка ванильного сахара;
чайная ложка ванильной эссенции;
240 г сгущенки;
два желтка;
50 г порошка какао;
0,4 кг сливочного масла;
40 мл воды.
Измельчите фундук, смешайте его с 200 г сахара и мукой. Взбейте белки, чтобы они стали воздушными, осторожно добавляя 55 г сахара. Положите также ореховую смесь.
Застелите дно двух форм пергаментом и положите туда тесто. Разогрейте духовку до 150 градусов и выпекайте коржи в течение полутора часов. Оставьте их стоять на сутки.
Чтобы создать крем, соедините воду и желток. Добавьте ванильную эссенцию и сгущенку. Поставьте смесь на небольшой огонь и варите ее, осторожно помешивая. Она должна загустеть, однако следите за тем, чтобы крем не перегрелся слишком сильно. Возьмите пленку, накройте смесь и полностью ее остудите.
Взбейте миксером сливочное масло, добавляя к нему приготовленную смесь. Разделите крем на две половины, в одну добавьте какао. Подрежьте коржи, чтобы они стали одинаковыми, измельчите крошку.
Белым кремом промажьте большую часть коржей, коричневый нанесите на бока и верх. По бокам обсыпьте торт крошкой. Сверху украсьте его остатками крема. Оставьте торт на ночь в холодильнике.
Что понадобится:
180 г жареного фундука;
50 г пшеничной муки;
20 г состаренных белков (оставьте их на ночь);
255 г сахара;
чайная ложка ванильного сахара;
чайная ложка ванильной эссенции;
240 г сгущенки;
два желтка;
50 г порошка какао;
0,4 кг сливочного масла;
40 мл воды.
Измельчите фундук, смешайте его с 200 г сахара и мукой. Взбейте белки, чтобы они стали воздушными, осторожно добавляя 55 г сахара. Положите также ореховую смесь.
Застелите дно двух форм пергаментом и положите туда тесто. Разогрейте духовку до 150 градусов и выпекайте коржи в течение полутора часов. Оставьте их стоять на сутки.
Чтобы создать крем, соедините воду и желток. Добавьте ванильную эссенцию и сгущенку. Поставьте смесь на небольшой огонь и варите ее, осторожно помешивая. Она должна загустеть, однако следите за тем, чтобы крем не перегрелся слишком сильно. Возьмите пленку, накройте смесь и полностью ее остудите.
Взбейте миксером сливочное масло, добавляя к нему приготовленную смесь. Разделите крем на две половины, в одну добавьте какао. Подрежьте коржи, чтобы они стали одинаковыми, измельчите крошку.
Белым кремом промажьте большую часть коржей, коричневый нанесите на бока и верх. По бокам обсыпьте торт крошкой. Сверху украсьте его остатками крема. Оставьте торт на ночь в холодильнике.
1. Наполеон
Знаменитый торт «Наполеон» можно назвать самым известным. Впервые его приготовили в Российской Империи, это произошло в 1912 году.
Что понадобится:
чайная ложка соли;
куриное яйцо;
450 г муки;
столовая ложка винного уксуса;
0,2 кг сливочного масла;
заварной крем.
Заморозьте масло, натрите его в емкость с мукой. Тщательно перемешайте массу руками. Возьмите другую миску, налейте туда 100 г чистой воды, добавьте уксус, соль и яйцо.
Перемешайте эту массу и влейте ее в емкость с мукой. Тщательно замесите полученное тесто, разделите его на 12 частей и поставьте на 60 минут в морозильную камеру.
Раскатайте тесто на коржи круглой формы. Возьмите вилку, проколите их несколько раз и переложите на противни. Нагрейте духовой шкаф до 200 градусов и запекайте тесто, пока оно не станет золотистым.
Обрежьте коржи по кругу. Намажьте на них крем и наложите их один на другой.
Что понадобится:
чайная ложка соли;
куриное яйцо;
450 г муки;
столовая ложка винного уксуса;
0,2 кг сливочного масла;
заварной крем.
Заморозьте масло, натрите его в емкость с мукой. Тщательно перемешайте массу руками. Возьмите другую миску, налейте туда 100 г чистой воды, добавьте уксус, соль и яйцо.
Перемешайте эту массу и влейте ее в емкость с мукой. Тщательно замесите полученное тесто, разделите его на 12 частей и поставьте на 60 минут в морозильную камеру.
Раскатайте тесто на коржи круглой формы. Возьмите вилку, проколите их несколько раз и переложите на противни. Нагрейте духовой шкаф до 200 градусов и запекайте тесто, пока оно не станет золотистым.
Обрежьте коржи по кругу. Намажьте на них крем и наложите их один на другой.
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