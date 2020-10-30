10 самых популярных рецептов тортов

«Киевский» – популярный советский торт. Это лакомство было создано в середине 50-х годов прошлого века.



Что понадобится:



180 г жареного фундука;

50 г пшеничной муки;

20 г состаренных белков (оставьте их на ночь);

255 г сахара;

чайная ложка ванильного сахара;

чайная ложка ванильной эссенции;

240 г сгущенки;

два желтка;

50 г порошка какао;

0,4 кг сливочного масла;

40 мл воды.

Измельчите фундук, смешайте его с 200 г сахара и мукой. Взбейте белки, чтобы они стали воздушными, осторожно добавляя 55 г сахара. Положите также ореховую смесь.



Застелите дно двух форм пергаментом и положите туда тесто. Разогрейте духовку до 150 градусов и выпекайте коржи в течение полутора часов. Оставьте их стоять на сутки.



Чтобы создать крем, соедините воду и желток. Добавьте ванильную эссенцию и сгущенку. Поставьте смесь на небольшой огонь и варите ее, осторожно помешивая. Она должна загустеть, однако следите за тем, чтобы крем не перегрелся слишком сильно. Возьмите пленку, накройте смесь и полностью ее остудите.



Взбейте миксером сливочное масло, добавляя к нему приготовленную смесь. Разделите крем на две половины, в одну добавьте какао. Подрежьте коржи, чтобы они стали одинаковыми, измельчите крошку.



Белым кремом промажьте большую часть коржей, коричневый нанесите на бока и верх. По бокам обсыпьте торт крошкой. Сверху украсьте его остатками крема. Оставьте торт на ночь в холодильнике.