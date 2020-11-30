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GTA по-питерски: полицейским пришлось подстрелить лихого гонщика, чтобы он остановился

GTA по-питерски: полицейским пришлось подстрелить лихого гонщика, чтобы он остановился (3 фото + 2 видео)

Автор:
30 ноября 2020 08:45
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   гонки   гта   пдд   полиция   санкт-петербург   
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После продолжительной погони за водителем на Toyota Camry стражам порядка пришлось применять табельное оружие. Иначе ночной лихач не подчинялся требованиям остановиться.

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Метки: авария   видео   гонки   гта   пдд   полиция   санкт-петербург   
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13  комментариев
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749
ВазгенСемёнович 48 минут назад
С эмоциями и экшеном отдохнул, но глупо. Будет что дружкам гопникам рассказать, о том какой он отчаянный отрицала и как мусора его дух не сломили. Чем еще этим животным друг перед другом хвастать, как не антисоциальным поведением? Для реальных достижений ум нужен, упорный многолетний труд, учеба, преодоление настоящих трудностей, воля. Что поделать, общество и такими и не такими дятлами изобилует.
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30k
Олег 8 минут назад
Неужели коренной петербуржец ?
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1k
Mellivora 18 минут назад
Шамсуаровы на марше.
А чего не быть-то шамсуаровыми за какой-то вонючий штраф который еще поди взыщи?
Ни те отсидки,ни те конфискации, чего бояться-то?
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25k
Антон Полчаса назад
GTA по-питерски: полицейским пришлось подстрелить лихого гонщика, чтобы он остановился
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25k
Антон 37 минут назад
И зевака рядом встал, еплом светит. А нарушитель явно не ожидал получить пулю - сразу сдаваться стал, руки поднял. А о том, сколько народу он мог поубивать, будь дело чуть пораньше - конечно же, не сообразил.
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1k
Radugananebe Час назад
Вот дебил. Хорошо, что дело было ночью. Сколько бы аварий мог спровоцировать, если бы гонялся днем.
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9k
El Niño 2 часа назад
Потрачено.

Местам за стрельбу отписываться месяц, если не дольше, а животному только административное дело...
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319
Николай El Niño Час назад
НАДО ЕЩЕ ВЫЯСНИТЬ БЫЛА ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ СТРЕЛЯТЬ. А то может они просто гоняться устали и давай шмалять...
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4k
кот базилий Николай 43 минуты назад
Вот когда подобный пидр тебя сшибет ты мнение сразу изменишь
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2k
Борис Карабанов Николай 38 минут назад
Именно в тех случаях и применяют оружие, когда никакие иные меры воздействия, никакие уговоры не достигают цели. Ну, не понимает человек ("человек" с натяжкой)ничего другого, кроме грубой силы, силы оружия.
.............................................
Я понял посыл: "Полиция отстреливает людей на улицах без всякой необходимости! #завтраЯ #завтраТЫ
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16k
Lunatic Asylum Николай Полчаса назад
Где-то год назад гонялись менты за таким же гонщиком, но там видимо не устали. Он не справился с управлением и вылетел с трассы...в двух человек. Парня вроде тогда порвало на 2 половины. Жалко, что у нас обычные гражданские тачки у копов, а не как в США.
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391
... 2 часа назад
GTA по-питерски: полицейским пришлось подстрелить лихого гонщика, чтобы он остановился
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159
Monher 2 часа назад
Ну вот
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