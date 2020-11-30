GTA по-питерски: полицейским пришлось подстрелить лихого гонщика, чтобы он остановился

Остановить "Тойоту" удалось на Малодетскосельском проспекте в Адмиралтейской районе. К этому времени для ее задержания были подключены 12 машин ДПС. Чтобы затормозить лихача, полицейский открыл стрельбу сначала в воздух, затем - в нарушителя.

Раненному гонщику на месте оказали первую помощь, а затем госпитализировали в одну из клиник города. По факту происшедшего было возбуждено административное дело.