GTA по-питерски: полицейским пришлось подстрелить лихого гонщика, чтобы он остановился

После продолжительной погони за водителем на Toyota Camry стражам порядка пришлось применять табельное оружие. Иначе ночной лихач не подчинялся требованиям остановиться.
Стрельбой закончилась погоня за нарушителем ПДД 29 ноября.
Мужчину на "Тойоте" заметили около трех часов ночи на пересечении Московского проспекта и улицы Бассейной. На требования остановиться лихач не реагировал. За 33-летним автолюбителем начали погоню как в кино - с кучей авто и стрельбой.
Остановить "Тойоту" удалось на Малодетскосельском проспекте в Адмиралтейской районе. К этому времени для ее задержания были подключены 12 машин ДПС. Чтобы затормозить лихача, полицейский открыл стрельбу сначала в воздух, затем - в нарушителя.
Раненному гонщику на месте оказали первую помощь, а затем госпитализировали в одну из клиник города. По факту происшедшего было возбуждено административное дело.
Раненному гонщику на месте оказали первую помощь, а затем госпитализировали в одну из клиник города. По факту происшедшего было возбуждено административное дело.
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А чего не быть-то шамсуаровыми за какой-то вонючий штраф который еще поди взыщи?
Ни те отсидки,ни те конфискации, чего бояться-то?
Местам за стрельбу отписываться месяц, если не дольше, а животному только административное дело...
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Я понял посыл: "Полиция отстреливает людей на улицах без всякой необходимости! #завтраЯ #завтраТЫ