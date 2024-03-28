В Петербурге автолюбитель открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж

Пистолет был газовым, сотрудник мастерской серьёзно не пострадал.
Житель Санкт-Петербурга узнал стоимость услуг шиномонтажной мастерской, схватился за пистолет и стал фигурантом уголовного дела. Неработающий 52-летний петербуржец пригнал свой автомобиль марки BMW в автосервис на Гражданском проспекте 27 марта. А когда пришёл забирать машину, то устроил скандал, который закончился стрельбой из аэрозольного пистолета "Добрыня".
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Отмечается, что пострадал 41-летний владелец автосервиса. Он получил ожоги роговиц обоих глаз и был вынужден обратиться в медучреждение. Задержали недовольного клиента шиномонтажки на месте преступления. Против него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершённое с применением оружия").
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Известно, что дебошир в 90-е имел проблемы с законом и привлекался за рэкет, но до сегодняшнего дня в поле зрения правоохранителей больше не попадал. Учитывая интересное прошлое, полицейские посадили его в КПЗ.
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