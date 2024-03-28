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В Петербурге автолюбитель открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж

В Петербурге автолюбитель открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж

Автор:
28 марта 2024 18:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   конфликт   полиция   стрельба   цены   шиномонтаж   
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Пистолет был газовым, сотрудник мастерской серьёзно не пострадал.

Житель Санкт-Петербурга узнал стоимость услуг шиномонтажной мастерской, схватился за пистолет и стал фигурантом уголовного дела. Неработающий 52-летний петербуржец пригнал свой автомобиль марки BMW в автосервис на Гражданском проспекте 27 марта. А когда пришёл забирать машину, то устроил скандал, который закончился стрельбой из аэрозольного пистолета "Добрыня".

Отмечается, что пострадал 41-летний владелец автосервиса. Он получил ожоги роговиц обоих глаз и был вынужден обратиться в медучреждение. Задержали недовольного клиента шиномонтажки на месте преступления. Против него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершённое с применением оружия").

Известно, что дебошир в 90-е имел проблемы с законом и привлекался за рэкет, но до сегодняшнего дня в поле зрения правоохранителей больше не попадал. Учитывая интересное прошлое, полицейские посадили его в КПЗ.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   конфликт   полиция   стрельба   цены   шиномонтаж   
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5  комментариев
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poбт Полчаса назад
вот у чушпанов на бмв проблемы
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Дмитрий 5 минут назад
На БМВ денег хватило, на колёса накачать не хватило!
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10
niconectar 12 минут назад
А цены то...цены то какие!?
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Burzum
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