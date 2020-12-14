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Пьяный 21-летний лихач повредил несколько припаркованных автомобилей

Пьяный 21-летний лихач повредил несколько припаркованных автомобилей (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 16:30
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   авария   видео   полиция   санкт-петербург   столкновение   
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В Санкт-Петербурге пьяный парень решил сыграть с полицией в догонялки и устроил ДТП, повредив сразу шесть припаркованных автомобилей.

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Метки: 360подмосковье   авария   видео   полиция   санкт-петербург   столкновение   
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8  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
Припаркуешь так машину на ночь, пойдешь отдыхать, а утром сопризец от мудилы ждет...(
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5k
катафреник 11 минут назад
да просто у нас должны быть штрафы от 100000 рублей. по крайне мере взятки у гибдд вырастут.
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4k
SSD 39 минут назад
"Пьяный лихач", прям Бони и Клайд... По факту - хер мамин, машину у папы спер, нажрался и от ужОса ремня от папы, бегал от ментов, причем не умело. Видео смотреть не буду. Сайпали эти копи/пастеры с ютуба, которые первый день к инету подключились и весь ютуб сюда тащат.
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7k
Cornho 59 минут назад
Если он бухой, то какая разница на какой он резине?
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31k
Олег Cornho 37 минут назад
еще один протокол и штраф
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вот!Вот! В очередной раз путенские церберы нарушают права человека - не дают спокойно покататься!
#СЛЕДУЮЩИЙТЫ!
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37k
Нанук Паналык Борис Карабанов Час назад
птенец пригожинский?
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