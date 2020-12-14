Пьяный 21-летний лихач повредил несколько припаркованных автомобилей

В Санкт-Петербурге пьяный парень решил сыграть с полицией в догонялки и устроил ДТП, повредив сразу шесть припаркованных автомобилей.
Уходя от полицейской погони на летней резине, водитель не справился с управлением и разбил несколько припаркованных машин. После этого он бросил машину и попытался скрыться.
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