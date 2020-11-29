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15 творений горе-дизайнеров, креатив которых повернул не туда

15 творений горе-дизайнеров, креатив которых повернул не туда (16 фото)

Автор:
29 ноября 2020 17:10
Сообщество : Юмор
Метки: Анти-шедевры   Горе дизайнеры   Удивляться   идеи   посмеяться   творения   шокирующие   
3254
16

Не перестаёшь удивляться, что только не придумает человеческий ум! В этом посте представлены анти-шедевры, которые стоят того, чтобы на них взглянули. Хотя бы для того, чтобы ознакомиться с умопомрачительными идеями и шокирующими предметами, и возможно даже посмеяться от души.

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Метки: Анти-шедевры   Горе дизайнеры   Удивляться   идеи   посмеяться   творения   шокирующие   
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6  комментариев
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71k
Ленина на вас нет 57 минут назад
15 творений горе-дизайнеров, креатив которых повернул не туда
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1k
Алексей 11 минут назад
Одеяло - ничего. Остальное всё - говно...
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4k
uutb 15 минут назад
Комментарий к фото
Что, что, фотошоп!
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