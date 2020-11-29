15 творений горе-дизайнеров, креатив которых повернул не туда

Не перестаёшь удивляться, что только не придумает человеческий ум! В этом посте представлены анти-шедевры, которые стоят того, чтобы на них взглянули. Хотя бы для того, чтобы ознакомиться с умопомрачительными идеями и шокирующими предметами, и возможно даже посмеяться от души.
×
Если бы это были руки...
Всё для людей
Источник:
Ссылки по теме:
- 26 тупых идей от горе-дизайнеров, которые обернулись провалом
- 30 самодельных свадебных платьев, от которых захватывает дух
- Инженеры из Youtube создали работающий световой меч
- Хэллоуинские костюмы Джоша Сандквиста - знаменитого одноногого парня
- Дырявые колготки за 15 тыс рублей: модные тенденции, заставляющие покрутить пальцем у виска
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...