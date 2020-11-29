15 творений горе-дизайнеров, креатив которых повернул не туда

Не перестаёшь удивляться, что только не придумает человеческий ум! В этом посте представлены анти-шедевры, которые стоят того, чтобы на них взглянули. Хотя бы для того, чтобы ознакомиться с умопомрачительными идеями и шокирующими предметами, и возможно даже посмеяться от души.