10 странных идей, которые помогли своим авторам прилично подзаработать

Есть веб-сайты, где люди могут поделиться с пользователями своими удивительными идеями, и собрать средства для их воплощения. Причём, там обсуждаются не только серьезные проекты, но и довольно странные вещи. В этом посте представлены экстраординарные предметы, создатели которых даже не ожидали такого громкого успеха.
Это изобретение поможет не потерять туалет, даже в абсолютной темноте. К санитарным приборам прилагается небольшое устройство, и когда человек входит в туалет, оно загорается, благодаря датчику движения. Это устройство стоило всего десять долларов, но для его конструирования собрали... 226 тысяч !
×
На производство аппарата, способного наполнить 100 воздушных шаров водой за минуту, было собрано более 929 000 долларов, а его создание стало одним из лучших проектов "Kickstarter". Сегодня такое устройство можно купить практически в любом месте.
Однажды Зак Браун решил приготовить картофельный салат и начал кампанию по сбору денег, чтобы купить ингредиенты. Его целью было продемонстрировать, что можно получить средства даже за самые безумные и бесполезные идеи : в конце концов Зак получил более 55 000 долларов от почти 7 000 человек.
Amabrush - это автоматическая зубная щетка, которая позволяет вам чистить зубы за десять секунд. Чтобы устройство начало заводиться, ты должен зажать его зубами и пошевелить ручкой, кисть позаботится об остальном. На создание Amabrush было собрано 3,2 миллиона евро.
Этот торт в форме буквы π был мечтой Гаррета Хита с тех пор, как он провел годы, изучая геометрию. Именно по этой причине он решил поделиться своей идеей на "Kickstarter", целью которого был сбор средств на изготовление формы для этого геометрического торта. Проект собрал 17 500 долларов, и мечта его изобретателя смогла осуществиться.
Исландский дизайнер Торунн Арнадоттир изобрел оригинальную свечу в форме кошки. Когда она горит, мы видим металлическую раму, похожую на череп. В коллекции дизайнера есть и другие свечи в форме животных, но свеча в форме кошки Торунн сумела получить 102 000 долларов.
Этот костюм медведя сделан из искусственной кожи, с капюшоном в форме головы медведя и когтистыми перчатками. Это прекрасный пример, доказывающий, что можно получить деньги с помощью вещей, которые не имеют практического применения. На" Kickstarter " проект собрал более 29 000 долларов вместо 2500, которые ожидали создатели.
На первый взгляд, эта открытка с фразой "навсегда" ничем не отличается от других музыкальных картинок. Однако музыка никогда не перестает звучать: ни когда открытку закрывают, ни после того, как она три часа пролежит в воде. Музыка может замолчать, только после физического уничтожения открытки. Потребителям идея понравилась : создатель получил 92 000 долларов, в то время как он надеялся только на 7500.
Это может быть не самый успешный проект, но определенно один из самых смешных. Это устройство, напоминающее кошачий язык, позволяет ласкать кошек, имитируя их манеру лизаться. Как не странно, язык заинтересовал так много людей, что собрал 52 000 долларов.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 снимков, на которых полный абсурд правит бал
- 15 самых странных инстаграм-аккаунтов
- О наших кредитах с юмором. Ситуации, которые так всем близки
- Четырёхлетняя девочка спустила все папины накопления на мошенников
- Картина принадлежала семье более 70 лет, но о её ценности узнали только сейчас
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...
Унитаз с подсветкой - ну х.з., наш человек с руками, создал бы подобную девайсину за час. Ну если это необходимо. Хотя нах?
Все остальное бред.
Единственное, что может зайти по типу сувениров-приколов (вроде кислой жевачки), это открытка
----------
Ищите на попкорн тубах инструкцию к использованию