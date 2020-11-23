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10 странных идей, которые помогли своим авторам прилично подзаработать

10 странных идей, которые помогли своим авторам прилично подзаработать (11 фото)

Автор:
23 ноября 2020 19:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Подзаработать   авторы   деньги   идеи   пользователи   странные   успех   
3332
11

Есть веб-сайты, где люди могут поделиться с пользователями своими удивительными идеями, и собрать средства для их воплощения. Причём, там обсуждаются не только серьезные проекты, но и довольно странные вещи. В этом посте представлены экстраординарные предметы, создатели которых даже не ожидали такого громкого успеха.

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Метки: Подзаработать   авторы   деньги   идеи   пользователи   странные   успех   
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13k
homerchik 2 часа назад
10 странных идей, которые помогли своим авторам прилично подзаработать
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10
Миша 3 минуты назад
Забыли.

Забыли.
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625
евгений Полчаса назад
И как мне интересно, можно умудриться потерять туалет. Он что, перемещается?
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10k
Artem евгений Полчаса назад
Это любителям историй, - когда по-пьяни нассал в шкаф.
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632
Леонид Полчаса назад
Игра Star Citizen. Уже больше 300 млн. долларов собрала. Пока только альфа версия.
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12k
Алексей 48 минут назад
Из всего перечисленного, отрицать популярность шариков с водой глупо - они завоевали свою нишу детских праздников.
Унитаз с подсветкой - ну х.з., наш человек с руками, создал бы подобную девайсину за час. Ну если это необходимо. Хотя нах?
Все остальное бред.
Единственное, что может зайти по типу сувениров-приколов (вроде кислой жевачки), это открытка
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17k
Аня 53 минуты назад
А чего это все коты на календаре чёрные? Уже и до животных добрались? Типа black cats matter?? Налицо дискриминация белых, рыжих и прочих котиков!
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Люди, за счет которых собрали бабки на все это, мне напоминают наивных простачков с незамутненным интеллектом сознанием...
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496
Nane First NameLast 2 часа назад
Это устройство, напоминающее кошачий язык, позволяет ласкать кошек, имитируя их манеру лизаться.
----------
Ищите на попкорн тубах инструкцию к использованию
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7k
Александр Nane First NameLast Час назад
Может не кошек а кисок?
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893
Ясный Пень Александр 18 минут назад
10 странных идей, которые помогли своим авторам прилично подзаработать
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