10 странных идей, которые помогли своим авторам прилично подзаработать

На первый взгляд, эта открытка с фразой "навсегда" ничем не отличается от других музыкальных картинок. Однако музыка никогда не перестает звучать: ни когда открытку закрывают, ни после того, как она три часа пролежит в воде. Музыка может замолчать, только после физического уничтожения открытки. Потребителям идея понравилась : создатель получил 92 000 долларов, в то время как он надеялся только на 7500.