30 самодельных свадебных платьев, от которых захватывает дух

Пышная свадьба может влететь в копеечку. Одно свадебное платье стоит как крыло самолета! Но отсутствие денег - не преграда для невесты, которая твердо решила быть самой красивой на своем празднике. И тогда в ход идут навыки шитья и вязания, смелые дизайнерские идеи и одежда из секонд-хенда, которая легким движением руки превращается в платье мечты.

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1. "Связала кружевное свадебное платье в автобусе по дороге на работу. На создание этой красоты ушло 5 месяцев и менее 30 долларов" 0 Источник:

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2. "Я сшила платье. Я сделала это с нуля, своими руками, и мне никто не помогал" 0 Источник:

3. "Решила подойти к вопросу нестандартно" 0 Источник:

4. "Мне очень нравится, каким получилось мое платье" 0 Источник:

5. "Влюбилась в платье, но оно стоило 2200 долларов, поэтому решила сшить его сама. Сделала манекен с помощью скотча, купила шелка и кружев. Вот результат" 0 Источник:

6. "Самодельное и покрашенное" 0 Источник:

7. "Купила подержанное и переделала под себя" 0 Источник:

8. "Понадобилась неделя шитья по 12 часов в день, но я рада, что сделала все сама" 0 Источник:

9. "Сшила свадебное платье. Хотела что-то уникальное и чтобы оно действительно мне шло" 0 Источник:

10. "Свадебное платье своими руками" 0 Источник:

11. "Это платье - просто хит! И она сделала его сама, увидев картинку на Pinterest" 0 Источник:

12. "Платье со встроенным корсетом" 0 Источник:

13. "Работала над своим нарядом 8 месяцев с помощью онлайн-курсов. Получилось не идеально, но все-таки получилось. А это главное!" 0 Источник:

14. "Это первое платье, которое я шила в своей жизни, и самый крупный проект, над которым я когда-либо работала. Ручная выкройка, 70 тысяч блесток, натянутых вручную, 2 года работы" 0 Источник:

15. "Самодельное свадебное платье" 0 Источник:

16. "Мое свадебное платье, обожаю его! Это лучшее, что я когда-либо делала!" 0 Источник:

17. "В 2015 году, когда я шила себе свадебное платье, кружево на голое тело как раз снова входило в моду" 0 Источник:

18. "Самодельное свадебное платье" 0 Источник:

19. "Я сшила свадебное платье из спортивных штанов..." 0 Источник:

20. "Мое платье в винтажном стиле" 0 Источник:

21. "Это мое свадебное платье, сшито самолично" 0 Источник:

22. "Эта невеста сшила платье сама и выглядела в нем просто божественно" 0 Источник:

23. "Потратила на создание платья не меньше ста часов!" 0 Источник:

24. "Шила при помощи онлайн-уроков. Здесь много ручной работы" 0 Источник:

25. "У меня была мечта - самой сшить платье на свою свадьбу. И я это осуществила" 0 Источник:

26. "Рада, что мне хватило решимости и уверенности в себе, чтобы сделать этот наряд" 0 Источник:

27. "Обожаю свое свадебное платье! Оно самодельное" 0 Источник:

28. "Она взяла свадебное платье своей мамы и переделала его под себя" 0 Источник:

29. "Наши наряды на свадьбу. Как вам мое платье лесной феи?" 0 Источник: