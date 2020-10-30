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30 самодельных свадебных платьев, от которых захватывает дух

30 самодельных свадебных платьев, от которых захватывает дух (31 фото)

Автор:
30 октября 2020 12:59
Сообщество : Сделай сам!
Метки: идеи   идеи дизайна   платье   свадебное платье   свадебный наряд   своими руками   
478
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Пышная свадьба может влететь в копеечку. Одно свадебное платье стоит как крыло самолета! Но отсутствие денег - не преграда для невесты, которая твердо решила быть самой красивой на своем празднике. И тогда в ход идут навыки шитья и вязания, смелые дизайнерские идеи и одежда из секонд-хенда, которая легким движением руки превращается в платье мечты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идеи   идеи дизайна   платье   свадебное платье   свадебный наряд   своими руками   
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3  комментария
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16k
иванов дмитрий 2 часа назад
учитывая , сколько стоит хорошее свадебное платье , очень их понимаю.
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15k
Anna Час назад
Комментарий к фото
чет невеста приуныла
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40
WadDad 2 часа назад
Сшила сама, сшила сама... А потом мужу дырку в штанах отказывается штопать.
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