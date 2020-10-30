30 самодельных свадебных платьев, от которых захватывает дух

Пышная свадьба может влететь в копеечку. Одно свадебное платье стоит как крыло самолета! Но отсутствие денег - не преграда для невесты, которая твердо решила быть самой красивой на своем празднике. И тогда в ход идут навыки шитья и вязания, смелые дизайнерские идеи и одежда из секонд-хенда, которая легким движением руки превращается в платье мечты.
1. "Связала кружевное свадебное платье в автобусе по дороге на работу. На создание этой красоты ушло 5 месяцев и менее 30 долларов"
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5. "Влюбилась в платье, но оно стоило 2200 долларов, поэтому решила сшить его сама. Сделала манекен с помощью скотча, купила шелка и кружев. Вот результат"
13. "Работала над своим нарядом 8 месяцев с помощью онлайн-курсов. Получилось не идеально, но все-таки получилось. А это главное!"
14. "Это первое платье, которое я шила в своей жизни, и самый крупный проект, над которым я когда-либо работала. Ручная выкройка, 70 тысяч блесток, натянутых вручную, 2 года работы"
17. "В 2015 году, когда я шила себе свадебное платье, кружево на голое тело как раз снова входило в моду"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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