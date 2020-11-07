26 тупых идей от горе-дизайнеров, которые обернулись провалом

Профессия дизайнер - творческая, однако иногда люди увлекаются креативом, забывая о функциональности создаваемых вещей. Перед вами подборка с бредовыми идеями, реализовывать которые точно не стоило.
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2. Мусорки в зоопарке. Вроде бы мило, а с другой стороны - бросать мусор в рот животным...
5. Стильный и необычный дизайн гаража для двух машин? Одно нажатие кнопки показало все косяки механизма
12. Продумать идею до конца? Пфф, зачем! Вот вам держатель для мыла, из которого оно вечно укатывается
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Но есть плюсы! Когда работа сделана, и всплывают те недочёты и косяки на которые я указывал, то тот же дизайнер принимает сконфуженно нашу работу, не придираясь. И заказчик аналогично, расстроенный что мне не поверил ))