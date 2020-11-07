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26 тупых идей от горе-дизайнеров, которые обернулись провалом

26 тупых идей от горе-дизайнеров, которые обернулись провалом (27 фото)

Автор:
07 ноября 2020 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   дизайн   дизайн провал   идиоты смешно   прикол   фото   
4454
27
Профессия дизайнер - творческая, однако иногда люди увлекаются креативом, забывая о функциональности создаваемых вещей. Перед вами подборка с бредовыми идеями, реализовывать которые точно не стоило.
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Метки: Горе дизайнеры   дизайн   дизайн провал   идиоты смешно   прикол   фото   
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11  комментариев
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5k
mbr Час назад
че бы вы понимали в дизигне!

че бы вы понимали в дизигне!
че бы вы понимали в дизигне!
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4k
Crechet 42 минуты назад
Комментарий к фото
А дальше доливайте еще, а внизу - осадок...
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6k
Перст Указующий 47 минут назад
местами просто хайп
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3k
Shtoppi Час назад
Я знаю того, для кого такой дизайн - это норма.
Я знаю того, для кого такой дизайн - это норма.
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6k
Перст Указующий Shtoppi 49 минут назад
это потому что из дизайнеров ты больше никого не знаешь
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3k
Shtoppi Перст Указующий 24 минуты назад
Настолько бездарного больше никого.
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5k
mbr Час назад
че бы вы понимали в дизигне!
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13k
Сталкер 2 часа назад
Жена решила выехать раньше мужа? ))
Жена решила выехать раньше мужа? ))
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8k
Medved 2 часа назад
Во первых часть фото - вопрос к архитекторам, дизайн тут не причем. Во вторых дизайнер делает креатив по тех. заданию. Например, приходит к дизайнеру владелец парикмахерской и говорит, хочу чтобы на баннере был мальчик, который плачет, когда его стригут. Дизайнер взял под козырек и сделал дизайн-макет согласно пожеланиям клиента.
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51k
Серый Medved Час назад
Вот не надо ) Обычное дело - на экскизах и чертежах всё совсем по другому выглядит. А когда я дизайнюгам, с высоты своего большого опыта и практики в строительстве, указываю как это будет на самом деле, то в ответ только выражения типя я жудожник так вижу, и тогда сами почему не дизайнер? ) Обычно заказчик встаёт на его сторону, он же трорит, а я простой работяга-прораб ))
Но есть плюсы! Когда работа сделана, и всплывают те недочёты и косяки на которые я указывал, то тот же дизайнер принимает сконфуженно нашу работу, не придираясь. И заказчик аналогично, расстроенный что мне не поверил ))
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326
Остап Ива́нович. 3 часа назад
26 тупых идей от горе-дизайнеров, которые обернулись провалом
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"Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики (1 фото+видео) "Кому ты б.... пишешь?" - парень устроил скандал из-за переписки на глазах у изумленной публики... 16 немного странных дизайнов банковских карт, при виде которых удивляются кассиры 16 немного странных дизайнов банковских карт, при виде которых удивляются кассиры 23 жутких ляпа горе-дизайнеров, за которые их пора бы уволить 23 жутких ляпа горе-дизайнеров, за которые их пора бы уволить 28 ляпов от горе-дизайнеров, которые обернулись настоящим фиаско 28 ляпов от горе-дизайнеров, которые обернулись настоящим фиаско 20 эпичных провалов от горе-дизайнеров, которые обернулись настоящей катастрофой 20 эпичных провалов от горе-дизайнеров, которые обернулись настоящей катастрофой 20 жутких ляпов горе-дизайнеров, которые обернулись настоящим провалом 20 жутких ляпов горе-дизайнеров, которые обернулись настоящим провалом
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