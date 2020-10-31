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Хэллоуинские костюмы Джоша Сандквиста - знаменитого одноногого парня

Хэллоуинские костюмы Джоша Сандквиста - знаменитого одноногого парня (24 фото + 3 гиф)

Автор:
31 октября 2020 13:44
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Джош Сандквист   идеи   идеи дизайна   костюмы на маскарад   крутой костюм   одноногий   хэллоуин   
1106
27
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Джош Сандквист - мотивационный оратор, комик, писатель, бывший паралимпиец. Он потерял ногу, но не позволил этому факту испортить себе жизнь. А еще сумел развить прекрасное чувство юмора! Каждый год на Хэллоуин Джош придумывает очередной дурацкий и гениальный "одноногий" костюм. Посмотрите, что он сделал на этот раз.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джош Сандквист   идеи   идеи дизайна   костюмы на маскарад   крутой костюм   одноногий   хэллоуин   
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2k
ваня панкин Час назад
молодец парень!!!
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580
Тамара Коршунова 49 минут назад
Ему же жаркооооо
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1k
Павел 54 минуты назад
Почему такой популярный и наверняка не бедный парень не купит себе какой нибудь качественный и дорогой протез. Были посты про передовые роботизированные протезы. Такие как он, заслуживают этого.
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6k
Izrin Maria Павел 40 минут назад
Задача современного протезирования - не улучшение внешности, а улучшение функции.
Он - с 9 лет - привык и отлично приспособился. Живёт полной жизнью.
Освоить "роботизированный" протез, который получает сигналы с ДРУГИХ мышц (если возможно ему сделать такой) - очень сложно.
Зачем?
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6k
Alex Djeff Павел 37 минут назад
Потому что у него полностью отсутствует бедренная кость вместе с суставом.
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965
Чучело Мяучело 56 минут назад
Классный чувак. Ложку бочки - все таки у них реализоваться людям с ограниченными возможностями много легче. Дай Тор всемогущий и у нас так будет.
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556
Gayrat Час назад
Мля, жарко кого упаковали в этот раз....
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145
Pi11igrim Час назад
Каждый год на фишках пост о нем
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