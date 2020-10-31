Хэллоуинские костюмы Джоша Сандквиста - знаменитого одноногого парня

Джош Сандквист - мотивационный оратор, комик, писатель, бывший паралимпиец. Он потерял ногу, но не позволил этому факту испортить себе жизнь. А еще сумел развить прекрасное чувство юмора! Каждый год на Хэллоуин Джош придумывает очередной дурацкий и гениальный "одноногий" костюм. Посмотрите, что он сделал на этот раз.
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Есть вещь, которую Сандквист обожает, - наряжаться на Хэллоуин. В 2010 году он оделся как пряничный человечек из "Шрека"
В 2012 году его жена Эшли подала ему идею нарядиться в лампу из фильма "Рождественская история"
В 2013 году он перевоплотился в фламинго: "Я однажды был в зоопарке и заметил, что фламинго выглядят так, будто я делаю стойку на костылях"
В 2014 году Сандквист переоделся футболистом из настольной игры: "Эту идею мне подал подписчик на YouTube"
В 2015 году он изобразил билборд ресторана IHOP: "Это классическая шутка об инвалидах. Я решил ее очеловечить"
"Если моя карьера мотивационного оратора не сложится, я, вероятно, смогу устроиться на работу в IHOP"
В 2016 году Джош вдохновился фильмом "Красавица и чудовище": "Люмьер - самый известный монопод Диснея"
"Вот мой костюм на Хэллоуин! Тигра!"
"Народ, вы давно об этом просили. Наслаждайтесь!"
Малыш Грут из "Стражей Галактики"
Этот человек не перестает удивлять! Интересно, что он придумает в следующий раз?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Он - с 9 лет - привык и отлично приспособился. Живёт полной жизнью.
Освоить "роботизированный" протез, который получает сигналы с ДРУГИХ мышц (если возможно ему сделать такой) - очень сложно.
Зачем?