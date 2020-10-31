Хэллоуинские костюмы Джоша Сандквиста - знаменитого одноногого парня

Джош Сандквист - мотивационный оратор, комик, писатель, бывший паралимпиец. Он потерял ногу, но не позволил этому факту испортить себе жизнь. А еще сумел развить прекрасное чувство юмора! Каждый год на Хэллоуин Джош придумывает очередной дурацкий и гениальный "одноногий" костюм. Посмотрите, что он сделал на этот раз.

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Джош Сандквист потерял ногу из-за рака, когда был 9-летним ребенком 0 Источник:

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Он научился жить с инвалидностью, стал спортсменом и мотивационным оратором 0 Источник:

Есть вещь, которую Сандквист обожает, - наряжаться на Хэллоуин. В 2010 году он оделся как пряничный человечек из "Шрека" 0 Источник:

В 2012 году его жена Эшли подала ему идею нарядиться в лампу из фильма "Рождественская история" 0 Источник:

В 2013 году он перевоплотился в фламинго: "Я однажды был в зоопарке и заметил, что фламинго выглядят так, будто я делаю стойку на костылях" 0 Источник:

В 2014 году Сандквист переоделся футболистом из настольной игры: "Эту идею мне подал подписчик на YouTube" 0 Источник:

В 2015 году он изобразил билборд ресторана IHOP: "Это классическая шутка об инвалидах. Я решил ее очеловечить" 0 Источник:

"Если моя карьера мотивационного оратора не сложится, я, вероятно, смогу устроиться на работу в IHOP" Посмотреть Источник:

В 2016 году Джош вдохновился фильмом "Красавица и чудовище": "Люмьер - самый известный монопод Диснея" 0 Источник:

А в 2017 году он заставил нас улыбнуться, переодевшись Тигрой из "Винни-Пуха" 0 Источник:

"Вот мой костюм на Хэллоуин! Тигра!" Посмотреть Источник:

В 2018 году Сандквист стал джинном из "Аладдина" 0 Источник:

В прошлом году Сандквист - всемирно известной лампой от Pixar 0 Источник:

"Народ, вы давно об этом просили. Наслаждайтесь!" Посмотреть Источник:

Ну и, наконец, вот его костюм на Хэллоуин в 2020 году! 0 Источник:

Малыш Грут из "Стражей Галактики" 0 Источник: Этот человек не перестает удивлять! Интересно, что он придумает в следующий раз?

А вот как делался костюм Грута 0 Источник:

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