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Люди, которые стали взрослыми, но есть твердую пищу так и не научились

Люди, которые стали взрослыми, но есть твердую пищу так и не научились (16 фото)

Автор:
19 ноября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: блюда   еда   за столом   забавно   как ты ешь   манеры   смешно   юмор   
364
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Этих людей следует кормить бурдой из корыта - потому что есть человеческую пищу они совсем не умеют. Только аппетит всем портят!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блюда   еда   за столом   забавно   как ты ешь   манеры   смешно   юмор   
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5  комментариев
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3k
Евгений 46 минут назад
А, что, есть какие-то правила, за несоблюдение которых, человека называют свиньей? Открою страшный секрет: у пирогов, пицц и прочей выпечки, серединка вкуснее, чем подгоревшая по краям корочка. То же относится и к фруктам. Кто сказал, что их обязательно нарезать аккуратными дольками? Куда логичнее, разрезать, ту же дыню пополам, и наковырять себе ложкой вкусных кусков из середины. Если не нравится, как муж ест дыню, купите 2. Одну себе, другую ему. И пусть каждый ест так, как ему нравится. Приятного аппетита.
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Lexx Полминуты назад
А у подружки"макающей" печенья...ножки явно то не женские))))
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2k
Hallo FreeSpace 17 минут назад
да и пофиг , как нравится , так и ешь ...
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17k
kamanch 52 минуты назад
Она приготовила пирог НЕ для мужа, а для себя
Чтобы самой посмотреть, как муж будет есть ее пирог так, как ей хочется.

Собственно, все остальные картинки - тоже самое. Псевдозабота, в реальности же - сделай так, как я хочу, мне плевать на то, как хочется тебе.
Она приготовила пирог НЕ для мужа, а для себя Чтобы самой посмотреть, как муж будет есть ее пирог так, как ей хочется. Собственно, все остальные картинки - тоже самое. Псевдозабота, в реальности же - сделай так, как я хочу, мне плевать на то, как хочется тебе.
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7k
Alexander 54 минуты назад
Животные корм так и едят...
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