Люди, которые стали взрослыми, но есть твердую пищу так и не научились

Этих людей следует кормить бурдой из корыта - потому что есть человеческую пищу они совсем не умеют. Только аппетит всем портят!
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"Тот, кто ест пирожки с начинкой из джема сразу стопкой и прямо из целлофана, заслужил свое место в кулинарном аду".
"Мой муж ест дыню странно... похоже, что он грызет ее, как мышь. И он даже не спросил, не хочу ли я ломтик, прежде, чем лишить меня всякой возможности отрезать обычный ломтик целиком".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чтобы самой посмотреть, как муж будет есть ее пирог так, как ей хочется.
Собственно, все остальные картинки - тоже самое. Псевдозабота, в реальности же - сделай так, как я хочу, мне плевать на то, как хочется тебе.