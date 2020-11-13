Самые смешные и невероятные снимки про еду

Еда - это не только утоление голода! Истинный гурман распробует в ней необычные вкусовые оттенки, эстет - превратит в шедевр высокого искусства, а для человека с фантазией она превратится в целый мир! Правда, миры эти иногда бывают, гм, удивительными.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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