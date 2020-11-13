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Самые смешные и невероятные снимки про еду

Самые смешные и невероятные снимки про еду (40 фото)

Автор:
13 ноября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: дизайн блюд   еда   забавно   кулинария   ну вы даете   смешно   удивительное рядом   юмор   
2924
40
Еда - это не только утоление голода! Истинный гурман распробует в ней необычные вкусовые оттенки, эстет - превратит в шедевр высокого искусства, а для человека с фантазией она превратится в целый мир! Правда, миры эти иногда бывают, гм, удивительными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн блюд   еда   забавно   кулинария   ну вы даете   смешно   удивительное рядом   юмор   
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13  комментариев
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5k
Самка Хорька 44 минуты назад
Некоторые прям шедевры!
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−44
Скрипач Ненужен 21 минуту назад
Комментарий к фото
А я все думал чего шарф к шее липнет.
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−44
Скрипач Ненужен 22 минуты назад
Комментарий к фото
Зароф. Есть курить че? Ну хоть семян отсыпь.
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−44
Скрипач Ненужен 22 минуты назад
Комментарий к фото
Майк!? Вазовски!? О нет.....
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−44
Скрипач Ненужен 23 минуты назад
Комментарий к фото
А я вижу сиськи. Я их вижу даже в водной глади озера. Настроение такое. Озорное.
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−44
Скрипач Ненужен Полчаса назад
Комментарий к фото
Вскрытие инопланетянина 3.0
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−44
Скрипач Ненужен Полчаса назад
Комментарий к фото
Ах ты, писечка моя грушевая! А чего такая злая? А кто тебя обидел?
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−44
Скрипач Ненужен Полчаса назад
Комментарий к фото
Я так тоже всегда делаю. Пытаюсь свои косяки на других свалить.
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268
Termik Полчаса назад
Карвинг по ветчине

Карвинг по ветчине
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−44
Скрипач Ненужен Полчаса назад
Комментарий к фото
Я так понял, пирожок не удался.
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−44
Скрипач Ненужен Полчаса назад
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Почему понедельник. У меня с понедельника по пятницу рожа такая. И в вечер воскресенья тоже.
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−44
Скрипач Ненужен Полчаса назад
Комментарий к фото
Еще больше булок и нутеллы и будет к 10 годам "Батон ты мой нарезной".
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20k
Рекламщик 2 часа назад
Самые смешные и невероятные снимки про еду
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