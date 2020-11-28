Троих полицейских влетевших в КамАЗ проверят на алкогольное опьянение

Посмертно. Скорость была такой высокой, а авария такой необычной (не заметить впереди идущий грузовик было невозможно), что у Следственного комитета возникли вопросы.
В пятницу около 11 часов вечера в городе Камешково Владимирской области автомобиль Mazda 3 на большой скорости влетел в впереди идущий КамАЗ. 25-летний водитель легковушки и два пассажира, мужчины 33 и 35 лет, погибли на месте. Водитель грузовика, к счастью, не пострадал. Как оказалось впоследствии, все трое погибших были сотрудниками отдела полиции по Камешковскому району.
Как сообщил начальник регионального УГИБДД УМВД России Александр Новиков, полицейские были не на служебной машине и не при исполнении.
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Тем не менее аварией заинтересовались в региональном СКР. Там сообщили, что будет проведена проверка, в ходе которой будет установлена техническая исправность автомобиля и состояние водителя. Предполагается, что он был пьян.
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