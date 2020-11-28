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Троих полицейских влетевших в КамАЗ проверят на алкогольное опьянение

Троих полицейских влетевших в КамАЗ проверят на алкогольное опьянение (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 21:37
Сообщество : Аварии
Метки: mazda   видео   дтп   камаз   полицейские   следственный комитет   
3034
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Посмертно. Скорость была такой высокой, а авария такой необычной (не заметить впереди идущий грузовик было невозможно), что у Следственного комитета возникли вопросы.

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Метки: mazda   видео   дтп   камаз   полицейские   следственный комитет   
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17  комментариев
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1k
Илья 2 часа назад
Хорошо, что в КамАЗ, ещё лучше - что в груженный КамАЗ, да ещё и сзади...
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−86
im240 15 минут назад
отличная авария, всегда бы так.
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299
Николай 51 минуту назад
ударом вдогон подтолкнуть камаз... там явное превышение скорости и точно не на 10-20 км от положенного, второе, судя по видео, видимость более чем достаточная была, раз мы с камеры наблюдения все видим в деталях... жалко семьи и близких погибших, но судя по видео, виноваты они целиком и полностью...
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1k
newegg 55 минут назад
Хорошо что во встречного не влетели, трупов тогда могло быть и больше.
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1k
Алексей Час назад
А ведь окажется, что мусора были трезвые и на хорошем счету, а виноват в их смерти будет водитель Камаза, который обогнал их и резко затормозил.
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19k
Мерзавец... 2 часа назад
Хорошо впечатались! Мусора стало чуть чуть поменьше!
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5k
HexUS 2 часа назад
Хорошо, что люди не пострадали))
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
С фонарями у камаза не всё хорошо. Но на такой скорости (сужу по ускорению камаза после столкновения) там и прожектора не спасли бы
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850
max 2 часа назад
Никого не оправдываю, но у грузовика, правый фонарь не горит, да и левый как то хлюпенько. Хорошо что погибшие на встречку не вышли .
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7k
Караганда max 2 часа назад
не горит
но так воткнуться-это даж не алкоголь.
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11k
робт 2 часа назад
не сильно шарю в камазах, у него точно все збсь с задними световыми приборами?
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10k
Павел Бреусов робт 2 часа назад
У этого видно вполне, но вот у мазды три кажись всё весьм хорошо с набором скорости, а вот у её водятла видать всё плохо с направлением и скоростью езды...
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2k
au3 робт 2 часа назад
А запрещается эксплуатация при каких ни будь проблемах с задними световыми приборами?
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5k
zulluz робт 2 часа назад
с огнями у камаза не очень, но вот освещение на улице явно присутствует
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7k
Prostovopros робт 2 часа назад
Вы хотели сказать, что они очень спешили, потому-как хотели подсказать камазисту, что у него плохо виден правый габарит, и это в городе при освещённой улице?
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7k
Караганда робт 2 часа назад
не збсь-но это камаз-а тот кторый на мазде-спутал её с су-35.взлёт не получился.ск-разберётся.в европе-50 км. в городе.был на родине в караганде-там 60км.по городу и скажу это напрягает-если на секунду зазевался-сигналят.у мамы дом на перекрёстке-заснуть не удастца.нервные все-в рай наверное торопятся.
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