Троих полицейских влетевших в КамАЗ проверят на алкогольное опьянение

В пятницу около 11 часов вечера в городе Камешково Владимирской области автомобиль Mazda 3 на большой скорости влетел в впереди идущий КамАЗ. 25-летний водитель легковушки и два пассажира, мужчины 33 и 35 лет, погибли на месте. Водитель грузовика, к счастью, не пострадал. Как оказалось впоследствии, все трое погибших были сотрудниками отдела полиции по Камешковскому району.

Как сообщил начальник регионального УГИБДД УМВД России Александр Новиков, полицейские были не на служебной машине и не при исполнении.