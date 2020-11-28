О Мымре из «Служебного романа» секретные детали говорят

Мебельная стенка – явно немецкая. Люстра с хрусталём, скорее всего, чехословацкая (хотя может быть тоже немецкой, из ГДР). В книжном шкафу – подписные собрания сочинений. Всё это, по советским меркам, не только дефицит, но и символ определённого статуса.



Ну и самое интересное. Техника.



Пылесос «Тайфун» (или «Вихрь») был предметом уже обычным. Но справа за спиной у Людмилы Прокофьевны – ещё одна заграничная штучка. Компактный катушечный магнитофон JVC TR-545U или его полный аналог Victor TR-541A. Если покупать в комиссионке – рублей 400-500. Но, возможно, аппарат был привезён из-за рубежа кем-то, кто мог ездить в загранкомандировки.



Слева за спиной, уже в стенке, притаился тёплый ламповый комплект – радиола + проигрыватель «Эстония-006 стерео». Тоже недешёвая вещь: официальная цена в магазине – 470 руб. Эта система отличалась высоким качеством воспроизведения и была мечтой меломанов. Да и магнитофон из Страны восходящего солнца звук давал весьма хороший.



Понятно, что зарплата у Людмилы Калугиной как руководителя Статистического учреждения была не маленькой: рублей 400-500 в месяц. На руки получалось почти 15% меньше, впрочем. Минус подоходный, минус на профсоюз, минус партвзносы… И вот вопрос: какая женщина потратит на подобные «чисто мужские» безделушки всю свою месячную зарплату? А даже если и придёт ей в голову такой каприз, кто подскажет, что брать, где брать?



Выходит, некий мужчина в жизни Людмилы Калугиной всё же был. Причём не абы какой, а человек из высокой советской или партийной номенклатуры, часто выезжавший за рубеж и весьма обеспеченный, возможно, с пристрастием к хорошей классической или джазовой музыке (а иначе – зачем тратиться на качество звучания и для «дома», и для улицы). Вещи эти явно его: в интерьере не видно ни магнитофонных лент, ни грампластинок; а вот телевизор этот мужчина не любил, и потому в квартире стоит заурядный чёрно-белый «Темп 209», а не какой-нибудь цветной зарубежный аппарат.



Кстати, художник картины предлагал совсем другой вариант интерьера.