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О Мымре из «Служебного романа» секретные детали говорят

О Мымре из «Служебного романа» секретные детали говорят (5 фото)

Автор:
28 ноября 2020 09:53
Сообщество : Кино
Метки: мымра   служебный роман   фильм   
1459
5
Кто поспорит с тем, что «Служебный роман» вместе с «Иронией судьбы» и «Москва слезам не верит» – входит в число самых разобранных по косточкам фильмов советского кино. Казалось бы, что там ещё можно найти неожиданного и неизведанного?
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Метки: мымра   служебный роман   фильм   
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3k
Горожанин 3 часа назад
Бред сивой кобылы. Автору-школьнику нужно знать - у Калугиной министерская должность. Она госслужащая, руководитель. Обязательно - премия в размере месячной зарплаты. Обязательно надбавки, причем надбавки как руководителю, а не рядовому сотруднику - за ненормированные рабочие дни, за гостайну (да, да - тем более статистика), плюс работа в центральном аппарате (да, да - это Москва и работа в ЦА тоже учитывается и оплачивается). В итоге руководитель в Москве типа Калугиной на руки в СССР получал не менее 1 тыс. рублей.

Учитывая, что Калугина была одна - ей этих денег девать было не куда, и она вполне могла тратить на то, что было в фильме.

Но главное, автор не в курсе, что руководитель учреждения иметь дело со множеством контрагентов. Это и сейчас, а в СССР подавно - подарки, помощь, что-то достать, приобрести дефицитное и особенное - в порядке дружбы и личных связей. И все это - потоком.

Да, ещё автор не учел. В СССР массово продавались печатные (не фото, а именно особая цветная печать под картину) репродукции самых разных известных картин отечественных и зарубежных художников. У Калугиной и Мона Лиза могла висеть. Ничего для СССР особенного. Массово все и за копейки. В любых книжных магазинах.
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1k
серёга 8 минут назад
притянуто за уши
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673
Тамара Коршунова Полчаса назад
Ещё надо учитывать,что речь идёт о столице. А там технику, тем более ,руководящему работнику, знакомому с самим министром, можно было купить в номенклатурных магазинах.
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Рассуждения дилетанта, рождённого после распада СССР.
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400
LinkLine 2 часа назад
и судя по всему роман у нее с этим мужчиной был очень неудачный, ибо она себя совсем запустила и разочаровалась в мужиках окончательно!
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8k
K7OO 2 часа назад
Статистика в условиях плановой экономики СССР являлась основой всего. От нее зависело благополучие целых регионов. Плюс на ней держался весь идеологический аппарат. Поэтому удивляться нахождению в квартире руководителя головного статуправления чешской люстры, немецкой стенки и японского магнитофона просто смешно. Скорее наоборот, обстановка квартиры руководителя такого учреждения поражает скромностью. Ей достаточно было бы только подмигнуть, чтобы ее завалили магнитофонами, стенками и прочим барахлом. Причем, совершенно легально, без всяких взяток, чисто по "госцене", т.е. за символические копейки. И никакой "таинственный мужчина" для этого ей нафиг был не нужен.
А женщин среднего возраста на серьезных должностях было достаточно, в этом тоже нет ничего удивительного. Тем более в таких сферах, как учет и финансы.
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55
Виталий Касандров 3 часа назад
В этой связи остались только вопросы о муже мамы Красной Шапочки . Где она взяла дефицитный в средние века материал для шапки и почему это дровосеки сразу поймали волка хотя до этого он уже пол деревни безнаказанно сожрал.
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
1. "Мебельная стенка – явно немецкая. Люстра с хрусталём, скорее всего, чехословацкая (хотя может быть тоже немецкой, из ГДР). В книжном шкафу – подписные собрания сочинений. Всё это, по советским меркам, не только дефицит, но и символ определённого статуса.t"

Стенка стандартная, не самая дефицитная. 800 р. Люстры с хрусталём висели свободно. Штука дорогая, большая, а потолки низкие. Нормально висели в сталинках и дореволюционных домах. Ну и выпендренцев в любой квартире. Показатель не столько статуса, сколько "большой зарплаты. Чешские ценились выше, но из-за некоторой дефицитности (тупо меньше завозили, соответственно быстрее разбирали, но найти можно было), по красоте и качеству наши не уступали. Подписные собрания были у всех, кто любил читать. По подписке как раз без проблем было купить. Надо подписаться, заплатить залог и выкупать вовремя. Издания были дороже обычных, поэтому их покупали в основном именно читатели.
Для статуса должна была стоять стенка "под старину", либо гдр-овский комплект из отдельных шкафов, книги должны были быть подобраны "под кожу", расставлены по размеру и цвету обложки. Люстра должна быть не с мелкими отдельными стекляшками, а в стиле, как на фото.

2. Техника - всё правильно. Дорогая, но достать без проблем (именно из-за относительной дороговизны). Но по тексту героиня - сухарь, мужик в юбке, на шубы-драгоценности и прочее бабское особо не тратится. Она и одевается под мужика и в быту по мере возможности копирует начальников-коллег бессознательно. Это как раз в образ попадает

3. То, что предложил художник - именно женский вариант кабинета. Правильно Рязанов переделал

4. Бабы тогда были в начальниках. Не наровне с мужиками по количеству, но достаточно много. Причём карьеру делали быстрее. Потому что коммунистическая доктрина подразумевает равноправие по половому признаку, как и по национальному. Поэтому при прочих равных бабе продвинуться было легче, чем мужику. Другое дело, что карьеристки предпочитали мужа с карьерой. Бонусы теже, усилий меньше

1. "Мебельная стенка – явно немецкая. Люстра с хрусталём, скорее всего, чехословацкая (хотя может быть тоже немецкой, из ГДР). В книжном шкафу – подписные собрания сочинений. Всё это, по советским меркам, не только дефицит, но и символ определённого статуса.t" Стенка стандартная, не самая дефицитная. 800 р. Люстры с хрусталём висели свободно. Штука дорогая, большая, а потолки низкие. Нормально висели в сталинках и дореволюционных домах. Ну и выпендренцев в любой квартире. Показатель не столько статуса, сколько "большой зарплаты. Чешские ценились выше, но из-за некоторой дефицитности (тупо меньше завозили, соответственно быстрее разбирали, но найти можно было), по красоте и качеству наши не уступали. Подписные собрания были у всех, кто любил читать. По подписке как раз без проблем было купить. Надо подписаться, заплатить залог и выкупать вовремя. Издания были дороже обычных, поэтому их покупали в основном именно читатели. Для статуса должна была стоять стенка "под старину", либо гдр-овский комплект из отдельных шкафов, книги должны были быть подобраны "под кожу", расставлены по размеру и цвету обложки. Люстра должна быть не с мелкими отдельными стекляшками, а в стиле, как на фото. 2. Техника - всё правильно. Дорогая, но достать без проблем (именно из-за относительной дороговизны). Но по тексту героиня - сухарь, мужик в юбке, на шубы-драгоценности и прочее бабское особо не тратится. Она и одевается под мужика и в быту по мере возможности копирует начальников-коллег бессознательно. Это как раз в образ попадает 3. То, что предложил художник - именно женский вариант кабинета. Правильно Рязанов переделал 4. Бабы тогда были в начальниках. Не наровне с мужиками по количеству, но достаточно много. Причём карьеру делали быстрее. Потому что коммунистическая доктрина подразумевает равноправие по половому признаку, как и по национальному. Поэтому при прочих равных бабе продвинуться было легче, чем мужику. Другое дело, что карьеристки предпочитали мужа с карьерой. Бонусы теже, усилий меньше
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