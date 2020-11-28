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Почему женщины и мужчины играют в шахматы раздельно?

Почему женщины и мужчины играют в шахматы раздельно? (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 07:07
Метки: женщины   играют   мужчины   раздельно   шахматы   
1564
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1
После просмотра сериала "Ход королевой" в мире было зафиксирован возросший интерес к шахматам и к женским шахматам в частности. Раньше вот не задумывался, но сейчас, тем более благодаря современным веяниям феминизма, интересно, почему мужчины и женщины играют в шахматы в разных турнирах?
Если в силовых видах спорта есть этому простое объяснение, то тут не скажешь же открыто, что женщина глупее мужчины!

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Метки: женщины   играют   мужчины   раздельно   шахматы   
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18  комментариев
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7k
Александр 4 часа назад
Странно, что феменистки не требуют смешанных шахмат, игры на равных
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1k
Павел Христенко Полчаса назад
Я бы бокс "гендерно" равный посмотрел.
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2k
Core 2 часа назад
А где лгбт шахматные турниры?
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14k
Пронька Грезной Core 5 минут назад
Не могут начать, потому что слоны с шахматной доски все время пропадают

Не могут начать, потому что слоны с шахматной доски все время пропадают
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133
Никудатор 2 часа назад
Потому что кто то дура.
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−58
Юра 2 часа назад
"Не бывает только мужских турниров, но есть только общие и женские. То есть женщины могут участвовать в мужских соревнованиях, а мужчины в женских нет." Это как? Это что, сексизм?!! А как же, равенство прав и возможностей?
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2k
PLT LDR Юра Час назад
так всегда было. Даже в командых турнирах женщины могут играть на мужских досках, а мужчины на женских на могут.
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Это что еще за сексизи и вагиношовинизм? Даешь обязательную квоту мужских игроков в женских турнирах! Только таким образом можно победить засилье бездарных шахматисток и оздоровить женские турниры до полноценной инклюзивности и диверсити!
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17k
Andrey 3 часа назад
Ну, не знаю.. Я бы не захотел играть в шахматы с человеком, который тебя обматерит, ударить может да еще и вы...играть тебя может и так и эдак...
Это была шутка из анекдота. А вот пример из жизни.
Как то во время учебы в колледже мне было доверено отвести в качестве тренера сборную колледжа по шахматам на городской турнир среди сузов. Уровень соревнующихся и уровень ответственности сами понимаете так себе. Да и преподаватели физкультуры ни на что особо не рассчитывали. Никто команду не готовил, отбор в команду проводился по принцип "кто отличает фигуру от пешки?" Но итоговое второе место не только порадовало нас, участников, но и весьма удивило наших физруков. Ни до нас ни после "серебро" никто колледжу не приносил.
Но самым памятным эпизодом, врезавшимся мне в память, была такая ситуация. Моя будущая супруга играла на "второй" доске с соперницей. В ходе партии сложилась ситуация, при которой моей подопечной достаточно двинуть ферзя на восьмую линию, то есть до конца доски. Там король соперницы оставался в таком "мешке" - отойти было некуда и прикрыться было нечем. Однако девушки сосредоточили свои мозговые усилия на совершенно ином участке доски и не обращали внимания на предматовое положение. Причем, то, что не замечала моя подопечная, было понятно. Но как не обращала внимание на эту ситуацию соперница? Ей нужно было всего лишь подвинуть одну из фигур, чтобы в "мешке" появилась дырка. И этот ход мог произойти в любой момент, что в дальнейшем осложнило бы задачу моей подопечной. Несколько минут я наблюдал за танцами вокруг "пешек". Затем не выдержал и обратился к завершившей свою партию сильнейшей нашей шахматистке: "Что на доске видишь?" Та бросив практически мимолетный взгляд изрекла: "Так!..." Дальше я ей сказать не дал, чтобы не сочли за подсказ из зала. "То есть, ты видишь тоже что и я? И значит, мне это не кажется?" "Да!"...
И в этот момент, не знаю по какому мановению судьбы, моя будущая супруга делает наконец этот решающий ход. Причем, судя по неуверенности ее движения, она и сама не могла поверить в легкость и неотвратимость результата, не могла понять, что партия, уже минут 10 шедшая в совсем другом месте, на самом деле могла так легко завершиться. И только когда она отпустила ферзя, я позволил себе воскликнуть: "Ну наконец-то!" Судьи зафиксировали победу, а я потом долго высказывался на тему: "Ну как же можно было?"
Я это все к чему, я и сам то гроссмейстер так себе. Уровень начальной школы, без основополагающих базовых знаний. Все эти "сицилианские защиты" и т.д. - темный лес. Но мозг таки у мужчины и женщины работает по другому. Женский - больше эмоции, мужской - логика.
Безусловно, и то и другое порой дает сбой. Не всегда все работает по шаблонам, но тем не менее сравнивать круглое с мягким некорректно. От слова совсем.
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16k
Андрей Иванов 4 часа назад
Для шахмат нужен определённый склад ума, а не просто развитый ум. Нужна склонность к математике, логике и т.д. А именно к этим дисциплинам женщины и не тяготеют в массе. Отсюда такой разрыв. Это не говорит об ущербности женского ума, просто о заточенности на другое. Да и если бы деление было чисто на мужское\женское, то если не гроссмейстеров, то уж мастеров спорта было бы среди мужиков в десятки раз больше.
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2k
Voland 4 часа назад
В шахматах нужно думать логически, а большинство женщин в логику не умеют - в основном эмоции.
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2k
PLT LDR Voland Час назад
Наверно. Я в школе играл в шахматы... до первого разряда доигрался. Один раз довелось играть с девчонкой. Как раз одна из тех, кто играет в мужских турнирах. Кстати, она была меня сильнее и в итоге потом до КМС поднялась. Так вот, мне пришлось против неё в дебюте ловушку готовить. Фишка была в том, что если бы она играла правильно, то я бы на 15 ходу проиграл бы... но её это так ошарашило, что она наделала кучу ошибок, и к 25 ходу ей пришлось сдаваться. Эмоции её и подвели. В том турнире я первый разряд и получил.
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10k
Сибирячка 4 часа назад
Потому, что умным женщинам приходится скрывать свой ум.
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6k
Sterling Malory Archer Сибирячка 4 часа назад
Особенно за шахматной доской!
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4k
Александр Сибирячка 4 часа назад
Зачем?
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37k
doker Сибирячка 4 часа назад
Наверное, по другому.
Шахматы - это просто ИГРА. Для каждой игры нужен свой склад ума.
Просто умные женщины играют в свои игры. Кто умнее - Чемпион или женщина окольцевавшая Чемпиона?
Что такое настоящий ум - мы узнаем не скоро.
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7k
Александр doker 4 часа назад
У некоторых этот склад оказывается пуст.
А про окольцевания, так тут если бы она окольцевала какого-то представителя ЛГБТ, то да, тут нужен ум и смекалка. А так, гетеросексуальный мужчина обратил внимание на женщину, которая к нему не равнодушна.
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