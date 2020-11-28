Почему женщины и мужчины играют в шахматы раздельно?

После просмотра сериала "Ход королевой" в мире было зафиксирован возросший интерес к шахматам и к женским шахматам в частности. Раньше вот не задумывался, но сейчас, тем более благодаря современным веяниям феминизма, интересно, почему мужчины и женщины играют в шахматы в разных турнирах?
Если в силовых видах спорта есть этому простое объяснение, то тут не скажешь же открыто, что женщина глупее мужчины!
Если в силовых видах спорта есть этому простое объяснение, то тут не скажешь же открыто, что женщина глупее мужчины!
Только в конце 19-го века для популяризации и поддержки женских шахмат начали устраиваться и первые женские турниры. В 1927 году под эгидой FIDE (Международная шахматная федерация) провели первый чемпионат мира среди женщин, на котором чемпионкой мира стала уроженка Москвы, иммигрировавшая в Англию, по имени Вера Францевна Менчик. Она победила с феноменальным результатом в 10 побед, одну ничью и ноль поражений. Так и зародилась традиция проводить как женские, так и мужские турниры.
Шахматисткам никогда не доводилось бороться за звание чемпиона мира, но как минимум троим удавалось достойно биться наравне с мужчинами на высшем уровне. Первая чемпионка мира — Вера Менчик — так резво обыгрывала мужчин одного за другим, что в шутку создали «клуб Веры Менчик», куда зачисляли всех мужчин, обыгранных ею. Из сыгранных в мужских турнирах 487 партий она победила в 147, столько же сыграла вничью. А среди шахматистов закрепилась поговорка: «Вера Менчик любит разменчик», что указывало на отличительную черту её стиля игры.
Шахматисткам никогда не доводилось бороться за звание чемпиона мира, но как минимум троим удавалось достойно биться наравне с мужчинами на высшем уровне. Первая чемпионка мира — Вера Менчик — так резво обыгрывала мужчин одного за другим, что в шутку создали «клуб Веры Менчик», куда зачисляли всех мужчин, обыгранных ею. Из сыгранных в мужских турнирах 487 партий она победила в 147, столько же сыграла вничью. А среди шахматистов закрепилась поговорка: «Вера Менчик любит разменчик», что указывало на отличительную черту её стиля игры.
Вера Менчик среди участников турнира в Москве в 1935 году
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Второй и сильнейшей в истории считается венгерская шахматистка Юдит Полгар, которая, в отличие от сестёр (тоже шахматисток), играла преимущественно в мужских турнирах и даже никогда не претендовала на титул чемпионки мира. Она единственная в истории шахматистка, преодолевшая супергроссмейстерский рейтинг 2700+ (2735 max). Какое-то время она даже входила в топ-10 среди мужчин и успешно выступала на элитных шахматных супертурнирах, но в 2014 году завершила карьеру.
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Второй и сильнейшей в истории считается венгерская шахматистка Юдит Полгар, которая, в отличие от сестёр (тоже шахматисток), играла преимущественно в мужских турнирах и даже никогда не претендовала на титул чемпионки мира. Она единственная в истории шахматистка, преодолевшая супергроссмейстерский рейтинг 2700+ (2735 max). Какое-то время она даже входила в топ-10 среди мужчин и успешно выступала на элитных шахматных супертурнирах, но в 2014 году завершила карьеру.
Юдит Полгар разыгрывает сицилианскую защиту против Гарри Каспарова, 2001 год
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Сильнейшей же на текущий момент шахматисткой по рейтингу значится четырёхкратная чемпионка мира китаянка Хоу Ифань, которая, как Менчик и Полгар, играет с мужчинами. В 13 лет она стала чемпионкой Китая, а в 16 лет — чемпионкой мира. Однако в мужских турнирах она играет не так успешно, хоть и регулярно.
Не бывает только мужских турниров, но есть только общие и женские. То есть женщины могут участвовать в мужских соревнованиях, а мужчины в женских — нет. По личным наблюдениям как преподавателя по шахматам, мальчики играют в шахматы сильно больше девочек. А рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) показывает, что мужчины-профессионалы играют намного лучше профи-женщин.
Разрыв между Магнусом Карлсеном (действующий чемпион мира по шахматам) и сильнейшей шахматисткой мира Хоу Ифань составляет более двухсот пунктов. Это как между перворазрядником и кандидатом в мастера. А если брать разницу между Карлсеном и действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь, то разрыв составляет 300 пунктов (как между мастером FIDE и гроссмейстером).
В топ-100 шахматистов мира входит лишь одна женщина — Хоу Ифань. Она располагается на 89 месте. Вторая в женском рейтинге Александра Горячкина лишь на 278 месте в общем рейтинге.
Если не считать очевидных исторических причин (о позиционировании занятия как мужского), есть и другие объяснения. В рейтинге FIDE лишь 16% женщин (почти в пять раз меньше мужчин), и зачастую они предпочитают играть в своих турнирах и не соперничать с представителями другого пола. В том числе потому, что у женщин свои разряды и звания, достичь которых проще. Всё вместе это приводит к низкому уровню конкуренции, следовательно, меньшее количество шахматисток доходит до высокого уровня.
Сегодня в мире насчитывается 1723 гроссмейстера, среди которых только 37 женщин. В то же время титул женского гроссмейстера (сопоставимо званию международного мастера) присуждён 317 женщинам.
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Сильнейшей же на текущий момент шахматисткой по рейтингу значится четырёхкратная чемпионка мира китаянка Хоу Ифань, которая, как Менчик и Полгар, играет с мужчинами. В 13 лет она стала чемпионкой Китая, а в 16 лет — чемпионкой мира. Однако в мужских турнирах она играет не так успешно, хоть и регулярно.
Не бывает только мужских турниров, но есть только общие и женские. То есть женщины могут участвовать в мужских соревнованиях, а мужчины в женских — нет. По личным наблюдениям как преподавателя по шахматам, мальчики играют в шахматы сильно больше девочек. А рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) показывает, что мужчины-профессионалы играют намного лучше профи-женщин.
Разрыв между Магнусом Карлсеном (действующий чемпион мира по шахматам) и сильнейшей шахматисткой мира Хоу Ифань составляет более двухсот пунктов. Это как между перворазрядником и кандидатом в мастера. А если брать разницу между Карлсеном и действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь, то разрыв составляет 300 пунктов (как между мастером FIDE и гроссмейстером).
В топ-100 шахматистов мира входит лишь одна женщина — Хоу Ифань. Она располагается на 89 месте. Вторая в женском рейтинге Александра Горячкина лишь на 278 месте в общем рейтинге.
Если не считать очевидных исторических причин (о позиционировании занятия как мужского), есть и другие объяснения. В рейтинге FIDE лишь 16% женщин (почти в пять раз меньше мужчин), и зачастую они предпочитают играть в своих турнирах и не соперничать с представителями другого пола. В том числе потому, что у женщин свои разряды и звания, достичь которых проще. Всё вместе это приводит к низкому уровню конкуренции, следовательно, меньшее количество шахматисток доходит до высокого уровня.
Сегодня в мире насчитывается 1723 гроссмейстера, среди которых только 37 женщин. В то же время титул женского гроссмейстера (сопоставимо званию международного мастера) присуждён 317 женщинам.
Хоу Ифань против российского гроссмейстера Александры Костенюк в Баку в 2016 году
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Это была шутка из анекдота. А вот пример из жизни.
Как то во время учебы в колледже мне было доверено отвести в качестве тренера сборную колледжа по шахматам на городской турнир среди сузов. Уровень соревнующихся и уровень ответственности сами понимаете так себе. Да и преподаватели физкультуры ни на что особо не рассчитывали. Никто команду не готовил, отбор в команду проводился по принцип "кто отличает фигуру от пешки?" Но итоговое второе место не только порадовало нас, участников, но и весьма удивило наших физруков. Ни до нас ни после "серебро" никто колледжу не приносил.
Но самым памятным эпизодом, врезавшимся мне в память, была такая ситуация. Моя будущая супруга играла на "второй" доске с соперницей. В ходе партии сложилась ситуация, при которой моей подопечной достаточно двинуть ферзя на восьмую линию, то есть до конца доски. Там король соперницы оставался в таком "мешке" - отойти было некуда и прикрыться было нечем. Однако девушки сосредоточили свои мозговые усилия на совершенно ином участке доски и не обращали внимания на предматовое положение. Причем, то, что не замечала моя подопечная, было понятно. Но как не обращала внимание на эту ситуацию соперница? Ей нужно было всего лишь подвинуть одну из фигур, чтобы в "мешке" появилась дырка. И этот ход мог произойти в любой момент, что в дальнейшем осложнило бы задачу моей подопечной. Несколько минут я наблюдал за танцами вокруг "пешек". Затем не выдержал и обратился к завершившей свою партию сильнейшей нашей шахматистке: "Что на доске видишь?" Та бросив практически мимолетный взгляд изрекла: "Так!..." Дальше я ей сказать не дал, чтобы не сочли за подсказ из зала. "То есть, ты видишь тоже что и я? И значит, мне это не кажется?" "Да!"...
И в этот момент, не знаю по какому мановению судьбы, моя будущая супруга делает наконец этот решающий ход. Причем, судя по неуверенности ее движения, она и сама не могла поверить в легкость и неотвратимость результата, не могла понять, что партия, уже минут 10 шедшая в совсем другом месте, на самом деле могла так легко завершиться. И только когда она отпустила ферзя, я позволил себе воскликнуть: "Ну наконец-то!" Судьи зафиксировали победу, а я потом долго высказывался на тему: "Ну как же можно было?"
Я это все к чему, я и сам то гроссмейстер так себе. Уровень начальной школы, без основополагающих базовых знаний. Все эти "сицилианские защиты" и т.д. - темный лес. Но мозг таки у мужчины и женщины работает по другому. Женский - больше эмоции, мужской - логика.
Безусловно, и то и другое порой дает сбой. Не всегда все работает по шаблонам, но тем не менее сравнивать круглое с мягким некорректно. От слова совсем.
Шахматы - это просто ИГРА. Для каждой игры нужен свой склад ума.
Просто умные женщины играют в свои игры. Кто умнее - Чемпион или женщина окольцевавшая Чемпиона?
Что такое настоящий ум - мы узнаем не скоро.
А про окольцевания, так тут если бы она окольцевала какого-то представителя ЛГБТ, то да, тут нужен ум и смекалка. А так, гетеросексуальный мужчина обратил внимание на женщину, которая к нему не равнодушна.