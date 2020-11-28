Почему женщины и мужчины играют в шахматы раздельно?

Юдит Полгар разыгрывает сицилианскую защиту против Гарри Каспарова, 2001 год



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Сильнейшей же на текущий момент шахматисткой по рейтингу значится четырёхкратная чемпионка мира китаянка Хоу Ифань, которая, как Менчик и Полгар, играет с мужчинами. В 13 лет она стала чемпионкой Китая, а в 16 лет — чемпионкой мира. Однако в мужских турнирах она играет не так успешно, хоть и регулярно.



Не бывает только мужских турниров, но есть только общие и женские. То есть женщины могут участвовать в мужских соревнованиях, а мужчины в женских — нет. По личным наблюдениям как преподавателя по шахматам, мальчики играют в шахматы сильно больше девочек. А рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) показывает, что мужчины-профессионалы играют намного лучше профи-женщин.



Разрыв между Магнусом Карлсеном (действующий чемпион мира по шахматам) и сильнейшей шахматисткой мира Хоу Ифань составляет более двухсот пунктов. Это как между перворазрядником и кандидатом в мастера. А если брать разницу между Карлсеном и действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь, то разрыв составляет 300 пунктов (как между мастером FIDE и гроссмейстером).



В топ-100 шахматистов мира входит лишь одна женщина — Хоу Ифань. Она располагается на 89 месте. Вторая в женском рейтинге Александра Горячкина лишь на 278 месте в общем рейтинге.



Если не считать очевидных исторических причин (о позиционировании занятия как мужского), есть и другие объяснения. В рейтинге FIDE лишь 16% женщин (почти в пять раз меньше мужчин), и зачастую они предпочитают играть в своих турнирах и не соперничать с представителями другого пола. В том числе потому, что у женщин свои разряды и звания, достичь которых проще. Всё вместе это приводит к низкому уровню конкуренции, следовательно, меньшее количество шахматисток доходит до высокого уровня.



Сегодня в мире насчитывается 1723 гроссмейстера, среди которых только 37 женщин. В то же время титул женского гроссмейстера (сопоставимо званию международного мастера) присуждён 317 женщинам.