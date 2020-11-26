Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей находчивостью

Маршал Баграмян командовал 1-м Прибалтийским фронтом во время Великой Отечественной войны, а потом возглавлял Прибалтийский военный округ, его штаб-квартира располагалась в Риге, Латвия (Латвийская ССР на тот момент). К тому же он был избран депутатом в Верховный совет Латвийской республики.



Стоит отметить, что председатели Верховного совета и председатели президиума Верховного совета всегда были представители коренной народности, то есть латыши. И как обычно они пытались разыграть национальную карту, хотя половина населения советской республики не были латышами. Сейчас то же самое у них есть граждане и неграждане.





На первой открывшейся сессии Верховного совета ЛССР после войны председатель президиума выступил с речью, причем на латышском языке. Как говорят свидетели этого события, латышский язык Августа Кирхенштайна был далек от совершенства. Это как сейчас многие жители Украины, всегда говорившие на русском языке, пытаются говорить на украинской мове – получается комично. Например, у того же Кличко, который не знает половину слов.





После Кирхенштайна многие делегаты также начали выступать на латышском языке. Потом слова попросил маршал Баграмян и выступил на армянском языке. Разумеется, его никто не понял. Также как и латышских ораторов не все понимали. В итоге после этого случая все депутаты начали говорить только на русском языке, который был всем понятен.