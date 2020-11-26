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Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей находчивостью

Как маршал Баграмян проучил латышских националистов своей находчивостью (2 фото)

Автор:
26 ноября 2020 19:27
Метки: Полководцы   СССР   прибалтика   
1198
2

Баграмян проявил невиданную смекалку, чтобы умерить пыл латышских националистов. Они уже тогда показывали свои зубы.

Источник:

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Метки: Полководцы   СССР   прибалтика   
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12k
Иван 2 часа назад
всё правильно сделал
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4k
КремлеКот 23 секунды назад
Читал как-то слова одного латыша (не дословно): "Представьте себе, что встретились в Риге латыш, украинец, белорус и литовец. На каком языке они будут общаться между собой ? Ну не на английском же, на русском конечно же"
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6k
Nikita Час назад
Напомнило байку. Врач ехал на поезде. На русско-украинской границе получил для заполнения деклорации на украинском и английском языке. Когда он попросил у погранца есть ли на русском, то получил ответ... в мягком варианте: "Простите, уважаемый, других не имеем. Заполните, на английском, коль не разумеешь украинску мову," Ну и заполнил ее ...на латыни.
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3k
Кистень Nikita 5 минут назад
Или "дефлорация", или "деклАрация".
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15k
Lynx 2 часа назад
Только этого никто не услышит от наших властей, в качестве примера для воспитания, и не прочтёт в книгах истории. Ибо - экстремизм.
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