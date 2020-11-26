Приморцы с острова Русский думают переименовать его в Навальный, чтобы привлечь внимание властей

Замерзающие жители не живут, а выживают. Они по-прежнему отрезаны от цивилизации. Электричества нет, связь с материком - только через паром, т.к. из-за обледенения закрыт единственный мост, связывающий остров с сушей. Некогда москвичка, устав ждать уборки сугробов, написала на куче снега имя оппозиционера и оказалась поражена скоростью работы служб ЖКХ. "Может, и нам сделать также?" - размышляют островитяне.
После ледяного дождя пострадали жители многих областей Приморья. Однако тем, кто оставался на острове Русский, не повезло вдвойне - они оказались в буквальном смысле слова отрезаны от цивилизации. Из-за обледенения конструкции перекрыт единственный мост, связывавший остров с Владивостоком.
Во Владивостоке очевидцы засняли видео, на котором видно, почему власти перекрыли мост на остров Русский. pic.twitter.com/nA7dvklzLE— Актуальная Россия (@RussiaActually) November 21, 2020
В результате остров, на котором проживает около 4500 человек, остался недоступным для автомобильного сообщения. Из-за обледенения движение по мосту до сих пор закрыто. Как утверждают власти, в городе не хватает профессиональных альпинистов, которые "умеют работать на большой высоте с таким аномальным обледенением". Работы по освобождению моста ото льда могут занять еще неделю - цитирует первого заместителя директора ДСД «Дальний Восток» Дмитрия Бабака в СМИ. Отмечается, что ото льда пока освобождена лишь южная сторона и осталось очистить еще 60 вантов. Пока открыть движение, даже одну полосу, невозможно - огромные глыбы льда падают вниз на середину проезжей части и безопасных зон тут просто нет. Предполагалось, что мост откроют 27 ноября, но точную дату объявить пока не представляется возможным.
Для эвакуации жителей острова запушен паром, который перевозит всех желающих во Владивосток. Паром вмещает 20 машин одновременно и курсирует каждые два часа, ночью не ходит. Чтобы уехать, нужно отстоять многочасовую очередь. Многие островитяне работают на материке, поэтому вынуждены ежедневно ездить в город и обратно.
С гуманитарной помощью, как сообщают местные жители, здесь абсолютная катастрофа: "дома пытаются отапливать газовыми баллонами, полевые кухни открываются через день, и людей должным образом информируют о том, где можно покушать — на острове нет интернета, у жителей сели мобильники". Через время на остров завезли плитки для приготовления еды. "Выдавали по прописке в паспорте, а за плитки даже кто-то подрался", — цитирует местную жительницу агентство РИА Новости.
Владивосток. Остров Русский. Не прошло и пяти суток, как пострадавшим от стихийного бедствия людям, сидящим без света, а некоторым и без тепла, начали выдавать вот такие плитки для приготовления пищи. Оперативность зашкаливает😡 (фото и видео мне шлют с места люди) pic.twitter.com/8Gy4DMLmIj— Borisenko (@borisenkodmitr) November 24, 2020
1. Переименовать остров Русский в остров Навальный— Анатолий Лебедев (@Mezzo_2011) November 24, 2020
2. Восстановить электроснабжение острова
3. Вернуть острову прежнее название
Кстати, о переименовании острова. Местные жители, как утверждают в СМИ, планируют создать петицию с подобным предложением. Говорят, что государство быстрее обратит на них внимание. В конце концов, прецедент уже был, и этот способ оказался куда эффективнее остальных. Конечно, это шутка, но в каждой шутке есть доля здравого смысла.
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