Приморцы с острова Русский думают переименовать его в Навальный, чтобы привлечь внимание властей

Замерзающие жители не живут, а выживают. Они по-прежнему отрезаны от цивилизации. Электричества нет, связь с материком - только через паром, т.к. из-за обледенения закрыт единственный мост, связывающий остров с сушей. Некогда москвичка, устав ждать уборки сугробов, написала на куче снега имя оппозиционера и оказалась поражена скоростью работы служб ЖКХ. "Может, и нам сделать также?" - размышляют островитяне.

0 После ледяного дождя пострадали жители многих областей Приморья. Однако тем, кто оставался на острове Русский, не повезло вдвойне - они оказались в буквальном смысле слова отрезаны от цивилизации. Из-за обледенения конструкции перекрыт единственный мост, связывавший остров с Владивостоком.

Во Владивостоке очевидцы засняли видео, на котором видно, почему власти перекрыли мост на остров Русский. pic.twitter.com/nA7dvklzLE — Актуальная Россия (@RussiaActually) November 21, 2020

0 Источник: В результате остров, на котором проживает около 4500 человек, остался недоступным для автомобильного сообщения. Из-за обледенения движение по мосту до сих пор закрыто. Как утверждают власти, в городе не хватает профессиональных альпинистов, которые "умеют работать на большой высоте с таким аномальным обледенением". Работы по освобождению моста ото льда могут занять еще неделю - цитирует первого заместителя директора ДСД «Дальний Восток» Дмитрия Бабака в СМИ. Отмечается, что ото льда пока освобождена лишь южная сторона и осталось очистить еще 60 вантов. Пока открыть движение, даже одну полосу, невозможно - огромные глыбы льда падают вниз на середину проезжей части и безопасных зон тут просто нет. Предполагалось, что мост откроют 27 ноября, но точную дату объявить пока не представляется возможным.

0 Источник: Для эвакуации жителей острова запушен паром, который перевозит всех желающих во Владивосток. Паром вмещает 20 машин одновременно и курсирует каждые два часа, ночью не ходит. Чтобы уехать, нужно отстоять многочасовую очередь. Многие островитяне работают на материке, поэтому вынуждены ежедневно ездить в город и обратно.

0 Источник: С гуманитарной помощью, как сообщают местные жители, здесь абсолютная катастрофа: "дома пытаются отапливать газовыми баллонами, полевые кухни открываются через день, и людей должным образом информируют о том, где можно покушать — на острове нет интернета, у жителей сели мобильники". Через время на остров завезли плитки для приготовления еды. "Выдавали по прописке в паспорте, а за плитки даже кто-то подрался", — цитирует местную жительницу агентство РИА Новости.

Владивосток. Остров Русский. Не прошло и пяти суток, как пострадавшим от стихийного бедствия людям, сидящим без света, а некоторым и без тепла, начали выдавать вот такие плитки для приготовления пищи. Оперативность зашкаливает😡 (фото и видео мне шлют с места люди) pic.twitter.com/8Gy4DMLmIj — Borisenko (@borisenkodmitr) November 24, 2020

1. Переименовать остров Русский в остров Навальный

2. Восстановить электроснабжение острова

3. Вернуть острову прежнее название — Анатолий Лебедев (@Mezzo_2011) November 24, 2020