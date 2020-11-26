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Приморцы с острова Русский думают переименовать его в Навальный, чтобы привлечь внимание властей

Приморцы с острова Русский думают переименовать его в Навальный, чтобы привлечь внимание властей (9 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 10:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   замерзли   катастрофа   навальный   политика   русский   
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Замерзающие жители не живут, а выживают. Они по-прежнему отрезаны от цивилизации. Электричества нет, связь с материком - только через паром, т.к. из-за обледенения закрыт единственный мост, связывающий остров с сушей. Некогда москвичка, устав ждать уборки сугробов, написала на куче снега имя оппозиционера и оказалась поражена скоростью работы служб ЖКХ. "Может, и нам сделать также?" - размышляют островитяне.

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Метки: Приморье   замерзли   катастрофа   навальный   политика   русский   
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7k
Алеksей Полчаса назад
..после просмотра как то так, вопросы:
1. а когда его строили, совсем не знали, что у нас зима бывает?
2. газ в баллончиках?! серьёзно? это в то время, когда по дну окиянов тянут разные там "потоки"?
писец мля...
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Pillin Alex 19 минут назад
Разве грозить общеостровным референдумом о присоединении к Японии не эффективнее?
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10k
Сибирячка 20 минут назад
А что потерпеть никак?. Знали где живете. Мы вот всегда имеем про запас и продукты и теплую одежду, хоть и живем на юге Сибири. Просто вот теперь считают что как в песне прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Сами хоть что то сделайте, хоть снег разгребите и наледь отдолбите.
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4k
Иван 22 минуты назад
Лучше переименовать в Чеченский, сразу всё наладится.
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2k
Димка Смола/67 37 минут назад
Москвичи бы через час выли как волки в полнолуние без света и особенно без инета )))
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