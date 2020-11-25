Квартира мечты: крутой проект в стиле Лофт для холостяка

Сегодня вы наглядно убедитесь, что дизайнеры интерьеров не просто так едят свой хлеб. Перед вами квартира-студия 45 м², из которой получилось создать пространство в стиле Лофт. Кроме того, удалось увеличить ее площадь на целых 10 м². За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Квартира находится в здании бывшей чаеразвесочной фабрики 1914 года постройки (г. Москва). В связи с этим, она отличается очень высокими потолками. Дизайнеру удалось продумать изолированную спальню, заложив в проекте второй уровень. Его сделали с помощью металлоконструкций. Спальню изолировали стеклянной перегородкой, сохранив доступ естественного освещения.
Гостиная
Белые стены и черный потолок очень понравились хозяину квартиры – молодому мужчине. Кроме того, в интерьере были использованы темные оконные рамы и радиаторы.
Отлично вписался в интерьер и бескаркасный модульный диван с приставным столиком. Все эти элементы можно легко переставлять в зависимости от нужд.
Отлично вписался в интерьер и бескаркасный модульный диван с приставным столиком. Все эти элементы можно легко переставлять в зависимости от нужд.
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Спальня
От классической кровати было решено отказаться, а вместо нее использовать подиум с подъемным механизмом. Что касается финишной отделки стен, то тут использовался мягкий ковролин. Также удалось вместить шкаф для одежды и полки для декора и других мелочей.
Прихожая
В прихожей расположили основные системы хранения и кладовую. Фасады-жалюзи выкрасили в бирюзовый — под цвет кухонного гарнитура.
Санузел
Для стен и пола ванной комнаты был выбрал керамогранит. Что касается труб, то их отлично закрыли мебельные панели.
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Ну и если вентиляцию не видно, то это не значит, что ее нет.
это точно не нужно
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Лофт -- хозяйственный чердак или верхняя часть здания промышленного назначения (фабрики, завода, склада), включая бывшие чердаки и технические этажи, переоборудованные под жильё, мастерские, офисные помещения или коворкинг-центры Апартаменты, «стилизованные» под «лофт», иногда называют нео-лофт. В начале XXI века лофт превратился в особый стиль интерьера характеризующийся высокими потолками, необработанными кирпичными стенами, открытыми коммуникациями в сочетании с мебелью, которая может быть как отдельный арт-объект, современной живописью на стенах и современной цифровой техникой. Стиль лофт требует больших пространств и хорошего освещения. Необходимость зонирования помещения осуществляется при помощи стеклянных перегородок. При отделке потолков часто используются тяжелые балки, к которым крепятся многочисленные светильники. Цветовые решения промышленных тонов: белый, серый, черный и коричневый. Однако отдельные детали могут иметь яркий контрастирующий оттенок: оранжевая подушка. В отделке полов используется ламинат, дерево, керамогранит и бетон.