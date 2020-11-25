FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 78 постов • 77 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 
Квартира мечты: крутой проект в стиле Лофт для холостяка

Квартира мечты: крутой проект в стиле Лофт для холостяка (13 фото)

Автор:
25 ноября 2020 17:48
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дом   интерьер   квартира   лофт   мебель   проект   
1982
13
Сегодня вы наглядно убедитесь, что дизайнеры интерьеров не просто так едят свой хлеб. Перед вами квартира-студия 45 м², из которой получилось создать пространство в стиле Лофт. Кроме того, удалось увеличить ее площадь на целых 10 м². За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: дизайн   дом   интерьер   квартира   лофт   мебель   проект   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Сибирячка 2 часа назад
Спальня: это кухонный гарнитур? Ядовитый синий цвет просто отвратительный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alexis Полчаса назад
Спальня без окна, без доступа свежего воздуха? Там и одной ночи не выдержишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nero alexis 18 минут назад
Читай внимательно: спальню изолировали стеклянной перегородкой, сохранив доступ естественного освещения.
Ну и если вентиляцию не видно, то это не значит, что ее нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
997
Грета Тунберг 50 минут назад
одни какие-то одни выступы-пылесборники, поверь автор холостяку
это точно не нужно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu Час назад
сколько раз видел в фильмах лофт, но чот как-то не уютно и холодно кажется. хотя с другой стороны может и прикольно. не довелось побывать в такой кваритре
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 2 часа назад
Уральские пельмени - Квартира в стиле лофт:
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD 2 часа назад
Квартира мечты - 45 кв.м. Ты дегенерат что ли совсем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр SSD 56 минут назад
А тебе в одно рыло сколько надо? 145 квадратов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
461
LinkLine 2 часа назад
ничего так, но ЛОФТа маловато
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 2 часа назад
написано "для холостяка", а стульев как в общепите


_

Лофт -- хозяйственный чердак или верхняя часть здания промышленного назначения (фабрики, завода, склада), включая бывшие чердаки и технические этажи, переоборудованные под жильё, мастерские, офисные помещения или коворкинг-центры Апартаменты, «стилизованные» под «лофт», иногда называют нео-лофт. В начале XXI века лофт превратился в особый стиль интерьера характеризующийся высокими потолками, необработанными кирпичными стенами, открытыми коммуникациями в сочетании с мебелью, которая может быть как отдельный арт-объект, современной живописью на стенах и современной цифровой техникой. Стиль лофт требует больших пространств и хорошего освещения. Необходимость зонирования помещения осуществляется при помощи стеклянных перегородок. При отделке потолков часто используются тяжелые балки, к которым крепятся многочисленные светильники. Цветовые решения промышленных тонов: белый, серый, черный и коричневый. Однако отдельные детали могут иметь яркий контрастирующий оттенок: оранжевая подушка. В отделке полов используется ламинат, дерево, керамогранит и бетон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий ! 2 часа назад
Сначала человейники, а теперь пеналы (студии). Скоро всех упакуют, чтобы к деревянному макинтошу не привыкать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир 25 просто фантастических, хоть и спорных дизайнерских задумок 25 просто фантастических, хоть и спорных дизайнерских задумок Airbnb разыгрывает 1 млн долларов на строительство 10 самых оригинальных домов Airbnb разыгрывает 1 млн долларов на строительство 10 самых оригинальных домов Футуристичный дом для тех, кто хочет жить подальше от всей этой суеты Футуристичный дом для тех, кто хочет жить подальше от всей этой суеты Этот дом за $400 тысяч, продаваемый в Техасе, может быть самым уродливым домом из всех, что вы когда-либо видели Этот дом за $400 тысяч, продаваемый в Техасе, может быть самым уродливым домом из всех, что вы... Домашний ад для перфекционистов Домашний ад для перфекционистов
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1042090



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
2
135
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео
1
55
"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Простые и быстрые рецепты испанских завтраков
3
21
Простые и быстрые рецепты испанских завтраков
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
0
24
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото)
Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#факты#дтп#москва#кино#дети#автомир#новости#авария дня
#интересно#история#сша#россия#авто авария#люди#еда#прикольные#позитив#знаменитости
#фото#животные#авария#СССР#интересное#подборка#картинки#автомобили#ynews#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться