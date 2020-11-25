Квартира мечты: крутой проект в стиле Лофт для холостяка

Белые стены и черный потолок очень понравились хозяину квартиры – молодому мужчине. Кроме того, в интерьере были использованы темные оконные рамы и радиаторы.



Отлично вписался в интерьер и бескаркасный модульный диван с приставным столиком. Все эти элементы можно легко переставлять в зависимости от нужд.