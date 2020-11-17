Тряхните бабушку: стиль мидсечури на пике моды

Что? Вы еще не знаете, что за стиль такой и зачем вам надо трусить бабушкины запасы? Ну так мы вам расскажем о том, о чем вы, быть может, даже не догадывались и те старые кресла, диваны и стулья, которые вы мечтаете выкинуть, оказывается стоят нынче очень дорого. Поверьте, вы удивитесь.