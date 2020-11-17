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Тряхните бабушку: стиль мидсечури на пике моды

Тряхните бабушку: стиль мидсечури на пике моды (30 фото)

Автор:
17 ноября 2020 09:17
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Mid-century   бабушкины   дизайн   интересное   интерьер   мебель   мидсечури   не выбрасывай   
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Что? Вы еще не знаете, что за стиль такой и зачем вам надо трусить бабушкины запасы? Ну так мы вам расскажем о том, о чем вы, быть может, даже не догадывались и те старые кресла, диваны и стулья, которые вы мечтаете выкинуть, оказывается стоят нынче очень дорого. Поверьте, вы удивитесь.

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Метки: Mid-century   бабушкины   дизайн   интересное   интерьер   мебель   мидсечури   не выбрасывай   
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RusLAN Полчаса назад
Продам дорого модное кресло!
Продам дорого модное кресло!
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2k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
А где бабушки,Галкин интересуется?
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