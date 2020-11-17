Тряхните бабушку: стиль мидсечури на пике моды

Что? Вы еще не знаете, что за стиль такой и зачем вам надо трусить бабушкины запасы? Ну так мы вам расскажем о том, о чем вы, быть может, даже не догадывались и те старые кресла, диваны и стулья, которые вы мечтаете выкинуть, оказывается стоят нынче очень дорого. Поверьте, вы удивитесь.
Mid-century modern – в буквальном переводе звучит, как «модерн середины века» и сегодня у этой мебели вторая волна популярности.
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Бабушкины кресла со странными ручками, столики на тонких ножках, непонятные буфетики и бюро, диваны и стулья сегодня продаются по бешенным ценам
Интерьер в стиле мидсенчури – это умеренный минимализм. И стоит напомнить именно таковым был интерьер 50-х годов - всего по минимуму, а всяческие завитушки и салфеточки - мещанство
Стиль сформировался в 50-е годы прошлого столетия на стыке баухауза, конструктивизма, американского и других направлений, основанных на принципах простоты и функциональности
Стилики, комоды, тумбы, кресла и диваны должны быть сделаны из дерева и стоять на тонких широко расставленных ножках в форме шпилек.
И сегодня этот стиль считается изысканным ретро-шиком - открытые пространства, в идеале большие застекленные пространства и минимализм в мебели
Не забывайте про освещение - бабушкина люстра, похожая на инопланетное растение или странный тонкий торшер - то, что надо
Правда обивку на некоторых изделиях придется сменить - в моде пастельные тона, с геометрическим рисунком
Конечно, предложений по продаже подобного сегодня полно - все возможный сайты буквально завалены бабушкины комодами, сервантами, стульями и креслами- кто сообразил, что это можно продать, тот начал шевелиться
Вот и мы вам решили подсказать - а вдруг у вас еще стоит нечто подобное и вы раздумываете как вытащить эту бандуру на помойку. Не надо, оно стоит денег!
Авторский пост
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