Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда

Изнанка государственного «патриотизма»
Издание «Коммерсант» сообщает об уголовном деле против заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Именно этот чиновник в 2012 году стал начальником Департамента имущественных отношений (ДИО) Министерства обороны РФ, сменив на этом посту скандально известную Евгению Васильеву. По версии следствия, Куракин, этот высокопоставленный чиновник Министерства обороны, несомненный патриот и «единоросс», организовал хищническую вырубку леса на территории воинских частей. Лес был продан в Китай. Сумма ущерба превышает 4 млрд рублей.
ПаЦриот Дмитрий Куракин
Куракин был задержан сотрудниками ФСБ 17 ноября. После длительного допроса его оставили в СИЗО. Вместе с ним были задержаны, по крайней мере, ещё два человека: Владислав Холодков, первый зам Куракина, и Максим Ан, руководитель ООО «Оборонспецресурс». Следствие полагает, что начиная с 2014 года Куракин по фальшивым документам организовал на территории воинских частей Западного военного округа массовую вырубку здорового, хорошего леса под видом «санитарной». Лес уничтожался в интересах крупного «мусорного» бизнеса: на месте вырубки организовывались мусорные полигоны — как правило, вопреки протестам местных жителей. Непосредственную организацию вырубки осуществлял Максим Ан, который тогда был начальником АО «Мальтинский военный лесхоз». Учредителем этой организации является Министерство обороны РФ; согласно открытым данным, пик деятельности «лесхоза» пришёлся на 2015 год. В настоящий момент эта организация обозначена как находящаяся «в процессе ликвидации». Согласно версии следствия, за взятки в размере около 40 млн рублей лес продавался коммерсантам, которые сбывали его в Китай.
Интересно, что в 2017 году Куракин стал административным директором ПАО «Ростелеком» — крупнейшей российской монополии в области телекоммуникаций и связи. А спустя год перешёл на работу в правительство Московской области, став министром экологии и природопользования. В этом есть горькая ирония: главным «экологом» региона стал человек, который, если верить следствию, нанёс огромный ущерб природе нашей страны.
Интересно, что в 2017 году Куракин стал административным директором ПАО «Ростелеком» — крупнейшей российской монополии в области телекоммуникаций и связи. А спустя год перешёл на работу в правительство Московской области, став министром экологии и природопользования. В этом есть горькая ирония: главным «экологом» региона стал человек, который, если верить следствию, нанёс огромный ущерб природе нашей страны.
Можно быть уверенным, что Дмитрий Куракин состоял (состоит?) в партии «Единая Россия»; что в его рабочем кабинете висит портрет бессменного президента РФ Владимира Путина; что на встречах с прессой и общественностью, касаясь общеполитических вопросов, он произносил правильные слова про «возрождение России», «духовные скрепы» и, конечно же, патриотизм.
Именно таким и является казённый, государственный патриотизм российских олигархов, чиновников, короче говоря — капиталистов. «Патриотизм» паразита по отношению к своей жертве, которую он беспрестанно грызёт.
Какова будет судьба г-на Куракина, сказать сложно. Может быть, он будет образцово-показательно посажен и затем тихо выпущен. Может быть, даже после этого станет… академиком? Васильева ведь смогла.
Именно таким и является казённый, государственный патриотизм российских олигархов, чиновников, короче говоря — капиталистов. «Патриотизм» паразита по отношению к своей жертве, которую он беспрестанно грызёт.
Какова будет судьба г-на Куракина, сказать сложно. Может быть, он будет образцово-показательно посажен и затем тихо выпущен. Может быть, даже после этого станет… академиком? Васильева ведь смогла.
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Марк Твен.
Вы што, хотите, чтобы пришли геи НАТО и вырубили всю тайгу?
Отдельная беда с ценными породами дерева (кедр, карагач, ильм, вяз, орех, клен и др.). В экспортных документах они обезличиваются регистрируются под маркировкой «прочие». Хотя они дороже сосны и лиственницы и должны контролироваться отдельно. Чтоб вывезти их из России, предприниматели платят копейки, а потом перепродают их в другие страны дороже в разы.
По оценке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, объем незаконного экспорта в КНР в 2016–2019 годах составил около 2 млн куб. метров ценных пород древесины, что привело к экономическому ущербу государства до 86 млрд рублей и выведению из-под налогооблагаемой базы указанного объема древесины. Впоследствии эти ценные породы древесины реализовывались через имеющиеся в КНР сырьевые биржи в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по существенно более высокой стоимости до 10 раз.
Достоверных данных по объемам вырубленной древесины у государства нет. Счетная палата сравнила официальные данные Минприроды об объемах заготовленной древесины с официальными данными таможенников по древесине, отгруженной на экспорт. Оказалось, что, например, в Забайкальском крае в 2016-м экспортировано в 1,42 раза больше, чем отгружено. В 2017-м в 1,75 раза больше, в 2018 году почти в 2 раза больше. Так быть не может. Нельзя срубить одно дерево, а продать два. Если вы продаете два это значит, что вы и срубили два.
Но в нашем государстве и не такие чудеса возможны.
ЛесЕГАИС, единая государственная автоматизированная система учета древесины и сделок с ней, введена в эксплуатацию Рослесхозом в 2016 году, через нее осуществляется контроль на всех этапах движения леса.
Пресекать незаконные вырубки должны лесные инспектора. Но штат лесных инспекторов не укомплектован. Их вдвое меньше, чем должно быть. Люди не хотят идти в лесные инспектора, потому что зарплата маленькая (16–22 тыс. руб.), жить надо на лесных кордонах, где нет Интернета, поэтому невозможно получать оперативные сведения. При этом нагрузка огромная, патрулировать нужно тысячи гектаров, а транспорта нет. Кроме всего прочего лесные инспектора мало что могут. Это самое слабое звено в управленческой цепочке лесного хозяйства. Они подчиняются начальству, а их начальство подчиняется своему начальству. Лесным инспекторам даже взятки не дают, обо всем договариваются на гораздо более высоком уровне.
Перечисленные факторы в совокупности приводят к тому, что в последние годы российский лес вырубается сотнями гектаров особенно в местностях недалеко от границы с Китаем. На снятых из космоса фотографиях уже невооруженным глазом виден огромный урон, который наносится тайге на Дальнем Востоке и юге Сибири. Темно-зеленый лес там испещрен бледными квадратами. Местами они смыкаются, образуя причудливые фигуры. Выглядит все это так, будто в тайге выедает проплешины какой-то адский вредитель..."
А вредители эти - птенцы гнезда шойговского. Есть у кого знакомые, или сам служил в МЧС во времена "кетгутовича"?
Просто устроиться в те времена в МЧС на рабочую специальность стоило нехИло по-деньгам.. Ибо затраты "отбивались в течении года. Масштабы хищений были просто космические. Особой удачей для "боссов" считалось попасть на "ликвидацию ЧС за бугром". "Исчезали" целые городки как медицины, так и просто продукто-ТЕХнические..
У соседа по гаражу автономная японская эл. подстанция со всеми комплектующими и запчастями.. Не нарадуется, простой кэп.-пенс МЧС.
А наш "светлоликий" и "неподсудный" по новым законам и поправкам питерский бандос, делает очередное озабоченное высказывание по расхищению Родины.. своими корешами..
а вот автор подозрительно сильно развонялся. видимо работает на настоящих ворюг