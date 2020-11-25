Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда

Куракин был задержан сотрудниками ФСБ 17 ноября. После длительного допроса его оставили в СИЗО. Вместе с ним были задержаны, по крайней мере, ещё два человека: Владислав Холодков, первый зам Куракина, и Максим Ан, руководитель ООО «Оборонспецресурс». Следствие полагает, что начиная с 2014 года Куракин по фальшивым документам организовал на территории воинских частей Западного военного округа массовую вырубку здорового, хорошего леса под видом «санитарной». Лес уничтожался в интересах крупного «мусорного» бизнеса: на месте вырубки организовывались мусорные полигоны — как правило, вопреки протестам местных жителей. Непосредственную организацию вырубки осуществлял Максим Ан, который тогда был начальником АО «Мальтинский военный лесхоз». Учредителем этой организации является Министерство обороны РФ; согласно открытым данным, пик деятельности «лесхоза» пришёлся на 2015 год. В настоящий момент эта организация обозначена как находящаяся «в процессе ликвидации». Согласно версии следствия, за взятки в размере около 40 млн рублей лес продавался коммерсантам, которые сбывали его в Китай.



Интересно, что в 2017 году Куракин стал административным директором ПАО «Ростелеком» — крупнейшей российской монополии в области телекоммуникаций и связи. А спустя год перешёл на работу в правительство Московской области, став министром экологии и природопользования. В этом есть горькая ирония: главным «экологом» региона стал человек, который, если верить следствию, нанёс огромный ущерб природе нашей страны.