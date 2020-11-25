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Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда

Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда (2 фото)

Автор:
25 ноября 2020 09:09
Метки: власть   коррупция   лес   факты   чиновники   экология   
613
2
Изнанка государственного «патриотизма»

Источник:

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Метки: власть   коррупция   лес   факты   чиновники   экология   
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17  комментариев
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1k
Никита Час назад
"Того,кто украл булку посадят в тюрьму.А того,кто украл железную дорогу-выберут в парламент."
Марк Твен.
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−168
Максим 22 минуты назад
Интересно а где наши патриоты кремлеботы? они вкурсе что их работодатель и заказчик погорел на благом патриотическом деле во время рывка и поднятия россиюшки с колен. Или они так заняты еще исполнением предыдущего заказа по обсиранию хохлов и навального что и не заметили что их ряды порядели.
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521
Moon24 22 минуты назад
Его не надо судить . Просто убить
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−168
Максим Полчаса назад
ну а пид...с конечно же Навальный.
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4k
Бу 38 минут назад
Русский классик уже всё сказал. Путин и его кодла такие же наймиты и рвачи как и остальные (
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 41 минуту назад
Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую©

Вы што, хотите, чтобы пришли геи НАТО и вырубили всю тайгу?
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5k
Lev Asriev 52 минуты назад
Какая рожа протокольная. Ему бы в кино-зеков играть.
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29k
Volga_34 58 минут назад
" Необработанная древесина вывозится из России за границу в основном в Китай. Там она обрабатывается и экспортируется обратно к нам, но уже по гораздо более высокой цене. При этом большая часть кругляка вывозится нелегально. Документы подделываются, проверяющие подкупаются, местным властям платятся взятки, предприниматели делятся с чиновниками прибылью, чтоб те закрывали глаза на то, что вырубки ведутся без разрешений.

Отдельная беда с ценными породами дерева (кедр, карагач, ильм, вяз, орех, клен и др.). В экспортных документах они обезличиваются регистрируются под маркировкой «прочие». Хотя они дороже сосны и лиственницы и должны контролироваться отдельно. Чтоб вывезти их из России, предприниматели платят копейки, а потом перепродают их в другие страны дороже в разы.

По оценке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, объем незаконного экспорта в КНР в 2016–2019 годах составил около 2 млн куб. метров ценных пород древесины, что привело к экономическому ущербу государства до 86 млрд рублей и выведению из-под налогооблагаемой базы указанного объема древесины. Впоследствии эти ценные породы древесины реализовывались через имеющиеся в КНР сырьевые биржи в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по существенно более высокой стоимости до 10 раз.

Достоверных данных по объемам вырубленной древесины у государства нет. Счетная палата сравнила официальные данные Минприроды об объемах заготовленной древесины с официальными данными таможенников по древесине, отгруженной на экспорт. Оказалось, что, например, в Забайкальском крае в 2016-м экспортировано в 1,42 раза больше, чем отгружено. В 2017-м в 1,75 раза больше, в 2018 году почти в 2 раза больше. Так быть не может. Нельзя срубить одно дерево, а продать два. Если вы продаете два это значит, что вы и срубили два.

Но в нашем государстве и не такие чудеса возможны.

ЛесЕГАИС, единая государственная автоматизированная система учета древесины и сделок с ней, введена в эксплуатацию Рослесхозом в 2016 году, через нее осуществляется контроль на всех этапах движения леса.
Пресекать незаконные вырубки должны лесные инспектора. Но штат лесных инспекторов не укомплектован. Их вдвое меньше, чем должно быть. Люди не хотят идти в лесные инспектора, потому что зарплата маленькая (16–22 тыс. руб.), жить надо на лесных кордонах, где нет Интернета, поэтому невозможно получать оперативные сведения. При этом нагрузка огромная, патрулировать нужно тысячи гектаров, а транспорта нет. Кроме всего прочего лесные инспектора мало что могут. Это самое слабое звено в управленческой цепочке лесного хозяйства. Они подчиняются начальству, а их начальство подчиняется своему начальству. Лесным инспекторам даже взятки не дают, обо всем договариваются на гораздо более высоком уровне.

Перечисленные факторы в совокупности приводят к тому, что в последние годы российский лес вырубается сотнями гектаров особенно в местностях недалеко от границы с Китаем. На снятых из космоса фотографиях уже невооруженным глазом виден огромный урон, который наносится тайге на Дальнем Востоке и юге Сибири. Темно-зеленый лес там испещрен бледными квадратами. Местами они смыкаются, образуя причудливые фигуры. Выглядит все это так, будто в тайге выедает проплешины какой-то адский вредитель..."
А вредители эти - птенцы гнезда шойговского. Есть у кого знакомые, или сам служил в МЧС во времена "кетгутовича"?
Просто устроиться в те времена в МЧС на рабочую специальность стоило нехИло по-деньгам.. Ибо затраты "отбивались в течении года. Масштабы хищений были просто космические. Особой удачей для "боссов" считалось попасть на "ликвидацию ЧС за бугром". "Исчезали" целые городки как медицины, так и просто продукто-ТЕХнические..
У соседа по гаражу автономная японская эл. подстанция со всеми комплектующими и запчастями.. Не нарадуется, простой кэп.-пенс МЧС.
А наш "светлоликий" и "неподсудный" по новым законам и поправкам питерский бандос, делает очередное озабоченное высказывание по расхищению Родины.. своими корешами..

" Необработанная древесина вывозится из России за границу в основном в Китай. Там она обрабатывается и экспортируется обратно к нам, но уже по гораздо более высокой цене. При этом большая часть кругляка вывозится нелегально. Документы подделываются, проверяющие подкупаются, местным властям платятся взятки, предприниматели делятся с чиновниками прибылью, чтоб те закрывали глаза на то, что вырубки ведутся без разрешений. Отдельная беда с ценными породами дерева (кедр, карагач, ильм, вяз, орех, клен и др.). В экспортных документах они обезличиваются регистрируются под маркировкой «прочие». Хотя они дороже сосны и лиственницы и должны контролироваться отдельно. Чтоб вывезти их из России, предприниматели платят копейки, а потом перепродают их в другие страны дороже в разы. По оценке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, объем незаконного экспорта в КНР в 2016–2019 годах составил около 2 млн куб. метров ценных пород древесины, что привело к экономическому ущербу государства до 86 млрд рублей и выведению из-под налогооблагаемой базы указанного объема древесины. Впоследствии эти ценные породы древесины реализовывались через имеющиеся в КНР сырьевые биржи в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по существенно более высокой стоимости до 10 раз. Достоверных данных по объемам вырубленной древесины у государства нет. Счетная палата сравнила официальные данные Минприроды об объемах заготовленной древесины с официальными данными таможенников по древесине, отгруженной на экспорт. Оказалось, что, например, в Забайкальском крае в 2016-м экспортировано в 1,42 раза больше, чем отгружено. В 2017-м в 1,75 раза больше, в 2018 году почти в 2 раза больше. Так быть не может. Нельзя срубить одно дерево, а продать два. Если вы продаете два это значит, что вы и срубили два. Но в нашем государстве и не такие чудеса возможны. ЛесЕГАИС, единая государственная автоматизированная система учета древесины и сделок с ней, введена в эксплуатацию Рослесхозом в 2016 году, через нее осуществляется контроль на всех этапах движения леса. Пресекать незаконные вырубки должны лесные инспектора. Но штат лесных инспекторов не укомплектован. Их вдвое меньше, чем должно быть. Люди не хотят идти в лесные инспектора, потому что зарплата маленькая (16–22 тыс. руб.), жить надо на лесных кордонах, где нет Интернета, поэтому невозможно получать оперативные сведения. При этом нагрузка огромная, патрулировать нужно тысячи гектаров, а транспорта нет. Кроме всего прочего лесные инспектора мало что могут. Это самое слабое звено в управленческой цепочке лесного хозяйства. Они подчиняются начальству, а их начальство подчиняется своему начальству. Лесным инспекторам даже взятки не дают, обо всем договариваются на гораздо более высоком уровне. Перечисленные факторы в совокупности приводят к тому, что в последние годы российский лес вырубается сотнями гектаров особенно в местностях недалеко от границы с Китаем. На снятых из космоса фотографиях уже невооруженным глазом виден огромный урон, который наносится тайге на Дальнем Востоке и юге Сибири. Темно-зеленый лес там испещрен бледными квадратами. Местами они смыкаются, образуя причудливые фигуры. Выглядит все это так, будто в тайге выедает проплешины какой-то адский вредитель..." А вредители эти - птенцы гнезда шойговского. Есть у кого знакомые, или сам служил в МЧС во времена "кетгутовича"? Просто устроиться в те времена в МЧС на рабочую специальность стоило нехИло по-деньгам.. Ибо затраты "отбивались в течении года. Масштабы хищений были просто космические. Особой удачей для "боссов" считалось попасть на "ликвидацию ЧС за бугром". "Исчезали" целые городки как медицины, так и просто продукто-ТЕХнические.. У соседа по гаражу автономная японская эл. подстанция со всеми комплектующими и запчастями.. Не нарадуется, простой кэп.-пенс МЧС. А наш "светлоликий" и "неподсудный" по новым законам и поправкам питерский бандос, делает очередное озабоченное высказывание по расхищению Родины.. своими корешами..
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4k
Бу Volga_34 36 минут назад
Согласен полностью
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25k
Fat Lynx 59 минут назад
Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда
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19k
Батончик с маком Час назад
своими руками никто не ворует. это обычный "зицпредседатель Фунт" на зарплате.
а вот автор подозрительно сильно развонялся. видимо работает на настоящих ворюг
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3k
SSD Час назад
Разве этим можно кого то удивить еще? Там любого бери - на расстрел накосячил - факт.
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3k
Горожанин Час назад
Изнанка отечественной либерды, которая к любому факту, в том числе к факту реальной борьбы с коррупции, приплетет свою пропаганду. Больше всех, кстати, о народе и о благах для страны орут именно либерально помешанные.
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18k
BillyBonzz Час назад
Не-не, это опять проклятая Москва виновата, все деньги себе захапала, все деньги отнимает у регионов.
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4k
Sanar BillyBonzz Час назад
Ты что то утомлять уже начал своей Москвой, паренёк рулил всем сидя именно в Москве и хапал на домишку в районе Рублёвки, тебе обидно что с регионов баблишко мимо тебя пролетает?
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18k
BillyBonzz Sanar 52 минуты назад
мне? абсолютно пох). Мне ржачно что кругом во всех своих неудачах и нищете привыкли винить Москву, в то время как свои же растаскивают эти регионы налево и направо, толкая ресурсы добытые в них куда ни попадя, а потом уже с набитыми карманами бабла едут в Москву их спускать на дома на Рублевке.
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4k
Sanar BillyBonzz Полчаса назад
Дак тебя конкретно и твоего соседа ни кто не обвиняет в неудачах регионов, эти "свои" назначаются Москвой и там же курируются, вместо следователей в регионы отправляют "эффективных менеджеров". Под словом Москва я имею ввиду управленцев которые находятся именно там. К слову для того чтобы вывезти вагон леса в тот же Китай, нужна пачка документов, на каждом листе стоит подпись и фамилия, это конкретные люди, но у нас только констатируют факт незаконной вырубки, а в этом кто виноват? Наверно тот кто должен осуществлять контроль на высшем а не региональном уровне.
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