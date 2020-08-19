Ученые заявляют, что, с точки зрения сохранения природы нашей планеты, людям полезнее пить молоко коров, которые щиплют траву на лугах, чем употреблять в пищу соевое молоко. Шах и мат, веганы!
Производство соевого молока неэффективно с точки зрения экологии, утверждают ученые из британского университета Ноттингема. К тому же соевое молоко наносит урон планете, - в отличие от молочного животноводства. Как выяснилось, популярное среди поклонников здорового образа жизни и веганов соевое молоко - точнее, процесс его произсодства, - требует гораздо больше ресурсов и, в результате, становится причиной уничтожения лесов на планете.
Соя - ценный корм для коров: один килограмм сои, съеденный коровой, обеспечит производство примерно 75 литров молока. В то же время из одного килограмма сои можно произвести лишь чуть более 6 литров соевого молока. При этом, поскольку спрос на соевое молоко как "здоровый продукт" растет во всем мире, производители сои вынуждены вырубать леса, чтобы расширить свои плантации. Более всего от производства сои ради молока страдают амазонские джунгли в Южной Америке, утверждают ученые.
"Молоко, произведенное коровами, которые питаются травой с добавлением сои - более рациональное использование природных ресурсов, чем потребление продуктов, сделанных непосредственно из сои, - пишут авторы исследования. - Веганы и другие потребители соевого молока наносят больший вред планете. Развитие производства таких продуктов приводит к уничтожению лесов в амазонских джунглях и в других местах. Поэтому, с точки зрения заботы о природе будет правильнее, наоборот, переходить с соевого молока на коровье, причем именно от тех коров, которые едят траву".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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