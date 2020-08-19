Шах и мат, веганы!

Соя - ценный корм для коров: один килограмм сои, съеденный коровой, обеспечит производство примерно 75 литров молока. В то же время из одного килограмма сои можно произвести лишь чуть более 6 литров соевого молока. При этом, поскольку спрос на соевое молоко как "здоровый продукт" растет во всем мире, производители сои вынуждены вырубать леса, чтобы расширить свои плантации. Более всего от производства сои ради молока страдают амазонские джунгли в Южной Америке, утверждают ученые.