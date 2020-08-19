FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1285 постов • 630 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Шах и мат, веганы!

Шах и мат, веганы! (4 фото)

Автор:
19 августа 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: исследования   молоко   наука   соевое молоко   соя   ученые   факты   экология   
243
4
Ученые заявляют, что, с точки зрения сохранения природы нашей планеты, людям полезнее пить молоко коров, которые щиплют траву на лугах, чем употреблять в пищу соевое молоко. Шах и мат, веганы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: исследования   молоко   наука   соевое молоко   соя   ученые   факты   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Олег Полчаса назад
Вегетарианцы не стареют,они вянут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Big Santa Полминуты назад
1 кг сои 75 литров молока? Что вы употребляете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Михаил 24 минуты назад
А как же? Новость 13 года, уже разоблачили? "С каждым выдохом обычная корова усиливает парниковый эффект и понемногу разрушает озоновый слой Земли. К такому необычному выводу пришли ученые из Университетов штатов Небраска и Юта."
http://itnews.com.ua/news/11694-korovy-razrushayut-ozonovyj-slojhttp://itnews.com.ua/news/11694-korovy-razrushayut-ozonovyj-sloj
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Одиночество толкает к курению Одиночество толкает к курению Токсичные отходы добрались до Марианской впадины Токсичные отходы добрались до Марианской впадины Ученые нашли в мозге мышей "выключатель боли" Ученые нашли в мозге мышей "выключатель боли" Самые важные открытия в психологии - 2018 Самые важные открытия в психологии - 2018 9 удивительных фактов о человеческом мозге 9 удивительных фактов о человеческом мозге
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

191907



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пьер Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с
3
35
Пьер Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
0
28
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
ОРВИ — описание, симптомы, причины, лечение и профилактика
0
4
ОРВИ — описание, симптомы, причины, лечение и профилактика
С чем нельзя есть дыню?
2
18
С чем нельзя есть дыню?
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото)
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#автомобили#путешествия#дтп#люди#в мире#кино#красота
#факты#юмор#природа#авария#россия#звери#забавно#дети#комментарии#москва
#интересно#прикол#интересное#картинки#белоруссия#лукашенко#хищник#дикие животные#конфликт#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться