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Ловля на живца: жюри школьной олимпиады опубликовало неверные подсказки на сайте с ответами

Ловля на живца: жюри школьной олимпиады опубликовало неверные подсказки на сайте с ответами (7 фото)

Автор:
24 ноября 2020 18:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дети   олимпиада   ответы   подстава подстав   попали   школа   
2553
7
Ученикам на олимпиаде не запрещалось использовать интернет, потому "умники" сразу же попытались найти ответы на сложные задания. Нашли. Правда, не догадались, что в результате списывания их могут дисквалифицировать.
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Метки: дети   олимпиада   ответы   подстава подстав   попали   школа   
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504
Konstantin Anisko 2 часа назад
У меня дочь так делает... Ей математика/физика дается с трудом, и она реально дома как на галерах с мамой вкалывают. Зато знает м/ф на 4+..5 в итоге. В акой-то момент ей надоели одноклассники, пинающие [мат], которые считали что она обязана им ответы и решения выдавать просто потому, что она может решить. И она стала их посылать на эту помойку (знания.ком) где сама же правдоподобную лажу выкладывала.
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0
Роман 6 минут назад
1b2k.info - Круто
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9k
Великий Кормчий Полчаса назад
Жду не дождусь когда отрубят интернет к чертям собачьим.
Столько долбодятлов без работы останется!
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35k
Андрей Бертон Великий Кормчий 23 минуты назад
И ляжет вся торговля и вся света обслуживания.
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12
Миша Полчаса назад
Члены жюри думали, что это правильные ответы. Добросовестно хотели помочь школьникам на года... но забыли о своём уровне знаний. Какая это [мат] олимпиада если не запрещено использовать такую шпаргалку как интернет.
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801
satra Миша 10 минут назад
Какая какая - дистанционная.
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12
Миша satra 2 минуты назад
тоже пародия
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13k
vikklu Час назад
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13k
Мария Коненкова 2 часа назад
Была такая поговорка: "вводить воров в грех", то есть провоцировать воров незапертой дверью в дом, торчащим кошельком и т.д. Здесь та же ситуация: сначала назначаем олимпиаду, проводя её в условиях отсутствия контроля и со свободным доступом в интернет (у меня такое в голове не укладывается), а потом ждать, кто ученики не воспользуются возможностями этого самого интернета. А ведь у любого нормального человека заложено стремление решить задачу более простым способом. Речь идет о любой задаче, не о математической, ведь имея проблему и цель её решить, будешь искать способ решить её с минимальными усилиями и наиболее эффективно. Ну а ученики что, не хомо сапиенс, что ли - дали интернет, не следит никто, у кого-то что-то не решается, и вдруг в интернете есть ответ, можно подумать, кто-то сознательно откажется от подсказки с воплем "я за честную победу!". Слов нет, элегантно преподы их накололи, и списавшие ученики поступили нечестно, но осуждать я их не могу, все учениками были.
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11k
* Мария Коненкова 39 минут назад
Их никто не осуждает, просто дисквалифицируют.
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801
satra Мария Коненкова 8 минут назад
"сначала назначаем олимпиаду, проводя её в условиях отсутствия контроля и со свободным доступом в интернет"

Ковид. Дистант. Либо такая, либо никакая.
Контроль есть - один педагог в Зуме на 15 детей.
Но если есть задача гуглить, то ребенок + родители погуглят.
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40k
Митрий 2 часа назад
Последний - тупой и неуместный комментарий.
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41k
SAndre 2 часа назад
элегантно и весьма правильно

любителям халявы будет хороши уроком: не хочешь обмануться - сам не обманывай!
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4k
Bartello 2 часа назад
Интересно, а кого уличат в подготовке по неправильным учебникам будут отстранять от участия на пару лет?
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154
Андрей 2 часа назад
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2k
Max Lu 2 часа назад
объявили олимпиаду
но заставили детей в ней участвовать (или они добровольно?)
они решили списать
учителя навели в подсказках на неверные ответы

на каком этапе всё пошло не так и на фига это всё?

вспомнился репортаж о работе американских полицейских. женщина под прикрытием работала проституткой и САМА предлагала прохожим услуги (те может и не думали об этом). как дело доходило до сделки - арестовывали )

а вообще была эта тема уже сегодня
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4k
Bartello Max Lu 2 часа назад
Добровольно.
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56k
Александр Ломовицкий Max Lu 2 часа назад
Участие в олимпиаде добровольно принудительное. Списывать с интернета категорически запрещено. Если молодые идиоты которые считают себя умнее других списали то соответственно их отстранят. Насколько помню участие в подобных олимпиадах давало немалый профит в виде поблажек по учёбе отношениях со стороны преподавателя да и вообще индульгенцию от многих грехов
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19k
pssst Max Lu Час назад
Олимпиада - штука не просто добровольная, но еще и с лимитированным допуском. Нужно не только желание, но и какая-никакая соображалка, чтобы выдвинуться от школы.
Впрочем, смысл есть - начиная с зональной, призовые места служат неплохим аргументом для поступления в любой российский вуз.
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801
satra Max Lu 3 минуты назад
Победитель ВОШ получает в зависимости от региона сумму денег (до 500.000 рублей) и реальный льготы при поступлении в любой ВУЗ, по этому предмету ему засчитывают результат как 100 баллов ЕГЭ.
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