Ловля на живца: жюри школьной олимпиады опубликовало неверные подсказки на сайте с ответами

В ответ на некоторые гневные комментарии под постом Константин написал, что олимпиада была обычной, районной. Однако из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, она проводилась не как раньше, в одной-двух школах города, а задания учащиеся писали каждый в своей школе.

Разумеется, в этом случае поле для хитрых маневров было куда более обширным, чем и воспользовались нечестные ученики.



Сколько таких детей, списавших неверные ответы, опростоволосилось на олимпиаде, пока не ясно. Результаты испытаний с итогами, в том числе, теми, которые касаются фейковых решений из интернета, будут опубликованы позже в группе "Математические мероприятия для школьников" в Фейсбук.