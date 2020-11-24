Ловля на живца: жюри школьной олимпиады опубликовало неверные подсказки на сайте с ответами

Ученикам на олимпиаде не запрещалось использовать интернет, потому "умники" сразу же попытались найти ответы на сложные задания. Нашли. Правда, не догадались, что в результате списывания их могут дисквалифицировать.
Преподаватель математики Константин Кноп поделился на своей странице в Фейсбук интересным опытом: на недавней олимпиаде школьники попытались воспользоваться свободным доступом к интернет-источникам и, вместо того, чтобы искать пути решения, тупо списали ответы с популярных сайтов типа "Знания.com".
Вот только ученики не догадывались, что эти ответы были неверными и опубликовали их сами члены жюри.
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В ответ на некоторые гневные комментарии под постом Константин написал, что олимпиада была обычной, районной. Однако из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, она проводилась не как раньше, в одной-двух школах города, а задания учащиеся писали каждый в своей школе.
Разумеется, в этом случае поле для хитрых маневров было куда более обширным, чем и воспользовались нечестные ученики.
Сколько таких детей, списавших неверные ответы, опростоволосилось на олимпиаде, пока не ясно. Результаты испытаний с итогами, в том числе, теми, которые касаются фейковых решений из интернета, будут опубликованы позже в группе "Математические мероприятия для школьников" в Фейсбук.
Разумеется, в этом случае поле для хитрых маневров было куда более обширным, чем и воспользовались нечестные ученики.
Сколько таких детей, списавших неверные ответы, опростоволосилось на олимпиаде, пока не ясно. Результаты испытаний с итогами, в том числе, теми, которые касаются фейковых решений из интернета, будут опубликованы позже в группе "Математические мероприятия для школьников" в Фейсбук.
Уж не знаем, найдутся ли среди участников те, кто попытался решить задания самостоятельно, но не отметить изящество замысла педагогов, мы не можем.
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Столько долбодятлов без работы останется!
Ковид. Дистант. Либо такая, либо никакая.
Контроль есть - один педагог в Зуме на 15 детей.
Но если есть задача гуглить, то ребенок + родители погуглят.
любителям халявы будет хороши уроком: не хочешь обмануться - сам не обманывай!
но заставили детей в ней участвовать (или они добровольно?)
они решили списать
учителя навели в подсказках на неверные ответы
на каком этапе всё пошло не так и на фига это всё?
вспомнился репортаж о работе американских полицейских. женщина под прикрытием работала проституткой и САМА предлагала прохожим услуги (те может и не думали об этом). как дело доходило до сделки - арестовывали )
а вообще была эта тема уже сегодня
Впрочем, смысл есть - начиная с зональной, призовые места служат неплохим аргументом для поступления в любой российский вуз.