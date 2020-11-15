FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5208 постов • 633 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Во Франции учителя попросили родителей не бросать детей через забор

Во Франции учителя попросили родителей не бросать детей через забор (2 фото)

Автор:
15 ноября 2020 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Их нравы   в мире   дети   забор   люди   фото   франция   школа   
79
2
Опаздывающих учеников призывают вставать пораньше.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Их нравы   в мире   дети   забор   люди   фото   франция   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Клёст 43 минуты назад
Искреннее беспокойство о здоровье детей?
Или школе нахрен не нужны разборки в суде, выплаты, подрыв репутации и тп, если ребёнок травмируется, пусть и в результате переброса, но на школьном дворе?
Тогда не знаю, по забору колючку под током?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Бангладешские дети просеивают горящие груды мусора, чтобы найти что-то ценное для продажи Бангладешские дети просеивают горящие груды мусора, чтобы найти что-то ценное для продажи Мужчина удочерил девочку с синдромом Дауна, от которой отказались 20 раз Мужчина удочерил девочку с синдромом Дауна, от которой отказались 20 раз В Британии мать десяти мальчиков впервые родила девочку В Британии мать десяти мальчиков впервые родила девочку Трое детей и 245 животных проживали в нечеловеческих условиях в жилище во Флориде Трое детей и 245 животных проживали в нечеловеческих условиях в жилище во Флориде Добрые семейные фотографии, сделанные заботливым отцом Добрые семейные фотографии, сделанные заботливым отцом
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

656271



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Условия содержания заключённых в разных странах мира
1
289
Условия содержания заключённых в разных странах мира
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
9
95
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Человек и пароход? Нет, КВН и Голливуд
0
7
Человек и пароход? Нет, КВН и Голливуд
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
2
88
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото)
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#факты#люди#авария#подборка#страницы истории#актеры#вов#комментарии
#фото#прикол#СССР#россия#девушки#позитив#прикольные#америка#знаменитости#кошка
#животные#история#кино#жизнь#картинки#собаки#gif#в мире#интересное#медицина

На что жалуетесь?

Вернуться