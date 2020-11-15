Во Франции учителя попросили родителей не бросать детей через забор

Директор школы Сана Мезиан сказала изданию La Provence, что было замечено уже несколько случаев, когда родители помогали детям перебраться через забор или попросту перебрасывали их сами. К счастью, никто пока не травмировался.



Родителям и ученикам, которые опоздали к началу учебного дня, предлагают вернуться к 10 или 15 часам, когда ворота будут снова открыты.