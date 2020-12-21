12-летний диджей устроил рейв в школьном туалете

«Я ждала возвращения Каела из школы. Я была наготове, потому что знала, что он не даст мне сделать фото, так что нужно было как можно быстрее его щелкнуть», — рассказала Луиза LADbible. «Каел сказал, что отлично провел время — как и все остальные, пока не ворвались учителя с криками: «Выключите это немедленно!». Я как следует расспросила его и сказала, что дома ему за это не попадет».

Луиза опубликовала фото и видео на Facebook и написала: «Мне только что позвонили из школы Каела. Он устроил в обед рейв в школьном туалете, на который позвал всех мальчишек-восьмиклассников, и у него конфисковали колонку и лампочки. Плохо, что мне это кажется смешным?».

«Я выложила пару старых видео, где Каел диджеит у себя в комнате, чтобы вы понимали, чем он занимается», — добавила она. На видео Каел работает со своими переносным диджейским оборудованием — слышно, как он миксует песню «Jingle Bell Rock».