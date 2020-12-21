12-летний диджей устроил рейв в школьном туалете

Восьмиклассника поймали с поличным и отобрали у него все оборудование — пару колонок и цветные лампочки.
Учителя поймали Каела Белла с поличным в пятницу, 11 декабря, в мужском туалете школы во время обеденного перерыва. 12-летний ученик католического колледжа святого Антония в Урмстоне, Манчестере, за неделю до этого рекламировал событие в своем Snapchat, где также опубликовал дату и время. В списке приглашенных оказались «все мальчики в восьмом классе». В разгар вечеринки Каел с друзьями раздавали участникам конфеты и газировку.
Но веселье длилось недолго. Спустя всего полчаса учителя прервали вечеринку и отобрали у мальчика все оборудование. Они позвонили маме Каела, Луиз Белл, и рассказали ей о проделке сына — однако та отнеслась к ситуации с юмором. Она также поделилась фотографией, на которой виноватый Каел возвращается в тот день домой из школы — чисто «Опять двойка»!
«Я ждала возвращения Каела из школы. Я была наготове, потому что знала, что он не даст мне сделать фото, так что нужно было как можно быстрее его щелкнуть», — рассказала Луиза LADbible. «Каел сказал, что отлично провел время — как и все остальные, пока не ворвались учителя с криками: «Выключите это немедленно!». Я как следует расспросила его и сказала, что дома ему за это не попадет».
Луиза опубликовала фото и видео на Facebook и написала: «Мне только что позвонили из школы Каела. Он устроил в обед рейв в школьном туалете, на который позвал всех мальчишек-восьмиклассников, и у него конфисковали колонку и лампочки. Плохо, что мне это кажется смешным?».
«Я выложила пару старых видео, где Каел диджеит у себя в комнате, чтобы вы понимали, чем он занимается», — добавила она. На видео Каел работает со своими переносным диджейским оборудованием — слышно, как он миксует песню «Jingle Bell Rock».
Пользователи Facebook похвалили мальчика за организацию собственного мероприятия, а Луиза добавила, что гордится сыном — ведь благодаря ему так много людей улыбнулись и посмеялись.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вас что, наниматель ЗАСТАВЛЯЕТ постить вот такую херь?