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12-летний диджей устроил рейв в школьном туалете

12-летний диджей устроил рейв в школьном туалете (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 17:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   дети   диджей   смешные новости   школа   
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Восьмиклассника поймали с поличным и отобрали у него все оборудование — пару колонок и цветные лампочки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   дети   диджей   смешные новости   школа   
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7  комментариев
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4k
SSD Час назад
ППЦ. Какой то школьник в свои "мало лет" что то сделал, набежали кремлеботы в виде карла и остальных, и начали орать, что он им что то прививает... Пистанулись что ли совсем головой? Играет и играет... Типа ты мелкий палками по бочке не стучал. Пипец... Йобнутые головой.
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796
AGold Час назад
есть новый джангл, чувак? )))
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596
фхранцуз Час назад
это рейв?
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
Новости автора, застрявшего в пубертатном периоде. С максималистским видением мира. Возведите ещё в абсолют, истории тех, кто в песочнице создал куличик идеальнее дркгих
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15k
Lynx 2 часа назад
Подпольные кружки, листовки, могучая кучка, кресты на дверях etc.
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Когда я вижу "переведено специально для fishki.net" сразу становится понятно что очередной штатник перевёл (?) очередную херотень для прививания западных ценностей.
Вас что, наниматель ЗАСТАВЛЯЕТ постить вот такую херь?
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9k
Алексей 2 часа назад
АГа,ушел в туалет вернулся пьяный)
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