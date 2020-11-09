Эти художники доказали, что практика творит чудеса

Что важнее: талант или труд? Все ответят по-разному и будут правы! Ведь талант и труд объединяет ежедневная работа над собой для закрепления своих достижений.





Этим правилом руководствуются многие люди творческих профессий, которые охотно делятся результатом своего упорного труда. Сегодня мы решили показать вам 18 рисунков, которые были воссозданы их авторами спустя некоторое время. И глядя на этот прогресс, не остаётся никаких сомнений в том, что работа над собой никогда не бывает напрасной. Смотрим!