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Эти художники доказали, что практика творит чудеса

Эти художники доказали, что практика творит чудеса (21 фото)

Автор:
09 ноября 2020 09:12
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   прогресс   рисование   спустя время   талант   творчество   фото   художник   
143
21
Никогда не бросайте то, что вам нравится, даже если у вас не сразу все получается – кто знает, чего вы можете добиться за пару лет усердной практики. Только взгляните на прогресс этих замечательных художников!
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Метки: искусство   прогресс   рисование   спустя время   талант   творчество   фото   художник   
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13k
homerchik Полчаса назад
Автопортреты Пикассо в 15 лет и в 90
Автопортреты Пикассо в 15 лет и в 90
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11k
Роберт Шекли 2 минуты назад
Первый рисунок - как пример современного искусства
Первый рисунок - как пример современного искусства
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4k
Владимир 5 минут назад
Мой рисунок 2000 и 2020 гг.
Мой рисунок 2000 и 2020 гг.
Мой рисунок 2000 и 2020 гг.
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3k
Горожанин 45 минут назад
Это характерный пример того, как тупеют художники. Был стиль. Стал кич и штамповка.

Это характерный пример того, как тупеют художники. Был стиль. Стал кич и штамповка.
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Snezhinka

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