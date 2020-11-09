Эти художники доказали, что практика творит чудеса

Никогда не бросайте то, что вам нравится, даже если у вас не сразу все получается – кто знает, чего вы можете добиться за пару лет усердной практики. Только взгляните на прогресс этих замечательных художников!
Что важнее: талант или труд? Все ответят по-разному и будут правы! Ведь талант и труд объединяет ежедневная работа над собой для закрепления своих достижений.
Этим правилом руководствуются многие люди творческих профессий, которые охотно делятся результатом своего упорного труда. Сегодня мы решили показать вам 18 рисунков, которые были воссозданы их авторами спустя некоторое время. И глядя на этот прогресс, не остаётся никаких сомнений в том, что работа над собой никогда не бывает напрасной. Смотрим!
Этим правилом руководствуются многие люди творческих профессий, которые охотно делятся результатом своего упорного труда. Сегодня мы решили показать вам 18 рисунков, которые были воссозданы их авторами спустя некоторое время. И глядя на этот прогресс, не остаётся никаких сомнений в том, что работа над собой никогда не бывает напрасной. Смотрим!
«Я наткнулся на своё старое произведение цифрового искусства и почувствовал, что его нужно перерисовать! 2010 и 2020»
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