Потрясающе реалистичные картины бразильского художника Маркоса Беккари

В настоящее время Беккари работает помощником профессора в Федеральном университете Параны, читая лекции по дизайну и графическому дизайну. В свободное же время он занимается тем, что рисует акварелью.
1.
Если бы вы пролистали его портфолио, вы бы увидели, что Беккари много внимания уделяет воде. Настолько много, что в некоторых из его работ она стала центральной темой, отодвинув в картинах людей на задний план.
2.
Причина в том, что ранее художник считал изображение воды своей слабостью, отчего постоянно стремился улучшить свои навыки. Что же, похоже, сейчас можно с уверенностью сказать, что ему это удалось, и теперь то, что было его слабым местом, стало его сильной стороной. Смотрите сами!
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