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Потрясающе реалистичные картины бразильского художника Маркоса Беккари

Потрясающе реалистичные картины бразильского художника Маркоса Беккари (27 фото)

Автор:
27 октября 2020 08:37
Сообщество : Искусство
Метки: Маркос Беккари   искусство   реалистичные картины   рисунок   талант   художник   
385
27
В настоящее время Беккари работает помощником профессора в Федеральном университете Параны, читая лекции по дизайну и графическому дизайну. В свободное же время он занимается тем, что рисует акварелью.

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Метки: Маркос Беккари   искусство   реалистичные картины   рисунок   талант   художник   
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7  комментариев
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11k
Oleg Полчаса назад
Не пойму одного...за чем нужны максимально реалистичные фото картины? Для чего? Нужно реальное - сделай фото, распечатай....
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2k
Ilya Volodin Oleg Полминуты назад
Только для того что ты хрен так нарисуешь, только и всего :)
Ссылка youtu.be
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2k
Дарвин и аморальная премия 15 минут назад
Так и хочет он утопить своих натурщиц в картинах
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4k
samsr 23 минуты назад
Тема
.... Ну вы поняли
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21k
Е-Лена 49 минут назад
Жаль только - ни композиции, ни сюжета на этих картинах нет. Чем тут любоваться?..
Нет - конечно - нынче простецам в головы вбили, будто и кучка мусора в галерее - инсталляция, а процесс дефекации или совокупления в музее - перформанс. Но всё же, всё же, всё же...
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Пузырьки из задницы))))))))
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530
Alexandr F Час назад
Подлинное искусство. Не то что вагины рисовать
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Snezhinka

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