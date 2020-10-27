Потрясающе реалистичные картины бразильского художника Маркоса Беккари

2.

Причина в том, что ранее художник считал изображение воды своей слабостью, отчего постоянно стремился улучшить свои навыки. Что же, похоже, сейчас можно с уверенностью сказать, что ему это удалось, и теперь то, что было его слабым местом, стало его сильной стороной. Смотрите сами!