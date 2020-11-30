Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке богачей

Илон Маск занял второе место в списке богатейших людей планеты. После того, как в этом году акции компании Tesla выросли более чем на 500%, состояние Маска возросло на $100 миллиардов, достигнув $127,9 миллиардов. Билл Гейтс отстал от Маска на $200 миллионов и с состоянием в $127,7 занял третье место в списке толстосумов.
Предприниматель-миллиардер Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке богатейших людей планеты, заняв в нем второе место. Всего несколькими неделями ранее он обошел Марка Цукерберга, оттеснив его с третьей строчки рейтинга богачей.
В январе 2020-го Маск стоял в списке самых богатых людей, составленном агентством Блумберг, лишь на 35 месте. И вот теперь впереди него - только основатель Amazon Джефф Безос.
Состояние Маска резко выросло после того, как его компания Tesla попала в список 500 крупнейших компаний, представленных на американской фондовой бирже, - S&P 500. В сентябре она осталась вне списка, но 21 декабря вернется в него вновь.
В январе 2020-го Маск стоял в списке самых богатых людей, составленном агентством Блумберг, лишь на 35 месте. И вот теперь впереди него - только основатель Amazon Джефф Безос.
Состояние Маска резко выросло после того, как его компания Tesla попала в список 500 крупнейших компаний, представленных на американской фондовой бирже, - S&P 500. В сентябре она осталась вне списка, но 21 декабря вернется в него вновь.
После того, как Tesla была включена в S&P 500, цена ее акций резко выросло, а вместе с ней - и состояние Маска, взлетевшее с $7,2 миллиарда до $127,9 миллиарда. 49-летний миллиардер, родившийся в Южной Африке, владеет 20% акций Tesla, цена которых за 2020 год увеличилась более чем в 5 раз.
2020 год был чрезвычайно удачным для Маска. Его компания SpaceX отправила в космос четырех астронавтов и заключила коммерческий контракт с космическим агентством НАСА. В общей сложности, его состояние выросло за год на $100,3 миллиарда. Примерно треть его составляют акции Tesla, еще часть - выросшие в цене более чем вчетверо акции второй его компании SpaceX.
На сегодня Tesla является самым дорогим автопроизводителем в мире, хотя объем ее производства составляет лишь малую часть от объема таких гигантов, как General Motors, Volkswagen, Ford и Toyota. Стоимость Tesla выше, чем у Disney, Toyota и Coca-Cola, ее рыночная капитализация составляет порядка $500 миллиардов. Так что ее попадание в список S&P 500 выглядит более чем естественным. Чтобы попасть в этот список, компания должна базироваться в США, иметь капитализацию не менее $8,2 миллиарда, при этом не менее половины ее акций должны находиться в публичном доступе.
По итогам третьего квартала 2020 года Tesla объявила о том, что пятый квартал подряд находится в прибыли, прибыль за III квартал составила $8,77 миллиарда.
2020 год был чрезвычайно удачным для Маска. Его компания SpaceX отправила в космос четырех астронавтов и заключила коммерческий контракт с космическим агентством НАСА. В общей сложности, его состояние выросло за год на $100,3 миллиарда. Примерно треть его составляют акции Tesla, еще часть - выросшие в цене более чем вчетверо акции второй его компании SpaceX.
На сегодня Tesla является самым дорогим автопроизводителем в мире, хотя объем ее производства составляет лишь малую часть от объема таких гигантов, как General Motors, Volkswagen, Ford и Toyota. Стоимость Tesla выше, чем у Disney, Toyota и Coca-Cola, ее рыночная капитализация составляет порядка $500 миллиардов. Так что ее попадание в список S&P 500 выглядит более чем естественным. Чтобы попасть в этот список, компания должна базироваться в США, иметь капитализацию не менее $8,2 миллиарда, при этом не менее половины ее акций должны находиться в публичном доступе.
По итогам третьего квартала 2020 года Tesla объявила о том, что пятый квартал подряд находится в прибыли, прибыль за III квартал составила $8,77 миллиарда.
Теперь, после взлета Маска, Билл Гейтс оказался на третьем месте в списке миллиардеров. Это случилось всего лишь во второй раз за восемь лет. Долгие годы Гейтс был бесспорным лидером списка в течение многих лет, однако был мещен с первого места Джеффом Безосом в 2017 году. На сегодняшний день состояние Билли Гейтса составляет $127,7 миллиарда, однако оно было бы гораздо выше, если бы он в течение многих лет не жертвовал крупные суммы на благотворительность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Илон Маск билл гейтс величайшие состояния миллиардеры мира новости самые богатые список богачей
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Хотя, конечно, такой резкий рост акций очень похож на пузырь. Ну сколько выпускает автомобилей тесла, а сколько тойота или джыэм...
@Maks Es
Лично я не припоминаю, чтобы в экономике были такие взлеты, с последующей долгой стабильностью
...
такие взлеты, с последующей долгой стабильностью
А фейсбук?