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Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке богачей

Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке богачей (4 фото)

Автор:
30 ноября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Илон Маск   билл гейтс   величайшие состояния   миллиардеры мира   новости   самые богатые   список богачей   
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Илон Маск занял второе место в списке богатейших людей планеты. После того, как в этом году акции компании Tesla выросли более чем на 500%, состояние Маска возросло на $100 миллиардов, достигнув $127,9 миллиардов. Билл Гейтс отстал от Маска на $200 миллионов и с состоянием в $127,7 занял третье место в списке толстосумов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Илон Маск   билл гейтс   величайшие состояния   миллиардеры мира   новости   самые богатые   список богачей   
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6  комментариев
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18k
SerGProS 36 минут назад
Билл Гейтс на фото такой грустный, второе место как-никак.. Никак как.
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982
☣️Месть печенегов☣️ 9 минут назад
Помню, с пол года назад, перед первым полётом драгона сколько было постов, что маск аферист, банкрот, распродаёт имущество и скоро попадёт на паперть.

Хотя, конечно, такой резкий рост акций очень похож на пузырь. Ну сколько выпускает автомобилей тесла, а сколько тойота или джыэм...

@Maks Es
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8k
KOSTELLO ☣️Месть печенегов☣️ 5 минут назад
Не просто очень поход, это он и есть.
Лично я не припоминаю, чтобы в экономике были такие взлеты, с последующей долгой стабильностью
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982
☣️Месть печенегов☣️ KOSTELLO 3 минуты назад
Но тем не менее, маску пророчат разорение не первый год. Пока выкручиваются.
...
такие взлеты, с последующей долгой стабильностью

А фейсбук?
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KOSTELLO ☣️Месть печенегов☣️ Минуту назад
Разве у Фейсбука так резко было?
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