Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке богачей

После того, как Tesla была включена в S&P 500, цена ее акций резко выросло, а вместе с ней - и состояние Маска, взлетевшее с $7,2 миллиарда до $127,9 миллиарда. 49-летний миллиардер, родившийся в Южной Африке, владеет 20% акций Tesla, цена которых за 2020 год увеличилась более чем в 5 раз.

2020 год был чрезвычайно удачным для Маска. Его компания SpaceX отправила в космос четырех астронавтов и заключила коммерческий контракт с космическим агентством НАСА. В общей сложности, его состояние выросло за год на $100,3 миллиарда. Примерно треть его составляют акции Tesla, еще часть - выросшие в цене более чем вчетверо акции второй его компании SpaceX.

На сегодня Tesla является самым дорогим автопроизводителем в мире, хотя объем ее производства составляет лишь малую часть от объема таких гигантов, как General Motors, Volkswagen, Ford и Toyota. Стоимость Tesla выше, чем у Disney, Toyota и Coca-Cola, ее рыночная капитализация составляет порядка $500 миллиардов. Так что ее попадание в список S&P 500 выглядит более чем естественным. Чтобы попасть в этот список, компания должна базироваться в США, иметь капитализацию не менее $8,2 миллиарда, при этом не менее половины ее акций должны находиться в публичном доступе.

По итогам третьего квартала 2020 года Tesla объявила о том, что пятый квартал подряд находится в прибыли, прибыль за III квартал составила $8,77 миллиарда.