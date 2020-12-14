Миллиардер построил новый дом таёжной отшельнице

Агафья Лыкова - самая известная отшельница России. Она родилась в семье старообрядцев, которая скрылась на одинокой сибирской заимке еще в 1936 году. Теперь Агафья осталась одна и уже не справлялась с хозяйством. Но ей на помощь пришел Олег Дерипаска, приславший отшельнице новое жилье, предметы быта и помощника.
Самая известная отшельница России сможет пережить зиму в своем доме в Сибири благодаря помощи миллиардера Олега Дерипаски. Он помог Агафье Лыковой, в свои 76 лет одиноко живущей на заимке в Хакассии, подготовиться к зиме.
Агафья Лыкова происходит из семьи старообрядцев, бежавших в таежную глушь в 1936 году из-за религиозных преследований советских властей. В настоящее время все ее родные умерли, и Агафья осталась одна. Тем не менее, она категорически отказываться переезжать в город, ближайший из которых находится более чем в 200 километрах от заимки.
Агафья Лыкова происходит из семьи старообрядцев, бежавших в таежную глушь в 1936 году из-за религиозных преследований советских властей. В настоящее время все ее родные умерли, и Агафья осталась одна. Тем не менее, она категорически отказываться переезжать в город, ближайший из которых находится более чем в 200 километрах от заимки.
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Жизнь Агафьи ничем не отличается от жизни крестьян в XVIII веке. Она сама выращивает себе пропитание, следует библейским заветам и отказывается от современных удобств. Но в последнее время Агафья уже с трудом справляется с хозяйством: возраст дает о себе знать.
Иногда Агафью навещают представители местных властей. В этом году визит потребовал особой осторожности, чтобы не принести на заимку коронавирус. "Мы предприняли специальные меры для ее безопасности. Она напоминает Маугли - у нее не было шансов встретиться с современными инфекциями, так что мы предпринимаем аксимум усилий, чтобы не заразить ее, - заявили представители местных властей. Как выяснилось во время последнего визита, дом, построенный на заимке еще отцом Агафьи, находился в непригодном для жизни состоянии. С жильем женщине помог Олег Дерипаска, обладатель состояния в $2,3 миллиарда. Потребовалось 18 авиарейсов, чтобы целиком перевезти новый дом в тайгу.
Дом был построен в Абакане, затем разбран на составные части и отправлен в Саяны, где живет Лыкова.
Кроме того, Дерипаска нанял для Агафьи помощника по ходяйству. Им стал 56-летний Николай Седов, сын геолога Ерофея Седова, одного из участников экспедиции, обнаружившей семью Лыковых в 1970-х.
Когда геологическая партия случайно наткнулась на Лыковых в 1978-м, в семье, помимо Агпафьи, было 3 человека - ее отец и два брата. Мать Лыковых умерла еще до того, как их заимку обнаружили.
Отец и братья Лыковой умерли вскоре после появления на заимке людей с Большой Земли. Как утверждают эксперты, причиной их смерти, скорее всего, стали бактерии и вирусы из современного мира, с которым семья Лыковых к тому моменту не сталкивалась несколько десятилетий.
Крупный скандал разгорелся вокруг Агафьи в июле, когда блогерша Арина Шумакова решила навестить ее на заимке, при этом отказавшись соблюдать эпидемиологические нормы, связанные с коронавирусом. Как говорят местные власти, 41-летняя Шумакова "нарушила законодательные, моральные и этические нормы. Впрочем, по словам самой шумаковой, Агафья была очень рада видеть ее.
"Пилот строго запретил нам дотрагиваться до Агафьи, - говорит Шумакова. - Но когда мы уже улетали, я сказала ей:"Я очень хочу обнять вас, но мне запретили!" На что Агафья ответила: "Можем и обняться, он [пилот] все равно не видит". Мне хотелось кричать от радости, ведь я дотронулась до Агафьи Лыковой!" - вспоминает Шумакова.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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НО построили сруб для дикарки - КАКОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК!!!!
Подонки!