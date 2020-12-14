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Миллиардер построил новый дом таёжной отшельнице

Миллиардер построил новый дом таёжной отшельнице (10 фото)

Автор:
14 декабря 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Агафья Лыкова   Олег Дерипаска   Хакассия   заимка   новости   отшельница   спонсорская помощь   
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Агафья Лыкова - самая известная отшельница России. Она родилась в семье старообрядцев, которая скрылась на одинокой сибирской заимке еще в 1936 году. Теперь Агафья осталась одна и уже не справлялась с хозяйством. Но ей на помощь пришел Олег Дерипаска, приславший отшельнице новое жилье, предметы быта и помощника.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Агафья Лыкова   Олег Дерипаска   Хакассия   заимка   новости   отшельница   спонсорская помощь   
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19  комментариев
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8k
Софа Форте 2 часа назад
Так себе отшельница. У нее только ленивый, наверное, не был. Носятся с ней все как с писаной торбой.
А дотронуться до Лыковой это и есть счастье?
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478
Владимир 18 минут назад
По моему бабка и так нашла свое место в обществе )) материальная помощь поступает так стабильно, что ей цивилизация нафиг не сдалась. ))
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2k
Tiana 19 минут назад
Они все суеверные. Рассчитывают, небось, что она их грехи отмолит. На попов двуличных надежды нет, а эта вроде как действительно человек верующий. Вот ее и подмасливают.
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2k
Karp 38 минут назад
Да поместите эту бабу в зоопарк! Поближе смотреть будет на это чудо!
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3k
Sergey Karp 16 минут назад
Невозможно это. В зоопарке и так перенаселение. Можешь своё место уступить конечно, только зачем. Комп поставили тебе в клетку - смотри, ближе некуда ).
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48
Roman Sh 41 минуту назад
Обокрали всю Россию, вывезли сырья на триллионы долларов, вогнали людей в нищету, 17 000 р/мес - средний класс, вырубили леса в Сибири и вывезли в Китай,
НО построили сруб для дикарки - КАКОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК!!!!
Подонки!
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3k
Sergey Roman Sh 14 минут назад
Кому еще построили вопрос. Бабка представится, а охотничий домик останется.
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86
Akabushkin Petr 48 минут назад
Готовьтесь господин Дерипаска, скоро там придется больницу строить и докторов вертолетами завозить.
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9k
Karelian Час назад
Вот так всегда: кто то сидит, нихера не делает, а на неё манна небесная сыпется. А кто то пашет не разгибаясь, но ему куй.
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478
Владимир Karelian Полчаса назад
По жизни не раз встречал таких людей, которые ни себя ни других не ценят, какого-то таланта нет, самое обычное неблагодарное гавно. Но по какому-то неизвестному закону мироздания все стараются этому человеку помочь и поддержать, переживают за него... И каждый раз я мысленно в ступоре: а в чем логика? В чем блин?...
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5k
Злобный Час назад
Угля бы ей лучше пару вагонов на вертолёте бы доставили. Вы даже не представляете как тяжело топить хату дровами зимой!
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12k
Алексей Час назад
18 авиарейсов, серьезно?
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1k
ALEX Час назад
А где дом?
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48
Roman Sh ALEX 43 минуты назад
по типу икеа - сбери сам.
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216
Valeri Nikolkin ALEX 40 минут назад
Забыл где живешь?
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