Миллиардер построил новый дом таёжной отшельнице

Иногда Агафью навещают представители местных властей. В этом году визит потребовал особой осторожности, чтобы не принести на заимку коронавирус. "Мы предприняли специальные меры для ее безопасности. Она напоминает Маугли - у нее не было шансов встретиться с современными инфекциями, так что мы предпринимаем аксимум усилий, чтобы не заразить ее, - заявили представители местных властей. Как выяснилось во время последнего визита, дом, построенный на заимке еще отцом Агафьи, находился в непригодном для жизни состоянии. С жильем женщине помог Олег Дерипаска, обладатель состояния в $2,3 миллиарда. Потребовалось 18 авиарейсов, чтобы целиком перевезти новый дом в тайгу.