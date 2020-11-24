О том как Италия при помощи взрывчатки расправилась с Республикой острова Роз

Правительство Италии расценило все эти шаги как одну большую налоговую хитрость. Платформа пользовалась популярностью у туристов, но при этом ресторан и клуб не платили налогов. На платформу был высажен небольшой десант в составе четырёх карабинеров и налогового инспектора.

Никаких финансовых документов на искусственном острове обнаружено не было.

В 1969 году всех людей эвакуировали с острова, а ВМС Италии при помощи взрывчатки подорвали платформу.

В 1968 году Джорджио Роза сформировал правительство в изгнании. 13 февраля 1969 года итальянский флот применил взрывчатку для уничтожения объекта, что позже было отображено на почтовых марках, выпущенных самопровозглашённым правительством Розы в изгнании.