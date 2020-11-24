О том как Италия при помощи взрывчатки расправилась с Республикой острова Роз

Дело было в 1969 году.
В 11 км от итальянской провинции Римини в 1967 году инженер Джорджио Роза начал строительство морской платформы размером 20*20 метров. Морская платформа поддерживалась девятью колоннами. Джорджио Роза задумал создать в Адриатическом море независимое государство. Строительство началось в 1967 году. А в 1968 году уже были готовы основные постройки: ресторан, бар, ночной клуб. На морской платформе также функционировал сувенирный магазин и почтовое отделение. В некоторых источниках указывается, что действовала собственная радиостанция, но это не точно.
24 июня 1968 года Джорджио Роза провозгласил независимость платформы площадью 0,04 км2.
Государственным языком был заявлен эсперанто.
Был налажен выпуск марок.
Правительство Италии расценило все эти шаги как одну большую налоговую хитрость. Платформа пользовалась популярностью у туристов, но при этом ресторан и клуб не платили налогов. На платформу был высажен небольшой десант в составе четырёх карабинеров и налогового инспектора.
Никаких финансовых документов на искусственном острове обнаружено не было.
В 1969 году всех людей эвакуировали с острова, а ВМС Италии при помощи взрывчатки подорвали платформу.
В 1968 году Джорджио Роза сформировал правительство в изгнании. 13 февраля 1969 года итальянский флот применил взрывчатку для уничтожения объекта, что позже было отображено на почтовых марках, выпущенных самопровозглашённым правительством Розы в изгнании.
Интересно, а на что рассчитывали основатели независимого государства?
Источник:
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Ах, да. Это другое! Понимать надо!