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О том как Италия при помощи взрывчатки расправилась с Республикой острова Роз

О том как Италия при помощи взрывчатки расправилась с Республикой острова Роз (8 фото)

Автор:
24 ноября 2020 11:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Адриатическое море   Республика острова Роз   виртуальное государство   италия   микронации   факты   
1310
8

Дело было в 1969 году.

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Метки: Адриатическое море   Республика острова Роз   виртуальное государство   италия   микронации   факты   
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5  комментариев
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2k
Альберт Шавлаков Час назад
Всего-то надо было построить это чуть дальше 12-ти морских миль и тогда уже ничего итальянцы сделать не смогли бы... В общем, немного ошибся товарищ.
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Frank Borman 23 минуты назад
Как то вообще не толерантно. Во время Чеченских войн Запад аж визжал от негодования - Россия бьет чеченских борцов за независимость Ичкерии, надо ее строго наказать. А тут такое.

Ах, да. Это другое! Понимать надо!
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