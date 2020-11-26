Итальянский бренд выпустит самую дорогую в мире сумку стоимостью 535 миллионов

Итальянский бренд аксессуаров класса люкс из Болоньи Boarini Milanesi выпустит три роскошных сумки Parva Mea стоимостью 535 миллионов рублей каждая — это самые дорогие сумки в мире.
Сумку из кожи аллигатора украшают десять бабочек из белого золота, четыре из которых инкрустированы бриллиантами, а три — сапфирами и редкими турмалинами параиба, общей массой более 130 карат. Сумку также украшает застежка с бриллиантовым паве. На создание одной такой сумки уходит 1 000 часов.
Дизайн был вдохновлен океаном, и бренд намерен пожертвовать около 72 миллионов с продажи каждой сумки на очищение морской среды от пластика.
Один из основателей бренда Маттео Родольфо Миланези рассказал, что сумка — дань уважения его отцу, который скончался, когда Миланези был подростком, и на ее создание его вдохновили воспоминания о том, как они проводили время в море.
Вместе со вторым основателем и дизайнером бренда Каролиной Боарини он решил выпустить аксессуар, который поможет обратить внимание общественности на необходимость бережно относиться к окружающей среде.
«Раньше мы проводили каждое лето на море между Грецией и Турцией, и я никогда не был так счастлив, как тогда, когда мы катались на лодке между островами, — рассказал Миланези. — Хотя до массового туризма было еще далеко, мы часто видели в воде пластиковые пакеты и пятна смолы, вытекшие из нефтяных танкеров. Из-за пандемии и перчаток и масок, которые люди бездумно выбрасывают, я начал видеть в море еще больше пластика, чем когда был ребенком. Это напомнило мне об отце, который нырял в воду, собирал пластиковые пакеты и бутылки, плавающие в море, и помогал мне вытирать с рук смолу, на которую я натыкался на пляже, когда строил замки из песка».
Каролина объяснила, что выбор камней связан с морем: «Голубые сапфиры символизируют глубины океана. Турмалин параиба напоминает о чистых Карибских морях, а бриллианты – о прозрачности воды, когда она падает в виде дождя».
Boarini Milanesi была основана в Италии в 2016 году. Бренд делает акцент на «меньше, но лучше» — то есть, производит меньше товаров, но лучшего качества. Каждая сумка изготавливается на заказ, а имя клиента выбивают на коже изделия. Внутренняя часть сумки и упаковка изготовлены из кожи растительного дубления, шерсти и кашемира вместо обычно используемых синтетических материалов. В процессе изготовления изделия клиент может пообщаться с мастером посредством прямой трансляции.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, на данной момент самой дорогой в мире сумкой является Mouawad 1001 Nights Diamond Purse. Сумочка в форме сердца из 18-каратного золота, инкрустированная 4517 бриллиантами, 105 из которых желтые, 56 розовые и 4356 бесцветные, оценивается в 2 375 850 фунтов стерлингов — около 240 миллионов рублей. На изготовление сумки у десяти мастеров ушло более 8 000 часов.
Ранее в этом году новый мировой рекорд установила инкрустированная бриллиантами и белым золотом сумка Himalaya Birkin, когда ее продали на аукционе за 230 000 фунтов стерлингов (23,2 миллиона рублей). Сумка, которая является творением французского дома моды Hermes, считается самым желанным дизайнерским изделием в мире и «Святым Граалем» коллекционеров. Ее купили в ходе онлайн-аукциона Christie’s, который собрал 1,75 миллиона фунтов стерлингов (более 176 миллионов рублей). Сумка была самым дорогим лотом, а приобрел ее анонимный покупатель. Таким образом, эта сумка является самой дорогой из когда-либо купленных на онлайн-аукционе, а также самой дорогой сумкой, проданной в Америке.
Источник:
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А зафигачили декор в форме бабочек, шоб обратить внимание на море???
Кто-нибудь скажите пожалуйста ему шо бабочки не в море живут.
Хоть бы уже хлебало закрытым держал
"Умник".
А то вложит 72 лимона на бабочек домой в воду Ледовитого Океана кидать.
С этих 3,14доразов станется...