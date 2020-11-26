Итальянский бренд выпустит самую дорогую в мире сумку стоимостью 535 миллионов

Дизайн был вдохновлен океаном, и бренд намерен пожертвовать около 72 миллионов с продажи каждой сумки на очищение морской среды от пластика.

Один из основателей бренда Маттео Родольфо Миланези рассказал, что сумка — дань уважения его отцу, который скончался, когда Миланези был подростком, и на ее создание его вдохновили воспоминания о том, как они проводили время в море.

Вместе со вторым основателем и дизайнером бренда Каролиной Боарини он решил выпустить аксессуар, который поможет обратить внимание общественности на необходимость бережно относиться к окружающей среде.

«Раньше мы проводили каждое лето на море между Грецией и Турцией, и я никогда не был так счастлив, как тогда, когда мы катались на лодке между островами, — рассказал Миланези. — Хотя до массового туризма было еще далеко, мы часто видели в воде пластиковые пакеты и пятна смолы, вытекшие из нефтяных танкеров. Из-за пандемии и перчаток и масок, которые люди бездумно выбрасывают, я начал видеть в море еще больше пластика, чем когда был ребенком. Это напомнило мне об отце, который нырял в воду, собирал пластиковые пакеты и бутылки, плавающие в море, и помогал мне вытирать с рук смолу, на которую я натыкался на пляже, когда строил замки из песка».