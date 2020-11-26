FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6398 постов • 1142 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Итальянский бренд выпустит самую дорогую в мире сумку стоимостью 535 миллионов

Итальянский бренд выпустит самую дорогую в мире сумку стоимостью 535 миллионов (6 фото)

Автор:
26 ноября 2020 19:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Стиль   богатство   бренд   дизайнерская сумка   италия   
284
6

Итальянский бренд аксессуаров класса люкс из Болоньи Boarini Milanesi выпустит три роскошных сумки Parva Mea стоимостью 535 миллионов рублей каждая — это самые дорогие сумки в мире.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Стиль   богатство   бренд   дизайнерская сумка   италия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Алекс 59 минут назад
Если в пакет из Пятерочки насыпать кило брилов, то он будет еще дороже чем эта сумка. В чем прикол то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
pssst Минуту назад
А че не 550?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Афраний 17 минут назад
Итальянский бренд выпустит самую дорогую в мире сумку стоимостью 535 миллионов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 20 минут назад
У меня на пляже такие сумки Нигерийцы продают по 10 евро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 23 минуты назад
херня, а не сумка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz Полчаса назад
Как говорят в Швейцарии : круто не купить часы за 50 тыс евро, круто продать часы за 50 тыс. евро
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 46 минут назад
И шобы сохранять природу они замучили крокодила и ещё какого-то зверя для внутренней части.
А зафигачили декор в форме бабочек, шоб обратить внимание на море???
Кто-нибудь скажите пожалуйста ему шо бабочки не в море живут.

Хоть бы уже хлебало закрытым держал
"Умник".

А то вложит 72 лимона на бабочек домой в воду Ледовитого Океана кидать.
С этих 3,14доразов станется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Атеист 52 минуты назад
и ведь найдутся же лохи, которые купят это))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Unics 54 минуты назад
Пипец полный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс 56 минут назад
Буржуи с жиру бесятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
756
евгений 56 минут назад
Дайте догадаюсь, предзаказы на неё уже сделаны на пару лет вперёд да?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Закопать ребенка или выйти из шкафа? Закопать ребенка или выйти из шкафа? 8 правил жизни в стиле "хюгге" 8 правил жизни в стиле "хюгге" Дочь и&nbsp;внук Назарбаева тайно владели домом Шерлока Холмса в&nbsp;Лондоне Дочь и внук Назарбаева тайно владели домом Шерлока Холмса в Лондоне О редкой человеческой мутации ApoA-1 Milano, продлевающей жизнь О редкой человеческой мутации ApoA-1 Milano, продлевающей жизнь Современный богатый цыганский табор: тысячи "коней" и передвижные дворцы Современный богатый цыганский табор: тысячи "коней" и передвижные дворцы Nike создали "горящие" кроссовки к сериалу "Очень странные дела" Nike создали "горящие" кроссовки к сериалу "Очень странные дела"
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

233611



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда тебе +35, то времени на раскачку просто нет
2
132
Когда тебе +35, то времени на раскачку просто нет
Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров
1
158
Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Льготная ипотека с господдержкой под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
0
6
Льготная ипотека с господдержкой под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
1
29
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото)
Россияне, живущие в КНР, рассказали, какой ценой китайцы сдерживают вирус (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#кино#подборка#автомобили#автомир#смешные#актриса#позитив
#фото#прикол#животные#СССР#прикольные#люди#дети#фотографии#картинки#разное
#история#факты#дтп#авария#авто авария#россия#москва#на различный вкус#креатив#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться