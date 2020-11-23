Днестровский каньон — одно из природных чудес Украины

Каньон, сформированный рекой Днестр, находится на границе сразу четырёх областей Украины: Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, а также Хмельницкой. В 2008 году этот каньон был признан одним из 7 природных чудес Украины. Место одержало победу по итогам интернет-голосования.
Некоторые из пещер в районе каньона были приспособлены под храмы и монастыри. Одним из таких пещерных религиозных строений был каменный грот "Скала монахов", расположенный возле села Литячи на левом берегу Днестра.
Днестровский каньон по-настоящему большой. Его протяжённость составляет около 250 км. Это самый большой каньон Европы.
В районе каньона произрастают сосновые и смешаные леса. Также имеются многочислнные водопады и источники. Возраст некоторых скал составляет 350-400 млн лет.
В Днестровском каньоне образовался уникальный микроклимат. Зима здесь намного мягче. Весна в каньоне приходит на 7-14 дней раньше, чем на территории Покутья и Подолья.
Днестровский каньон на карте
Каньон берёт своё начало в районе села Петрилив Ивано-Франковской области.
Днестровский каньон сформировался в результате тектонических движений, а также эрозии (ветровой и водной).
В настоящее время каньон представляет собой целый комплекс парков:
- Національний природний парк «Дністровський каньйон»
- Регіональний ландшафтний парк «Дністровський каньйон»
- Регіональний ландшафтний парк «Дністровський»
- Бакотська затока
На территории Днестровского каньона встречается много редких и исчезающих видов насекомых, более 50 из которых занесены в Красную книгу Украины .
Хотели бы побывать в этом месте?
Источник:
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