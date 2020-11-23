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Днестровский каньон — одно из природных чудес Украины

Днестровский каньон — одно из природных чудес Украины (13 фото)

Автор:
23 ноября 2020 11:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Днестровский каньон   Каньоны Европы   Природные чудеса Украины   каньоны   украина   факты   
489
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Каньон, сформированный рекой Днестр, находится на границе сразу четырёх областей Украины: Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, а также Хмельницкой. В 2008 году этот каньон был признан одним из 7 природных чудес Украины. Место одержало победу по итогам интернет-голосования.

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Метки: Днестровский каньон   Каньоны Европы   Природные чудеса Украины   каньоны   украина   факты   
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14k
Ego sum qui sum Полчаса назад
красота
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22k
Андрей Полчаса назад
Какая страна, какие места красивые, природа шикарная, на одном туризме можно немеряно бабла поднять... И долпоёбы и клоуны у власти. Обидно.
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