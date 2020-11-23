Жук-олень: Крупнейший жук Европы и его огромная личинка, которая отъедается 8 лет!

«Живи быстро — умри молодым» — это не обновленный слоган Пенсионного фонда, а рабочий девиз жука-оленя. Хоть награду в номинации «Самый большой жучара в РФ» у него забрал 11-сантиметровый уссурийский дровосек, жук-олень всё ещё держит титул крупнейшего жука Европы.
Но только попробуй назвать этого парнишу оленем при встрече тет-а-тет. Во-первых, зверюга эта большая — от 5 до 9 сантиметров. А во-вторых, его «рога», на самом деле, измененные верхние челюсти (они же жвалы, они же мандибулы).
Кушать такими — не вариант даже дамам, у которых эти самые рога не столь внушительно выглядят (половой диморфизм вошел в чат). Но тяпнуть чьи-то ручонки или быкануть на соперника — в самый раз.
В полной комплектации: с усищами, лапищами и зубищами наши друзья живут всего-то 3 недели. А до этого они пребывают в виде личинки аж до 8 лет, неторопливо пожирая древесину. Надо отдать должное членистоногим оленям — на шедевры деревянного зодчества, орудия сельхозтруда и прочую техническую древесину они не покушаются — предпочитают только трухлявые деревья. Личинки работают эдакими невидимыми санитарами леса, утилизируя лиственные породы.
Особую любовь личинки питают к дубу.
Набрав необходимую массу в 20-30 граммов и длину в 10-13 сантиметров, будущий рогач решает: пора! Самоизолировавшись где-нибудь в корнях, жирная гусеничка окукливается, чтобы в ближайшем июне-июле отправиться на вписку с бухлишком, девчатами и спариванием.
На вечеринках жуки ведут себя как настоящие олени: налакавшись дубового сока, парни начинают быковать друг на друга. Цель — выпендриться перед девчонками и показать, у кого тут самый крутой генетический материал для будущих поколений.
Главная цель состязаний — повалить противника на спину.
Дружить организмами любовничкам помогают те же «рога»: ими жучара-альфач в течение 2-3 часов интимной близости удерживает избранницу. После соития самец жука-оленя быстро откидывает копытца. Самка сделает тоже самое, но позже, когда пристроит два десятка яиц и убедится, что дитачки обеспечены питательной древесной трухой на ближайшую пятилетку.
Встретить в лесу этого краснокнижного красавца сложно — вид близок к уязвимым. Страдает численность жуков-оленей от вырубки лесов, энтомологов-любителей с манией коллекционирования и крупных хищных птиц. Особенно облюбовали жука врановые, для них наш герой — желанный деликатес. Правда, съедают они исключительно мягкое пузико, отправляя 2/3 жука в утиль.
Найти жука так сложно, что определить, где они живут, зачастую можно только по остаткам птичьего пиршества.
Чему учит эта история? Даже если вы долгое время придерживались ЗОЖ, трудились на благо общества и вообще вели себя хорошо, взрослая жизнь, алкоголь и женщины способны изменить вас до неузнаваемости.
Источник:
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какие на*ху*й вырубки с энтомологами???!!! в 70х-80х дичь деревенская из их бошек себе ожерелья делала, да и сейчас мозгов не прибавилось