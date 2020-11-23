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Жук-олень: Крупнейший жук Европы и его огромная личинка, которая отъедается 8 лет!

Жук-олень: Крупнейший жук Европы и его огромная личинка, которая отъедается 8 лет! (8 фото)

Автор:
23 ноября 2020 15:24
Метки: жуки   интересно   факты   
1797
8

«Живи быстро — умри молодым» — это не обновленный слоган Пенсионного фонда, а рабочий девиз жука-оленя. Хоть награду в номинации «Самый большой жучара в РФ» у него забрал 11-сантиметровый уссурийский дровосек, жук-олень всё ещё держит титул крупнейшего жука Европы.

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Метки: жуки   интересно   факты   
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14k
crazyvantuz 8 часов назад
мне майский в лоб прилетел. на мацацыкле. ладно в люльке сидел
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2k
Иван Петров 7 минут назад
Ну фиг знает насчет "тяжело встретить", в мин. водах полно

Ну фиг знает насчет "тяжело встретить", в мин. водах полно
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218
Jello 52 минуты назад
О, а я то думал, что за шняга в куче опилок такая копошится, а это вона чо. У меня за домом в нижнем слое этой кучи таких личинок можно пару килограммов набрать...
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4k
McGui 2 часа назад
такого только раз в жизни видел - впечатляет! а вот носорогов на лесопилке ловили постоянно. тож красивые )
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119
pelzhaus 5 часов назад
Жаль. В последнее время встречаем одного двух раз в 3 года. Раньше было полно, банками собирали. Когда в воздухе ваще эпично. Бабы разбегаются
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14k
Ego sum qui sum 6 часов назад
жук не вызывает омерзения, а личинка вызывает...восприятие наше все
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5k
М С 7 часов назад
В 80-е, в летнем пионерском лагере мы устраивали эпичные сражения с этими жуками. И было их тогда совсем не мало...
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6k
dikijjim М С 5 часов назад
а мы в 80ые брали литровую банку с водой , жука плавунца туда и личинку стрекозы вот это баталия.
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6k
dikijjim 5 часов назад
Жук-олень: Крупнейший жук Европы и его огромная личинка, которая отъедается 8 лет!
Жук-олень: Крупнейший жук Европы и его огромная личинка, которая отъедается 8 лет!
Жук-олень: Крупнейший жук Европы и его огромная личинка, которая отъедается 8 лет!
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11k
робт 8 часов назад
"Страдает численность жуков-оленей от вырубки лесов, энтомологов-любителей"
какие на*ху*й вырубки с энтомологами???!!! в 70х-80х дичь деревенская из их бошек себе ожерелья делала, да и сейчас мозгов не прибавилось
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3k
SSD 8 часов назад
...а еще говорят, что внешность не главное... Такого увидишь - желание сжечь лес появится... )))
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