Жук-олень: Крупнейший жук Европы и его огромная личинка, которая отъедается 8 лет!

Встретить в лесу этого краснокнижного красавца сложно — вид близок к уязвимым. Страдает численность жуков-оленей от вырубки лесов, энтомологов-любителей с манией коллекционирования и крупных хищных птиц. Особенно облюбовали жука врановые, для них наш герой — желанный деликатес. Правда, съедают они исключительно мягкое пузико, отправляя 2/3 жука в утиль.

Найти жука так сложно, что определить, где они живут, зачастую можно только по остаткам птичьего пиршества.