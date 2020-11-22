Орангутан завел себе собаку: водит её на поводке

8.

Спустя какое-то время у животных возникла любимая игра: обезьяны бросают печенье, и пес его ловит. Это очень похоже на то, как делает любой хозяин, бросая палку или мячик. Сообразительные орангутаны поняли, что такое развлечение нравится Роско, и с той поры часто радовали его этой игрой! Впрочем, доктор объясняет, что у приматов, даже самых смышленых, вряд ли есть такая привязанность к питомцам, как у человека. Сию минуту они любят песика и играют с ним, но затем наступает время еды, и Роско становится второстепенным. По нему не скучают и не ищут его. И все же Хануман действительно относится к собаке с теплотой и всегда готов составить ему компанию! По их эмоциям видно, что вместе им действительно интересно, и славный пес стал частью жизни этого примата.