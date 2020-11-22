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Орангутан завел себе собаку: водит её на поводке

Орангутан завел себе собаку: водит её на поводке (8 фото)

Автор:
22 ноября 2020 12:18
Сообщество : Животные
Метки: ЗАВЕЛ СЕБЕ СОБАКУ   животные   орангутан   факты   
297
8
Очень часто друзьями становятся совершенно разные животные. Но еще интереснее, когда представитель одного отряда заботится о представителе другого. Так, орангутан стал не просто приятелем для симпатичного пса, а превратился в его заботливого хозяина, который искренне любит своего питомца!
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Метки: ЗАВЕЛ СЕБЕ СОБАКУ   животные   орангутан   факты   
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Горилла Коко была привязана к обычному котенку, как к собственному ребенку. К изумлению ее смотрителей, она казалась способной выражать радости и горести материнства с помощью простых жестов.

Тише! говорила Коко на языке жестов, укачивая котенка, которого она назвала All Ball, потому что он был похож на пушистый серый шарик. Хорошая кошка.
Когда All Ball пытался кусаться или вырываться, Коко знаками показывала «Несносная кошка», стуча по стене и проводя рукой по щеке.

Когда All Ball умер в 1985 году, попав под машину, Коко притворилась, что не слышала своих дрессировщиков, которые сообщили ей новость. Но через 10 минут она начала скулить. Она знаками показывала «спящую кошку», сложив руки и поместив их за голову. Ей дали игрушки, но она не играла с ними и продолжала показывать, что ей грустно.
Горилла Коко была привязана к обычному котенку, как к собственному ребенку. К изумлению ее смотрителей, она казалась способной выражать радости и горести материнства с помощью простых жестов. Тише! говорила Коко на языке жестов, укачивая котенка, которого она назвала All Ball, потому что он был похож на пушистый серый шарик. Хорошая кошка. Когда All Ball пытался кусаться или вырываться, Коко знаками показывала «Несносная кошка», стуча по стене и проводя рукой по щеке. Когда All Ball умер в 1985 году, попав под машину, Коко притворилась, что не слышала своих дрессировщиков, которые сообщили ей новость. Но через 10 минут она начала скулить. Она знаками показывала «спящую кошку», сложив руки и поместив их за голову. Ей дали игрушки, но она не играла с ними и продолжала показывать, что ей грустно.
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6k
Barachek_Obachek 53 минуты назад
Здорово конечно. Но поводок всё же нужно отнять. Собаке тоже нужна некоторая свобода. Да и на дерево могут затащить за поводок, кто их знает сто в голову стукнет
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48k
smakido Час назад
Очень трогательная история! И разве старина Дарвин был так уж неправ в своей теории?
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6k
Перст Указующий smakido Час назад
сегодня сомневаются в теории Дарвина только самые отчаянные приматы
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Маугли наоборот
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320
Безумный Макс 3 часа назад
А орать зачем?
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Не стоит слишком настойчиво интересоваться моей жизнью.Она может оказаться на столько интересной,что вы разочаруетесь в своей.
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