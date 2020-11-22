Орангутан завел себе собаку: водит её на поводке

Очень часто друзьями становятся совершенно разные животные. Но еще интереснее, когда представитель одного отряда заботится о представителе другого. Так, орангутан стал не просто приятелем для симпатичного пса, а превратился в его заботливого хозяина, который искренне любит своего питомца!
2.
Эта забавная ситуация сложилась в Южной Каролине – неподалеку от туристической зоны Миртл-Бич. Здесь, в сафари-парке, которым руководит доктор Энтел, живет немало диких животных. Здесь же находится и забавная «парочка»: пес Роско и орангутан Хануман, которые подружились, став чем-то вроде хозяина и питомца. Разумеется, роль домашнего любимца досталась собаке, которую «воспитывает» Хануман.
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4.
Но как же такое произошло? По словам доктора Энтела, их знакомство случилось довольно необычно. В сафари-парке содержится слон, которого часто выводят на прогулку к реке. В тот раз все было точно также: забравшись верхом на ушастого воспитанника, Энтел и орангутан отправились к водоему.
По дороге мужчина заметил собаку, которая явно была без хозяина. Пес с грустью взглянул на доктора, и тот подумал: почему бы не забрать четвероного «сироту» с собой? В конце концов, на большой территории места хватит всем, включая пса! Так Роско попал в сафари-парк.
По дороге мужчина заметил собаку, которая явно была без хозяина. Пес с грустью взглянул на доктора, и тот подумал: почему бы не забрать четвероного «сироту» с собой? В конце концов, на большой территории места хватит всем, включая пса! Так Роско попал в сафари-парк.
6.
Как только у орангутана появилась возможность спуститься со слона и познакомиться с новым членом «семьи», стало ясно, что эти двое найдут общий язык. Хануман погладил Роско, и с того момента началась их эмоциональная связь.
К слову, чуть позже питомца окружило все семейство приматов, которое стало с ним играть. Пес пришел в восторг от такого внимания и вскоре подружился с целой группой орангутанов. Обнимашки, игры, почесывание животика – об этом найденыш не смел и мечтать. Еще недавно он был совсем один, а теперь у него появилась веселая компания!
К слову, чуть позже питомца окружило все семейство приматов, которое стало с ним играть. Пес пришел в восторг от такого внимания и вскоре подружился с целой группой орангутанов. Обнимашки, игры, почесывание животика – об этом найденыш не смел и мечтать. Еще недавно он был совсем один, а теперь у него появилась веселая компания!
8.
Спустя какое-то время у животных возникла любимая игра: обезьяны бросают печенье, и пес его ловит. Это очень похоже на то, как делает любой хозяин, бросая палку или мячик. Сообразительные орангутаны поняли, что такое развлечение нравится Роско, и с той поры часто радовали его этой игрой! Впрочем, доктор объясняет, что у приматов, даже самых смышленых, вряд ли есть такая привязанность к питомцам, как у человека. Сию минуту они любят песика и играют с ним, но затем наступает время еды, и Роско становится второстепенным. По нему не скучают и не ищут его. И все же Хануман действительно относится к собаке с теплотой и всегда готов составить ему компанию! По их эмоциям видно, что вместе им действительно интересно, и славный пес стал частью жизни этого примата.
10.
«Нередко Хануман даже кормит своего питомца!» — говорит доктор Энтел. В качестве примера он демонстрирует, как орангутан делится угощением с псом. Безусловно, первый кусочек обезьянка отправляет себе в рот (многие из нас сделали бы так же, правда?), а второй отдает Роско, который находится поблизости и с нетерпением ждет, что и его угостят! То, что животное не жадничает, а делится едой с другим живым существом, вызывает у Энтела, равно как и у других сотрудников сафари-парка неподдельное удивление. И пусть это еда для обезьян, а не собаки, пес не против полакомиться угощением.
12.
Но самое удивительное и то, что орангутан стал выгуливать пса на поводке, будто хозяин. Это выглядит мило и необычно, и Роско слушается его, ничуть не возражая. А чуть позже они начали вместе купаться в водоеме, радуясь теплой водичке и солнышку. Кроме того, Хануман часто обнимает пса, будто любимого питомца. За несколько лет, которые они провели рядышком, животные стали просто не разлей вода!
14.
«На мой взгляд, такое поведение демонстрирует способность орангутана относиться с заботой и испытывать любовь к другому существу. И это просто замечательно!» — говорит один из сотрудников сафари-парка.
16.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мнению специалистов, здесь просматривается не только дружба, а более глубокая эмоциональная связь. Это хозяин и питомец, о котором тот заботится. Проявление заботы – вот что самое поразительное в столь необычных отношениях, которым не перестают удивляться даже опытные зоологи.
По мнению специалистов, здесь просматривается не только дружба, а более глубокая эмоциональная связь. Это хозяин и питомец, о котором тот заботится. Проявление заботы – вот что самое поразительное в столь необычных отношениях, которым не перестают удивляться даже опытные зоологи.
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Метки: ЗАВЕЛ СЕБЕ СОБАКУ животные орангутан факты
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