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12 животных, чьи суперспособности нам бы очень пригодились

12  животных, чьи суперспособности нам бы очень пригодились (13 фото)

Автор:
05 ноября 2020 08:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   животные   природа   способности   удивительно   факты   фото   
2514
13
Удивительное повсюду! Предлагаю вашему вниманию подборку животных с необычными особенностями.
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Метки: в мире   животные   природа   способности   удивительно   факты   фото   
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1k
AmberFox 2 часа назад
А как же медоед?
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2k
Voland AmberFox 2 часа назад
А этот вообще отбитый на всю голову. По..уизм - вот его суперспособность!
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74
iKrek 8 минут назад
13. Люди - жить по-человечески. Вот что нам нужно, а не всё это.
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3k
Ыукп 44 минуты назад
Плоские черви. 95% процентов потерял. И от 5% регпенерирует? А от 95? Где у него центр регенерации?)
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1k
Vladimir Taranovich 58 минут назад
а как же силушка муравьиная?
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1k
Андрей Час назад
Ну, т.е. мозг в этот перечень ни как не входит?
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2k
Стоша Андрей 50 минут назад
боюсь тебя расстроить, но мозг это орган, не вид животных
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11k
Проктолог-иллюзионист Стоша 17 минут назад
Наверное, он имел в виду перечень суперспособностей. Для некоторых мозг действительно суперспособность)
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17k
Аня Час назад
Ну как бы
Ну как бы
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Ыукп Аня 48 минут назад
Полностью согласен.
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