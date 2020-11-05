12 животных, чьи суперспособности нам бы очень пригодились

Удивительное повсюду! Предлагаю вашему вниманию подборку животных с необычными особенностями.
Не все супергерои носят плащи, некоторые даже не носят одежду. Зачем она им, когда они даже не люди (несмотря на то, что живут на нашей планете)?
Да, природа распорядилась так, что людям не досталось комиксовых сверх умений, зато ими как будто в совершенно случайном порядке оказались наделены представители фауны.
Итак, подвиньтесь, Мстители — перед вами обладатели невыдуманных суперспособностей в реальном мире!
Да, природа распорядилась так, что людям не досталось комиксовых сверх умений, зато ими как будто в совершенно случайном порядке оказались наделены представители фауны.
Итак, подвиньтесь, Мстители — перед вами обладатели невыдуманных суперспособностей в реальном мире!
1. Сапсан — суперскорость
Атакуя свою жертву в пикирующем полёте, эта птица способна развить скорость более 322 км/ч. Действительно, как можно было не назвать в её честь высокоскоростной поезд?
Интересно то, что их скорости действительно соизмеримы: поезд «Сапсан» разгоняется до 250 км/ч из-за ограничений безопасности, однако технически может разогнаться и до 350 км/ч.
Интересно то, что их скорости действительно соизмеримы: поезд «Сапсан» разгоняется до 250 км/ч из-за ограничений безопасности, однако технически может разогнаться и до 350 км/ч.
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2. Осьминог Thaumoctopus mimicus — трансформация
Учёные считают этот вид самыми умными беспозвоночными на свете. Мимический индонезийский осьминог, так их ещё называют, способен имитировать внешний вид и поведение более чем 15 групп морских организмов.
Причём исследователи доказали, что Thaumoctopus mimicus точно понимает, в кого именно нужно превратиться в зависимости от приближающегося хищника.
Причём исследователи доказали, что Thaumoctopus mimicus точно понимает, в кого именно нужно превратиться в зависимости от приближающегося хищника.
3. Рак-богомол — суперзрение
Глаза этого ротоногого имеют 16 типов фоторецепторов (у человека всего 2), которые позволяют раку-богомолу различать инфракрасный и ультрафиолетовый цвета, а также видеть линейную и круговую поляризацию.
Ну прям Хищник из фильма со Шварценеггером!
Ну прям Хищник из фильма со Шварценеггером!
4. Гиены — суперпищеварение
Гиены способны легко переваривать кости и даже мясо, содержащее смертельные биологические и химические яды, такие как, например, сибирская язва.
5. Лирохвосты — способность идеально имитировать звуки
В число звуков, которые они могут воспроизвести неотличимо от оригинала, входят лай собаки, автомобильная сигнализация, звук работающей бензопилы, плач младенца и выстрел из винтовки. Также крайне редко, но такие случаи зафиксированы — лирохвосты имитировали звуки человеческого голоса.
6. Странствующие альбатросы — супервыносливость
Одни из самых крупных летающих птиц планеты могут летать хоть целый день, никуда не приземляясь. А когда размах твоих крыльев не как у колибри, а более трёх метров, то и расстояние ты пролетишь порядочное. Таким образом альбатросы могут за сутки преодолеть 1000 километров!
Орнитологи полагают, что некоторые альбатросы за свою жизнь (10-30 лет) совершают несколько кругосветных путешествий.
Орнитологи полагают, что некоторые альбатросы за свою жизнь (10-30 лет) совершают несколько кругосветных путешествий.
7. Горные козлы — супербаланс
Горные козлы — удивительные животные! На вид в них нет никакой грации: копыта, немаленькие размеры, да ещё и огромные рога — откуда здесь взяться кошачьей ловкости?
Но при этом горные козлы за счёт лёгкого веса, хорошего зрения и особого строения своих копыт, которые не стираются об камни и позволяют совершать могучие прыжки, могут без проблем забираться практически на вертикальные склоны.
Посмотрите на фото, а лучше поищите видео — эти рогатые ребята просто смеются в лицо гравитации! Смотреть на них в процессе подъёма очень волнительно, но у горных козлов всё под контролем. Альпинисты 100-го уровня.
Но при этом горные козлы за счёт лёгкого веса, хорошего зрения и особого строения своих копыт, которые не стираются об камни и позволяют совершать могучие прыжки, могут без проблем забираться практически на вертикальные склоны.
Посмотрите на фото, а лучше поищите видео — эти рогатые ребята просто смеются в лицо гравитации! Смотреть на них в процессе подъёма очень волнительно, но у горных козлов всё под контролем. Альпинисты 100-го уровня.
8. Шлемоносные василиски — способность ходить по воде
Недаром на английском языке шлемоносного василиска по-другому называют Jesus Christ lizard. За счёт быстрого перебирания лапками и маленького веса эта ящерка способна пробежать до 400 метров прямо по поверхности воды со скоростью 12 км/ч.
9. Морские огурцы — способность изменять собственное агрегатное состояние
Морской огурец способен по собственному желанию стать практически жидким и наоборот. Такими странными превращениями он занимается в случае опасности.
10. Плоские черви — суперрегенерация
Плоский червь способен восстановить своё тело, даже если оно было утрачено на 95%. Девяносто! Пять! Процентов.
11. Чёрный живоглот — суперголод
25-сантиметровая лучепёрая рыбка способна за один приём проглотить добычу в 2 раза превышающую собственный размер и в 10 раз превышающую собственный вес живоглота. Оттуда и такое неестественное пивное брюхо.
12. Медузы — бессмертие
Достигнув зрелости медуза Turritopsis Nutricula оседает на дно и превращается в полип, где вновь формируются новые медузы. Фактически, этот вид медуз может возвращаться в «детский» этап своей жизни и состариваться заново. Количество повторений процесса — безгранично. Умереть Turritopsis Nutricula может лишь насильственным путём. Как эльфы.
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Метки: в мире животные природа способности удивительно факты фото
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