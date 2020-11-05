12 животных, чьи суперспособности нам бы очень пригодились

Горные козлы — удивительные животные! На вид в них нет никакой грации: копыта, немаленькие размеры, да ещё и огромные рога — откуда здесь взяться кошачьей ловкости?



Но при этом горные козлы за счёт лёгкого веса, хорошего зрения и особого строения своих копыт, которые не стираются об камни и позволяют совершать могучие прыжки, могут без проблем забираться практически на вертикальные склоны.



Посмотрите на фото, а лучше поищите видео — эти рогатые ребята просто смеются в лицо гравитации! Смотреть на них в процессе подъёма очень волнительно, но у горных козлов всё под контролем. Альпинисты 100-го уровня.