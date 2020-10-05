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Ученые выяснили, как организм собаки реагирует на фразу "Я тебя люблю"

Ученые выяснили, как организм собаки реагирует на фразу "Я тебя люблю" (8 фото)

Автор:
05 октября 2020 17:31
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   исследования   питомцы   полезно   собака   собаки   факты   
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Известно, что наличие дома собаки улучшает физическое и психическое здоровье человека. Наличие питомца снижает стресс, понижает кровяное давление и уменьшает риск заболеваний сердца. А вы знали, как реагируют на нашу любовь собаки? Специалисты из Canine Cottages выяснили, как изменяется частота сердечных сокращений собак, если им говорят "Я тебя люблю". Результаты удивили!
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Метки: домашние животные   животные   исследования   питомцы   полезно   собака   собаки   факты   
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6
BETEP Час назад
не знаю не знаю
у нас Тёть Люда собачку звала -Ах ты пи[email protected]арвашка такой
собака была довольна
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55k
Опиум для народа Час назад
-"Наличие питомца снижает стресс, понижает кровяное давление и уменьшает риск заболеваний сердца."-

Вот только-наличие любого питомца,а не только собаки.
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1k
No pasaran 2 часа назад
По поводу увеличения сердцебиения человека при виде своего питомца - абсолютная правда

По поводу увеличения сердцебиения человека при виде своего питомца - абсолютная правда
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ааа, британские учёные.....
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