Ученые выяснили, как организм собаки реагирует на фразу "Я тебя люблю"

Известно, что наличие дома собаки улучшает физическое и психическое здоровье человека. Наличие питомца снижает стресс, понижает кровяное давление и уменьшает риск заболеваний сердца. А вы знали, как реагируют на нашу любовь собаки? Специалисты из Canine Cottages выяснили, как изменяется частота сердечных сокращений собак, если им говорят "Я тебя люблю". Результаты удивили!
Специалисты из британской компании Canine Cottages решили проверить, как собаки реагируют на проявления любви со стороны человека, и удивились результатам. Они замерили пульс у собак в то время, когда хозяева говорили им "Я тебя люблю" и когда обнимали питомцев. Они также установили как меняется частота сердечных сокращений у человека при виде питомца.
Оказалось, фраза "Я тебя люблю" вызывает ускорение сердцебиения у собак на 46,2% - сердце питомца начинает биться почти в 1,5 раза быстрее. При этом, объятия действуют на наших пушистиков успокаивающе. Когда человек обнимает и тискает своего питомца, частота сердечных сокращений у собаки, напротив, снижается на 22,7%.
×
Организм человека также реагирует на взаимодействие с собакой: исследователи установили, что когда мы видим нашего питомца, частота наших сердечных сокращений увеличивается больше чем на 10%. И это - помимо того, что наличие питомца снижает стресс, понижает кровяное давление и уменьшает риск заболеваний сердца.
А как собаки проявляют свою любовь и привязанность к нам? Среди главных признаков исследователи назвали облизывание, приветствие, "выпрашивание" чего-либо, подпрыгивание, лежание животом вверх, и многое другое. А еще - если собака скучает по вам и находится одна дома, она может найти предмет, который пахнет вами, и начать жевать его. Это помогает животному высвободить эндорфины и расслабиться. Вот и объяснение тому, почему собачки часто грызут вещи, оставаясь в одиночестве.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйки
- Собака самостоятельно садится на автобус и ездит в парк
- Хозяева сходят с ума по фильтру, который превращает собак в мультяшек
- 35 собак, которые очень напоминают знаменитостей и известных персонажей
- Майло - чудо-пес, который дружит с бабочками
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
у нас Тёть Люда собачку звала -Ах ты пи[email protected]арвашка такой
собака была довольна
Вот только-наличие любого питомца,а не только собаки.