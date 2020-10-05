Ученые выяснили, как организм собаки реагирует на фразу "Я тебя люблю"

А как собаки проявляют свою любовь и привязанность к нам? Среди главных признаков исследователи назвали облизывание, приветствие, "выпрашивание" чего-либо, подпрыгивание, лежание животом вверх, и многое другое. А еще - если собака скучает по вам и находится одна дома, она может найти предмет, который пахнет вами, и начать жевать его. Это помогает животному высвободить эндорфины и расслабиться. Вот и объяснение тому, почему собачки часто грызут вещи, оставаясь в одиночестве.