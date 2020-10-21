Спросите у любого, какое животное – самое высокое из всех, обитающих на планете. Ответ будет однозначным: жираф! А что мы знаем о нём, кроме того, что у него – красивый окрас, влажные глаза и длинная шея? В этой статье мы расскажем несколько фактов об этом животном – вы узнаете, сколько у жирафа шейных позвонков, какого он роста, сколько он весит и ещё много интересного.
Пятнистый раритет
Начнём с того, что на сегодняшний момент жирафы занесены в Красную книгу – в природе этих животных осталось крайне мало. Всё дело в том, что жирафы – весьма миролюбивые, абсолютно не агрессивные животные. Ещё 200 лет назад на них активно охотились, причём не только для добычи шкур и мяса, но и забавы ради. Сейчас жирафов не убивают, однако этот вид постепенно исчезает в результате ландшафтных изменений.
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Уникальность — в шее!
Несмотря длинную шею и на то, сколько у жирафа шейных позвонков (благодаря чему это животное на самом деле не так уж и отличается от всех остальных представителей фауны), они не всегда способны вовремя распознать опасность, а уж тем более – убежать от неё. К тому же бегущий жираф – это редкое и весьма комичное зрелище, напоминающее медленный галоп.
Только представьте себе: рост этого животного порой достигает 6 метров, при этом почти половина – это его шея. Сколько у жирафа шейных позвонков? Десять, двадцать? Читатель будет удивлён, но их — семь! То есть ровно столько же, сколько у всех остальных животных. Из-за чего же шея этого жителя саванны такая длинная, если дело вовсе не в том, сколько у жирафа шейных позвонков? Всё дело в том, что его шейные позвонки – необычайно вытянутые. Именно из-за этого шея жирафа плохо гнётся. Также из-за длинной шеи жирафы вынуждены дышать очень часто – около 20 вздохов в минуту. К примеру, мы, люди, делаем всего лишь 15 вдохов за этот же промежуток времени.
Только представьте себе: рост этого животного порой достигает 6 метров, при этом почти половина – это его шея. Сколько у жирафа шейных позвонков? Десять, двадцать? Читатель будет удивлён, но их — семь! То есть ровно столько же, сколько у всех остальных животных. Из-за чего же шея этого жителя саванны такая длинная, если дело вовсе не в том, сколько у жирафа шейных позвонков? Всё дело в том, что его шейные позвонки – необычайно вытянутые. Именно из-за этого шея жирафа плохо гнётся. Также из-за длинной шеи жирафы вынуждены дышать очень часто – около 20 вздохов в минуту. К примеру, мы, люди, делаем всего лишь 15 вдохов за этот же промежуток времени.
Вес взрослого жирафа-самца может достигать 800 килограммов. Его сердце – очень мощное. Ещё бы – ему приходится качать кровь столь высокого существа вверх по длинной шее. Неудивительно, что оно весит около 11 килограмм!
И колючки — нипочём!
Жирафы – большие обжоры! Жевать зелень, особенно акацию – это их любимое занятие. Скорее всего, это связано с длинной шеей жирафа, по которой пища долго идёт в пищевод. При этом рот жирафа уникален – он окружён плотным роговым слоем, а его слюна очень вязкая. Таким образом жирафы безболезненно едят колючки, не рискуя пораниться.
И если ответ «Семь!» на вопрос: «Сколько шейных позвонков в позвоночнике жирафа?» — в принципе ожидаем, то длина языка этого длинношеего животного повергает в настоящий шок! Он у него – целых 46 сантиметров!
Спят жирафы стоя и очень мало – всего около 10 минут в сутки. Видимо, они успевают дремать, пока медленно пережёвывают пищу.
Живут эти обитатели саванны небольшими группами – по 10-15 особей. При этом они невероятно «разговорчивые», правда, человеческое ухо не способно распознать эти звуки, так как жирафы общаются в инфразвуковом диапазоне.
И если ответ «Семь!» на вопрос: «Сколько шейных позвонков в позвоночнике жирафа?» — в принципе ожидаем, то длина языка этого длинношеего животного повергает в настоящий шок! Он у него – целых 46 сантиметров!
Спят жирафы стоя и очень мало – всего около 10 минут в сутки. Видимо, они успевают дремать, пока медленно пережёвывают пищу.
Живут эти обитатели саванны небольшими группами – по 10-15 особей. При этом они невероятно «разговорчивые», правда, человеческое ухо не способно распознать эти звуки, так как жирафы общаются в инфразвуковом диапазоне.
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