Несмотря длинную шею и на то, сколько у жирафа шейных позвонков (благодаря чему это животное на самом деле не так уж и отличается от всех остальных представителей фауны), они не всегда способны вовремя распознать опасность, а уж тем более – убежать от неё. К тому же бегущий жираф – это редкое и весьма комичное зрелище, напоминающее медленный галоп.



Только представьте себе: рост этого животного порой достигает 6 метров, при этом почти половина – это его шея. Сколько у жирафа шейных позвонков? Десять, двадцать? Читатель будет удивлён, но их — семь! То есть ровно столько же, сколько у всех остальных животных. Из-за чего же шея этого жителя саванны такая длинная, если дело вовсе не в том, сколько у жирафа шейных позвонков? Всё дело в том, что его шейные позвонки – необычайно вытянутые. Именно из-за этого шея жирафа плохо гнётся. Также из-за длинной шеи жирафы вынуждены дышать очень часто – около 20 вздохов в минуту. К примеру, мы, люди, делаем всего лишь 15 вдохов за этот же промежуток времени.