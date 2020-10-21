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Сколько у жирафа шейных позвонков?

Сколько у жирафа шейных позвонков? (4 фото)

Автор:
21 октября 2020 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Сколько у жирафа шейных позвонков   животные   жираф   позвонки   скелет   факты   фото   
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Спросите у любого, какое животное – самое высокое из всех, обитающих на планете. Ответ будет однозначным: жираф! А что мы знаем о нём, кроме того, что у него – красивый окрас, влажные глаза и длинная шея? В этой статье мы расскажем несколько фактов об этом животном – вы узнаете, сколько у жирафа шейных позвонков, какого он роста, сколько он весит и ещё много интересного.
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Метки: Сколько у жирафа шейных позвонков   животные   жираф   позвонки   скелет   факты   фото   
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Corvus Corax 9 минут назад
А еще у них очень чувствительная психика, при стрессе - умирают...
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