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Собака помогла спасти пациентов хосписа, но оказалась не нужна хозяйке

Собака помогла спасти пациентов хосписа, но оказалась не нужна хозяйке (8 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Матильда   домашние животные   животные   пожар   помощь животным   предательство   собаки   спасение людей   
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Собака по кличке Матильда помогла пожарным вывести четверых пациентов из горящего хосписа в пригороде Санкт-Петербурга, но сама не успела спастись и сильно обгорела. Хозяйка, узнав об этом, отказалась помогать Матильде, но собаку спасли волонтеры-зоозащитники.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Матильда   домашние животные   животные   пожар   помощь животным   предательство   собаки   спасение людей   
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9k
Денис Трубочкин 3 часа назад
Мы не заслуживаем собак.
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2k
мемфрид 52 минуты назад
Ну что за сука
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7k
kaboza 2 часа назад
здоровья песу
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63
A.N.Onim 2 часа назад
Хозяйку бывшую, у которой хоспис с людьми горел, понять можно (понять, но не оправдать!):
зачем ей вкладывать деньги в какую-то полуживую собаку (которая использовалась как живая"игрушка в хосписе", чтобы старичкам и больным было не скучно на?), или вкладывать своё время на поиск средств? А так вот - волонтеры всё сами сделали. А не отказалась бы - глядишь бы и собака померла (совсем сарказм). А "хозяйка" ещё за это время денег подзаработает - другой хоспис откроет... Грустно это всё...
А волонтеры, конечно, красавцы. Как ни банально прозвучит, но наверное на таких людях и держится этот вшивый мир.
Поменьше бы "хозяек", побольше бы отзывчивых людей.
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34
Yulia Kuperman 2 часа назад
Спасибо людям, спасшим бедное дитя!!!! Желаю этой сладкой собачке самых лучших хозяев
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3k
Vadim 2 часа назад
Бедная собачка.

Поискал, что там горело под Питером. В начале ноября сгорел мелкий, не сильно легальный хоспис. Ну как хоспис, какая-то тётка арендовала здание, где ухаживали за четырьмя лежачими. Если хозяйкой собаки посчитали эту тётку, то она не то чтобы хозяйка именно собаки. Для неё собака наверняка что-то вроде инвентаря сгоревшего здания.
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