Собака помогла спасти пациентов хосписа, но оказалась не нужна хозяйке

Собака по кличке Матильда помогла пожарным спасти четырех пациентов из охваченного огнем хосписа в Ленинградской области. Пожарные, увидев в здании собаку, с ее помощью нашли четырех человек и благополучно эвакуировали их из здания. Но сама Матильда спастись не успела и сильно обгорела. По-видимому, она отказалась уходить из здания, поскольку искала владелицу частного хосписа - свою хозяйку, которой в тот момент не было в здании.