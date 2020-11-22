Собака помогла спасти пациентов хосписа, но оказалась не нужна хозяйке

Собака по кличке Матильда помогла пожарным вывести четверых пациентов из горящего хосписа в пригороде Санкт-Петербурга, но сама не успела спастись и сильно обгорела. Хозяйка, узнав об этом, отказалась помогать Матильде, но собаку спасли волонтеры-зоозащитники.
Собака по кличке Матильда помогла пожарным спасти четырех пациентов из охваченного огнем хосписа в Ленинградской области. Пожарные, увидев в здании собаку, с ее помощью нашли четырех человек и благополучно эвакуировали их из здания. Но сама Матильда спастись не успела и сильно обгорела. По-видимому, она отказалась уходить из здания, поскольку искала владелицу частного хосписа - свою хозяйку, которой в тот момент не было в здании.
Собаке удалось спастись из огня, хотя она сильно обгорела. Однако когда хозяйке Матильды сообщили об этом, она сказала, что собака ей не нужна, и отказалась помогать ей.
К счастью, на помощь Матильде пришли волонтеры-зоозащитники Елена Калинина и Александр Цинкевич. Они отвезли собаку в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую помощь.
Волонтеры привлекли финансовую помощь от неравнодушных людей, благодаря которой собаке обеспечили необходимое лечение. Как говорят Елена и Александр, Матильде было очень больно на процедурах, но она стоически терпела лечение.
При осмотре у ветеринара выяснилось, что Матильда беременна. По словам врача, ожоги не повлияли на беременность, и щенки Матильды будут готовы появиться на свет в срок - в последних числах ноября.
Сейчас Матильде стало лучше, и она находится в приюте "Василек", где ей, по всей видимости, предстоит рожать.
У Матильды обожжен живот, поэтому она сама не сможет выкармливать щенков. Волонтеры, которые принимают участие в судьбе Матильды, ищут кормящую собаку, которая могла бы выкормить также и щенков героической Матильды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Матильда домашние животные животные пожар помощь животным предательство собаки спасение людей
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зачем ей вкладывать деньги в какую-то полуживую собаку (которая использовалась как живая"игрушка в хосписе", чтобы старичкам и больным было не скучно на?), или вкладывать своё время на поиск средств? А так вот - волонтеры всё сами сделали. А не отказалась бы - глядишь бы и собака померла (совсем сарказм). А "хозяйка" ещё за это время денег подзаработает - другой хоспис откроет... Грустно это всё...
А волонтеры, конечно, красавцы. Как ни банально прозвучит, но наверное на таких людях и держится этот вшивый мир.
Поменьше бы "хозяек", побольше бы отзывчивых людей.
Поискал, что там горело под Питером. В начале ноября сгорел мелкий, не сильно легальный хоспис. Ну как хоспис, какая-то тётка арендовала здание, где ухаживали за четырьмя лежачими. Если хозяйкой собаки посчитали эту тётку, то она не то чтобы хозяйка именно собаки. Для неё собака наверняка что-то вроде инвентаря сгоревшего здания.