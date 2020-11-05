Как изменились собаки разных пород за 100 лет

Собаки - лучшие друзья людей уже более 30 тысяч лет. Однако, с тех пор, как они были одомашнены, разные породы претерпели изменения - не только в физическом плане, но и в плане поведения. Сегодня мы узнаем, как 18 популярных пород собак изменились за век - как они выглядели 100 лет назад, и как выглядят сегодня?
Мопс - тогда и сейчас
Размер мопсов почти не изменился, но эту породу много раз пытались вывести с более плоским носом и глазами большего размера. Эти эксперименты, к сожалению, не привели ни к чему хорошему - у выведенных собак были проблемы со здоровьем.
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Такса - тогда и сейчас
Мордочка и тело таксы удлинились, задние лапы стали короче, а грудная клетка - намного шире.
Бассет-хаунд - тогда и сейчас
Бассет-хаунды обзавелись более длинными ушами, а еще - его задние лапы и морда стали короче. На коже этих собак появилось больше складок.
Вест-хайленд-уайт-терьер
Вест-хайленд-уайт-терьеры не сильно изменились за столетие, однако, их шерсть стала гуще и длиннее.
Бультерьер
У бультерьеров появились более крупные челюсти и переносица, а морда удлинилась. Кроме того, их лапы укоротились, а тело стало более мускулистым.
Шотландский терьер
100 лет назад шерсть шотландского терьера была намного жестче, чем сейчас. В остальном эти песики не особо изменились.
Ньюфаундленд
100 лет назад средний вес ньюфаундленда составлял 45 килограммов. Сегодня же самец может весить до 70 кг.
Ирландский красный сеттер
Шерсть ирландских сеттеров стала длиннее и гуще - в остальном они остались примерно такими же.
Немецкая овчарка
За столетие овчарки становились все крупнее, их скелет менялся, и грудная клетка стала шире. Шерсть этих собак стала длиннее и гуще.
Немецкий дог
В прошлом веке вес немецких догов в среднем достигал около 45 кг, а сегодняшние самцы догов весят примерно 80 кг.
Боксер
Мордочка боксеров заметно видоизменилась, как и форма тела. Они стали намного стройнее.
Чау-Чау
Столетие назад очаровашки чау-чау весили около 22 кг - сейчас их вес составляет до 35 килограммов. На мордах этих собачек появилось больше складок.
Шелти, или шетландская овчарка
За столетие шетландские овчарки обзавелись более густой и длинной шерстью, и стали больше в два раза.
Доберман
По данным специалистов, современные доберманы стали менее агрессивными по сравнению с ранними сородичами. У них также изменилась форма ушей, и они заметно постройнели.
Салюки
Эти собачки обзавелись более длинными ушами и хвостами, а их тонкие лапы стали немного длиннее за 100 лет.
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Во-первых, если раньше были важны рабочие свойства собаки, а соответственно и строение пса было подчинено максимальной эффективности в работе: охота, охрана, выпас скота и тд., то сейчас все изменения в фенотипе подчиняются только современной моде на внешний вид.
Во-вторых, в западном мире, то есть в России, Европе, многих странах Азии и Америк, даже ЮАР (98 стран), короче там где не бегают по горам и джунглям дикие аборигены, там кинологические федерации работают по стандартам FCI (Международная кинологическая федерация). А эта федерация (на мой субъективный взгляд) лишена гибкости и проводит политику улучшения пород, очень сильно ориентируясь на модные тенденции.
Кроме того я очень не доволен тем, что у неё нет жёсткой позиции по распространению генетических заболеваний. Типа запрещение к разведению носителей "сломанных" генов - обеднит генофонд.
Отсюда многочисленнейшие проявления дисплазии, порока сердца, множества других заболеваний, включая очень печальную и ужасную атаксию.
Надеяться на сознательность владельца дело неблагодарное.
Из этой моды и идёт укорачивание задних ног, абсолютно прямая спина, более массивный вид, излишняя пушистость и тд.
И доберман была, и два ротвейлера, так что судить могу