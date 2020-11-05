Как изменились собаки разных пород за 100 лет

Собаки - лучшие друзья людей уже более 30 тысяч лет. Однако, с тех пор, как они были одомашнены, разные породы претерпели изменения - не только в физическом плане, но и в плане поведения. Сегодня мы узнаем, как 18 популярных пород собак изменились за век - как они выглядели 100 лет назад, и как выглядят сегодня?

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Мопс - тогда и сейчас 0 Источник: Размер мопсов почти не изменился, но эту породу много раз пытались вывести с более плоским носом и глазами большего размера. Эти эксперименты, к сожалению, не привели ни к чему хорошему - у выведенных собак были проблемы со здоровьем.

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Такса - тогда и сейчас 0 Источник: Мордочка и тело таксы удлинились, задние лапы стали короче, а грудная клетка - намного шире.

Бассет-хаунд - тогда и сейчас 0 Источник: Бассет-хаунды обзавелись более длинными ушами, а еще - его задние лапы и морда стали короче. На коже этих собак появилось больше складок.

Вест-хайленд-уайт-терьер 0 Источник: Вест-хайленд-уайт-терьеры не сильно изменились за столетие, однако, их шерсть стала гуще и длиннее.

Бультерьер 0 Источник: У бультерьеров появились более крупные челюсти и переносица, а морда удлинилась. Кроме того, их лапы укоротились, а тело стало более мускулистым.

Бобтейл 0 Источник: За 100 лет бобтейлы стали менее лохматыми - их шерсть стала более гладкой.

Шотландский терьер 0 Источник: 100 лет назад шерсть шотландского терьера была намного жестче, чем сейчас. В остальном эти песики не особо изменились.

Ньюфаундленд 0 Источник: 100 лет назад средний вес ньюфаундленда составлял 45 килограммов. Сегодня же самец может весить до 70 кг.

Ирландский красный сеттер 0 Источник: Шерсть ирландских сеттеров стала длиннее и гуще - в остальном они остались примерно такими же.

Немецкая овчарка 0 Источник: За столетие овчарки становились все крупнее, их скелет менялся, и грудная клетка стала шире. Шерсть этих собак стала длиннее и гуще.

Немецкий дог 0 Источник: В прошлом веке вес немецких догов в среднем достигал около 45 кг, а сегодняшние самцы догов весят примерно 80 кг.

Эрдельтерьер 0 Источник: Мордочка эрдельтерьера слегка удлинилась, а еще - они стали более лохматыми.

Боксер 0 Источник: Мордочка боксеров заметно видоизменилась, как и форма тела. Они стали намного стройнее.

Чау-Чау 0 Источник: Столетие назад очаровашки чау-чау весили около 22 кг - сейчас их вес составляет до 35 килограммов. На мордах этих собачек появилось больше складок.

Шелти, или шетландская овчарка 0 Источник: За столетие шетландские овчарки обзавелись более густой и длинной шерстью, и стали больше в два раза.

Доберман 0 Источник: По данным специалистов, современные доберманы стали менее агрессивными по сравнению с ранними сородичами. У них также изменилась форма ушей, и они заметно постройнели.

Салюки 0 Источник: Эти собачки обзавелись более длинными ушами и хвостами, а их тонкие лапы стали немного длиннее за 100 лет.