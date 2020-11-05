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Как изменились собаки разных пород за 100 лет

Как изменились собаки разных пород за 100 лет (19 фото)

Автор:
05 ноября 2020 17:24
Сообщество : Животные
Метки: Породы собак   до и после   домашние животные   животные   собака   собаки   тогда и сейчас   фото   
6986
19
Собаки - лучшие друзья людей уже более 30 тысяч лет. Однако, с тех пор, как они были одомашнены, разные породы претерпели изменения - не только в физическом плане, но и в плане поведения. Сегодня мы узнаем, как 18 популярных пород собак изменились за век - как они выглядели 100 лет назад, и как выглядят сегодня?
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Метки: Породы собак   до и после   домашние животные   животные   собака   собаки   тогда и сейчас   фото   
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22  комментария
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994
Roman 13 часов назад
Как изменились собаки разных пород за 100 лет
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607
Oort 9 часов назад
Я собачник и у меня есть некоторая точка зрения.
Во-первых, если раньше были важны рабочие свойства собаки, а соответственно и строение пса было подчинено максимальной эффективности в работе: охота, охрана, выпас скота и тд., то сейчас все изменения в фенотипе подчиняются только современной моде на внешний вид.
Во-вторых, в западном мире, то есть в России, Европе, многих странах Азии и Америк, даже ЮАР (98 стран), короче там где не бегают по горам и джунглям дикие аборигены, там кинологические федерации работают по стандартам FCI (Международная кинологическая федерация). А эта федерация (на мой субъективный взгляд) лишена гибкости и проводит политику улучшения пород, очень сильно ориентируясь на модные тенденции.
Кроме того я очень не доволен тем, что у неё нет жёсткой позиции по распространению генетических заболеваний. Типа запрещение к разведению носителей "сломанных" генов - обеднит генофонд.
Отсюда многочисленнейшие проявления дисплазии, порока сердца, множества других заболеваний, включая очень печальную и ужасную атаксию.
Надеяться на сознательность владельца дело неблагодарное.
Из этой моды и идёт укорачивание задних ног, абсолютно прямая спина, более массивный вид, излишняя пушистость и тд.
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5k
Divergent?!? Oort 8 часов назад
Я живу в Канаде, и моя овчарка не имеет такого изгиба позвоночника в районе крестца, как на фотке. Она не проседает на задние лапы. У нас она с родословной, и родичи из Бельгии, но вот умудрились сохранить не "популярный присест", а правильную осанку. Да и сторожит она "не по-детски". В наших собачьих парках она ведет себя спокойно без поводка, игнорируя других собак. Но стоит нам с женой (не дай бог) присесть на скамейку, она начнет эту территорию охранять. В общем, больше не присаживаемся.
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11k
Kazanzaki 10 часов назад
Бассеты наверно самая тупорылая и беспонтовая собака.
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5k
Divergent?!? Kazanzaki 9 часов назад
Неее. Мы живем рядом с ТРЕМЯ биглями. Вот уж постоянно рыдающие идиоты! Они не скулят, не воют, не лают, а рыдают.
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3k
Александр Зотов 12 часов назад
хвала БОгам, лайки и русские "спали-ели"=) не пострадали от селекционеров
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3k
Александр Зотов 12 часов назад
в целом экстерьер и физические качества большинства пород только хуже стали
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9k
alexis 12 часов назад
Автор, просто уши доберманов и хвосты ротвейлеров перестали купировать, т.е. резать.
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14k
Александр Сучков 13 часов назад
А че за 100? Вот известная овчарка из фильма "Четыре танкиста и собака". Это называется- эволюция и от неё никуда не деться. Плюс не всегда "чистокровное смешивание". Вот вам и результат за 100 лет. И не забываем, что 100 лет чуть ли не 8-9 поколений у собак. Так что ничего удивительного....
А че за 100? Вот известная овчарка из фильма "Четыре танкиста и собака". Это называется- эволюция и от неё никуда не деться. Плюс не всегда "чистокровное смешивание". Вот вам и результат за 100 лет. И не забываем, что 100 лет чуть ли не 8-9 поколений у собак. Так что ничего удивительного....
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3k
Александр Зотов Александр Сучков 12 часов назад
это не эволюция, а целенаправленная селекция ради "улучшения" породы.
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7k
Сергей 13 часов назад
Я далёк от собаководства, однако мне кажется, что вмешательство селекционеров (или как там они у собак называется) было лишним.
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1k
Kmach 13 часов назад
За всех не скажу, но по немецким овчаркам бред. Брал овчарку в Германии (родословная 7 поколений), точная копия с ч/б фото. В России порода отличается. Не хуже, не лучше, но уже другая.
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40k
Митрий 13 часов назад
Перестали рубить хвосты - и на том спасибо.
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421
Питер Крузо 13 часов назад
Закормили собачек
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781
Максим Алтадуков 14 часов назад
современные недоБОКСЕР, недоДОБЕРМАН и недоРОТВЕЙЛЕР.
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2k
dolmat21093 14 часов назад
"Хвосты ротвейлеров стали намного длиннее" рукалитсо, их просто перестали купировать в гуманных целях, и не только у них!
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8k
Ginny dolmat21093 14 часов назад
И доберман тоже - хвост и уши....
И доберман была, и два ротвейлера, так что судить могу
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781
Максим Алтадуков Ginny 14 часов назад
как и боксерам
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8k
Ginny Максим Алтадуков 14 часов назад
Кстати да
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2k
kappaneed 14 часов назад
Металюги тогда/металюги сейчас)))
Металюги тогда/металюги сейчас)))
Металюги тогда/металюги сейчас)))
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2k
SSD 15 часов назад
Попортили породы. Овчарки - точно пострадали. Здоровую найти очень сложно, а собачники, плодят их раз в пол года, в итоге сука еле живая и щенки такие же. Кстати, на "птичий@ рынок придите, там такая тема, сука вся в мЯдалях, рядом кобель, а щенки не убавляются))) Сдают щенков на продажу, а уж кого вы там купите - одному черту известно)
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6k
gena SSD 11 часов назад
На птичьем рынке щенков никогда нельзя было покупать, всегда там шлак какой-то был.
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