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Пес-парашютист готовится в десантники

Пес-парашютист готовится в десантники (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: военные собаки   десантная подготовка   домашние животные   домашние любимцы   животные   необычно   пес-парашютист   собаки   
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Немецкая овчарка из Китая по кличке Динг Данг служит в китайской народной армии и скоро получит гордое звание десантника. Ради этого Динг Данг недавно вместе со своим вожатым совершил парашютный прыжок в тандеме. И это только начало!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: военные собаки   десантная подготовка   домашние животные   домашние любимцы   животные   необычно   пес-парашютист   собаки   
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psn3 Полчаса назад
Можно подумать у него есть выбор.
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Andrei Полчаса назад
По правилам русского языка надо писать не "пёс готовится в десантники", а "пса готовят в десантники", ибо вряд ли у него особо спрашивали.
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