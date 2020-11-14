Пес-парашютист готовится в десантники

Немецкая овчарка из Китая по кличке Динг Данг служит в китайской народной армии и скоро получит гордое звание десантника. Ради этого Динг Данг недавно вместе со своим вожатым совершил парашютный прыжок в тандеме. И это только начало!
Пес по кличке Динг Данг служит в военно-воздушной части Народной армии Китая. Скоро ему должны присвоить почетное звание десантника! А пока он готовится сдать экзамены и, помимо стандартной армейской подготовки, стал прыгать с парашютом в тандеме со своим вожатым. На видео - первый прыжок Динг-Данга.
Собака, как видно на видео, чувствует себя под парашютом совершенно спокойно и не пытается вырваться. Для того, чтобы собака не нервничала, ей перед прыжком надевают намордник и прикрывают глаза.
На данный момент прыжки с парашютом - единственный вид тренировок для Динг Данга. Чтобы тот привыкал к воздуху и отсутствию опоры под лапами, вожатый пса часто для тренировки раскачивает и крутит пса на гимнастических брусьях.
Вожатый Динг Данга и, конечно, его проводник уверены. что скоро пес сможет сдать квалификационный экзамен и стать десантником.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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