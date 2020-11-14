Пес-парашютист готовится в десантники

Пес по кличке Динг Данг служит в военно-воздушной части Народной армии Китая. Скоро ему должны присвоить почетное звание десантника! А пока он готовится сдать экзамены и, помимо стандартной армейской подготовки, стал прыгать с парашютом в тандеме со своим вожатым. На видео - первый прыжок Динг-Данга.