Собака нашла самый человеческий способ успокоить щенков

Золотистый ретривер Ями из Китая недавно впервые родила щенят. Когда они стали поскуливать, молодая мать быстро сообразила, что делать: она принесла детсям свои любимые игрушки - совсем как мамы в мире людей! Трогательную сценку записал хозяин Яни.
Золотистый ретривер Ями стала матерью в первый раз. Когда щенки начали скулить, Ями поначалу не знала. что делать, но быстро сориентировалась и поступила точно также, как обычно поступают молодые матери: она обежала комнату в поисказ игрушек, а найдя их, принесла плачущим детям.
Трогательное видео записала хозяйка Ями, мисс Лу, жительница города Чжэньчжоу в центральном Китае. По ее словам, Ями родила троих щенков в начале октября.
На видео видно, как собака в беспокойстве мечется по комнате. Наконец, взяв в зубы свою игрушку, она приносит ее щенкам и пододвигает носом поближе к ним.
По словам мисс Лу, Ями потребовалось три часа, чтобы успокоить щенков, принося им все новые игрушки. Наконец, они успокоились и заснули. а мать продолжала поглаживать их носом. По словам хозяйки, Ями - очень заботливая мать, иногда она приносит щенкам не только игрушки, но и теплые вещи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ями домашние животные животные материнский инстинкт молодая мать собаки собачьи игрушки щенки
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