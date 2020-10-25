Собака нашла самый человеческий способ успокоить щенков

По словам мисс Лу, Ями потребовалось три часа, чтобы успокоить щенков, принося им все новые игрушки. Наконец, они успокоились и заснули. а мать продолжала поглаживать их носом. По словам хозяйки, Ями - очень заботливая мать, иногда она приносит щенкам не только игрушки, но и теплые вещи.