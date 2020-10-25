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Собака нашла самый человеческий способ успокоить щенков

Собака нашла самый человеческий способ успокоить щенков (6 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Ями   домашние животные   животные   материнский инстинкт   молодая мать   собаки   собачьи игрушки   щенки   
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Золотистый ретривер Ями из Китая недавно впервые родила щенят. Когда они стали поскуливать, молодая мать быстро сообразила, что делать: она принесла детсям свои любимые игрушки - совсем как мамы в мире людей! Трогательную сценку записал хозяин Яни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ями   домашние животные   животные   материнский инстинкт   молодая мать   собаки   собачьи игрушки   щенки   
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Наташа Гадова 13 минут назад
Мило, конечно, но щеночки плачут от того, что они кушать хотят. Я надеюсь, что Ями об этом знает.
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zurapod Полчаса назад
китаянка- наверняка потом сожрет. не верю я в доброту косоглазых.
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