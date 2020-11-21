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Посольство РФ в США сделало запрос о россиянах, которые могли пострадать при расстреле в ТЦ

Посольство РФ в США сделало запрос о россиянах, которые могли пострадать при расстреле в ТЦ  (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2020 07:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Висконсин   запрос   посольство РФ   пострадавшие   расстрел   стрелок   сша   
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Сотрудники правоохранительных органов уже заблокировали торговый центр Mayfair в Вауватосе, штат Висконсин. Предположительно, там может ещё находиться стрелок, который недавно открыл огонь на поражение по посетителям ТЦ.

Источник:

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Метки: Висконсин   запрос   посольство РФ   пострадавшие   расстрел   стрелок   сша   
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8  комментариев
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3k
Игорь 47 минут назад
Странно, а почему посетители ТЦ не открыли ответный огонь на поражение? Тут некоторые, с пеной на губах и выпученными глазами, любят рассказывать про то что в США все такие вежливые потому что у оппонента может быть при себе ствол.
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32
игол 4 минуты назад
Там же оружие у всех, и у каждого. Где ответный зенитно-ударный огонь из кольтов? Чего такие потери?
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9k
Антон Семёныч Полчаса назад
А где комментарии сторонников огнестрельного оружия у гражданского населения?
Типа "Вот в Америке разрешено и каждый гражданин может защитить себя"
Вот 8 уже защитили.
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7k
Mauritanien 49 минут назад
Россияне в России, амеры в пиндостане. И национальность тут ни при чем.
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5k
Elena Ki Час назад
Очередное осеннее обострение...
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2k
NIS Elena Ki Полчаса назад
У посольских ??
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