Посольство РФ в США сделало запрос о россиянах, которые могли пострадать при расстреле в ТЦ

Сотрудники правоохранительных органов уже заблокировали торговый центр Mayfair в Вауватосе, штат Висконсин. Предположительно, там может ещё находиться стрелок, который недавно открыл огонь на поражение по посетителям ТЦ.
Российское посольство запросило у Госдепартамента США данные о наличии россиян среди пострадавших от стрельбы в торговом центре Mayfair в Вауватосе, штат Висконсин.
❗️Посольство Российской Федерации в США запросило в госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер» в г.Уоуатоса, шт. Висконсин— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) November 21, 2020
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Ранее стало известно, что преступник начал расстреливать людей внутри здания. По последним данным, в результате нападения пострадали восемь человек - их отправили в больницу.
Мэр города Деннис Макбрайд заявил, что злоумышленник остаётся на свободе.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили ТЦ, который обследуют группы спецназа.
СМИ пока ещё не сообщили точное число пострадавших. По данным Daily Mail, речь идёт о восьми получивших ранения. Milwaukee Journal Sentinel приводит данные, что как минимум пятерых раненых погрузили в кареты скорой помощи.
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Ранее в Mayfair, в феврале 2020 года полицейский Джозеф Менса застрелил 17-летнего темнокожего подростка.
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Типа "Вот в Америке разрешено и каждый гражданин может защитить себя"
Вот 8 уже защитили.