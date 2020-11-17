"Бойскауты Америки" объявили о банкротстве из-за 82 000 исков о сексуальных домогательствах

В ответ на обвинения представитель Boys Scouts of America сказал, что организация была "опустошена количеством жизней, пострадавших от злоупотреблений в прошлом, и тронута храбростью тех, кто не побоялся открыть правду". "Мы убиты горем, потому что не можем избавить от их боли, - добавил представитель "Бойскаутов Америки".



В сентябре BSA запустила общенациональную рекламную кампанию, чтобы уведомить жертв многолетнего сексуального насилия со стороны лидеров скаутов о том, что у них есть время до 16 ноября, чтобы запросить компенсацию из специального фонда.



Одобренная судом рекламная кампания бойскаутов продлилась до 17 октября и обошлась в 6,8 миллиона долларов. Она включала в себя печатную, теле-, радио- и онлайн-рекламу на английском и испанском языках, которая должна была охватить более 100 миллионов человек, включая более 95 процентов основной целевой аудитории мужчин от 50 лет и старше. Реклама призывала предполагаемых жертв домогательств подавать иски независимо от того, как давно имело место насилие.



Адвокат Пол Монс, выигравший в 2010 году дело о сексуальном насилии в отношении бойскаутов в Орегоне на сумму 19,9 миллиона долларов, назвал эту кампанию исторической. "Несмотря на широкую огласку вокруг банкротства, это первый случай, когда BSA официально и публично признает свою давнюю проблему сексуального насилия", - сказал он.



Банкротство - очень болезненный процесс для 110-летней организации, которая на протяжении поколений была одним из столпов американского общества и тренировочной площадкой для будущих лидеров.