"Бойскауты Америки" объявили о банкротстве из-за 82 000 исков о сексуальных домогательствах

В США громкий скандал: одна из старейших молодежных организаций мира, "Бойскауты Америки" (Boy Scouts of America), обошла католическую церковь по количеству исков о педофилии. Организация пытается признать себя банкротом, чтобы "притормозить" разбирательства.
По состоянию на 15 ноября против организации было подано не менее 82 000 исков о сексуальном насилии со стороны старших скаутов, волонтеров и сотрудников.
"Судя по тому, что мы слышим от пострадавших, сексуальное насилие было обрядом посвящения в отрядах по всей стране... аналогично другим задачам, когда дети должны были выполнять определенные обязанности, чтобы заработать свои значки", - говорит Эндрю Ван Арсдейл, один из ведущих адвокатов по делу. Он сообщил CNN, что разговаривал с тысячами предполагаемых потерпевших за последние 19 месяцев.
Заявление о банкротстве BSA подала в феврале, несмотря на сотни судебных исков. Первоначально предполагалось, что количество исков не превысит 20 000 к моменту окончания срока их подачи (16 ноября), но последние данные показали, что число исков как минимум в четыре раза больше.
"Судя по тому, что мы слышим от пострадавших, сексуальное насилие было обрядом посвящения в отрядах по всей стране... аналогично другим задачам, когда дети должны были выполнять определенные обязанности, чтобы заработать свои значки", - говорит Эндрю Ван Арсдейл, один из ведущих адвокатов по делу. Он сообщил CNN, что разговаривал с тысячами предполагаемых потерпевших за последние 19 месяцев.
Заявление о банкротстве BSA подала в феврале, несмотря на сотни судебных исков. Первоначально предполагалось, что количество исков не превысит 20 000 к моменту окончания срока их подачи (16 ноября), но последние данные показали, что число исков как минимум в четыре раза больше.
В ответ на обвинения представитель Boys Scouts of America сказал, что организация была "опустошена количеством жизней, пострадавших от злоупотреблений в прошлом, и тронута храбростью тех, кто не побоялся открыть правду". "Мы убиты горем, потому что не можем избавить от их боли, - добавил представитель "Бойскаутов Америки".
В сентябре BSA запустила общенациональную рекламную кампанию, чтобы уведомить жертв многолетнего сексуального насилия со стороны лидеров скаутов о том, что у них есть время до 16 ноября, чтобы запросить компенсацию из специального фонда.
Одобренная судом рекламная кампания бойскаутов продлилась до 17 октября и обошлась в 6,8 миллиона долларов. Она включала в себя печатную, теле-, радио- и онлайн-рекламу на английском и испанском языках, которая должна была охватить более 100 миллионов человек, включая более 95 процентов основной целевой аудитории мужчин от 50 лет и старше. Реклама призывала предполагаемых жертв домогательств подавать иски независимо от того, как давно имело место насилие.
Адвокат Пол Монс, выигравший в 2010 году дело о сексуальном насилии в отношении бойскаутов в Орегоне на сумму 19,9 миллиона долларов, назвал эту кампанию исторической. "Несмотря на широкую огласку вокруг банкротства, это первый случай, когда BSA официально и публично признает свою давнюю проблему сексуального насилия", - сказал он.
Банкротство - очень болезненный процесс для 110-летней организации, которая на протяжении поколений была одним из столпов американского общества и тренировочной площадкой для будущих лидеров.
В сентябре BSA запустила общенациональную рекламную кампанию, чтобы уведомить жертв многолетнего сексуального насилия со стороны лидеров скаутов о том, что у них есть время до 16 ноября, чтобы запросить компенсацию из специального фонда.
Одобренная судом рекламная кампания бойскаутов продлилась до 17 октября и обошлась в 6,8 миллиона долларов. Она включала в себя печатную, теле-, радио- и онлайн-рекламу на английском и испанском языках, которая должна была охватить более 100 миллионов человек, включая более 95 процентов основной целевой аудитории мужчин от 50 лет и старше. Реклама призывала предполагаемых жертв домогательств подавать иски независимо от того, как давно имело место насилие.
Адвокат Пол Монс, выигравший в 2010 году дело о сексуальном насилии в отношении бойскаутов в Орегоне на сумму 19,9 миллиона долларов, назвал эту кампанию исторической. "Несмотря на широкую огласку вокруг банкротства, это первый случай, когда BSA официально и публично признает свою давнюю проблему сексуального насилия", - сказал он.
Банкротство - очень болезненный процесс для 110-летней организации, которая на протяжении поколений была одним из столпов американского общества и тренировочной площадкой для будущих лидеров.
Большинство ожидающих рассмотрения исков о сексуальном насилии относятся к 1960-м, 70-м и 80-м годам, до того как "Бойскауты Америки" ввели проверку сотрудников на наличие судимости, обучение всех сотрудников и волонтеров предотвращению жестокого обращения и правило, согласно которому во время занятий с детьми должны присутствовать два или более взрослых лидера.
Возможный размер фонда компенсации банкротства пока не известен. Ожидается, что организация внесет значительную часть своих активов (финансовые средства и недвижимость). По всей видимости, BSA придется распродавать собственность - кемпинги и оборудованные маршруты для походов.
Возможный размер фонда компенсации банкротства пока не известен. Ожидается, что организация внесет значительную часть своих активов (финансовые средства и недвижимость). По всей видимости, BSA придется распродавать собственность - кемпинги и оборудованные маршруты для походов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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