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"Бойскауты Америки" объявили о банкротстве из-за 82 000 исков о сексуальных домогательствах

"Бойскауты Америки" объявили о банкротстве из-за 82 000 исков о сексуальных домогательствах (3 фото)

Автор:
17 ноября 2020 14:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: бойскаут   иски   насилие над детьми   организация   сексуальные домогательства   скандал   судебное разбирательство   сша   
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В США громкий скандал: одна из старейших молодежных организаций мира, "Бойскауты Америки" (Boy Scouts of America), обошла католическую церковь по количеству исков о педофилии. Организация пытается признать себя банкротом, чтобы "притормозить" разбирательства.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бойскаут   иски   насилие над детьми   организация   сексуальные домогательства   скандал   судебное разбирательство   сша   
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4k
Sanar Час назад
"Гейскауты Америки"
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343
LinkLine 3 минуты назад
на хер все эти движения патриотично-педофильские, туда же и пионеров, офицеров России, и юнармю! это рассадник уголовников, ворья и извращенцев!
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984
Гарри Слепнер 19 минут назад
Дотолерастились.
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8k
krivsan 53 минуты назад
Как говорил Бред Питт в фильме «Ограбление казино» "Америка-это не страна,а всего лишь бизнес"
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29k
Korolev 54 минуты назад
Интересно, как доказывают факты насилия, которые могли быть в далёком прошлом. Это же серьёзное обвинение и доказательства нужны соответствующие. Или это очередное судилище типа Me to?
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5k
Ф Ив Korolev Полчаса назад
Это у нас нужны доказательства помимо слов потерпевших, а на Западе зачастую достаточно слезных обвинений.
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2k
Core 59 минут назад
А у бойскаутов-католиков вообще комбо было
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8k
krivsan 59 минут назад
в Омерике уже давно все "скауты",нету национальности,нет "пола",нет гендерного неравенства,они одна нация,Омериканцы
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
приплыли. они ж типа "хорошие мальчики".....
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