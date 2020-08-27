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Трамп ввёл нацгвардию в&nbsp;Висконсин для прекращения массовых погромов

Трамп ввёл нацгвардию в Висконсин для прекращения массовых погромов (4 фото + 2 видео)

Автор:
27 августа 2020 01:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Висконсин   Трамп   погромы   политика   полиция   ранение   стрельба   сша   
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Президент США Дональд Трамп отдал команду Национальной гвардии навести порядок в штате Висконсин на фоне беспорядков, переросших в погромы, которые в СМИ ошибочно именуют протестами. Сообщение о своём решении глава государства опубликовал в Twitter-аккаунте. Беспорядки возникли, как ответ на то, что полицейские при задержании подстрелили ещё одного негра.

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Метки: Висконсин   Трамп   погромы   политика   полиция   ранение   стрельба   сша   
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16  комментариев
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1k
Александр Куркович 4 часа назад
Это мирные протесты. Требуем адекватного применения силы против протестующих. Надо поставить на вид в ООН о повальном нарушении прав человека в США.
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397
Лёха Лёха 47 минут назад
Пусть Трамп введёт на негров санкции, это нынче очень модная, а главное действенная мера
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17k
Батончик с маком 53 минуты назад
Летит лайнер. На борту представители разных народов… Вдруг авария и надо избавиться от лишнего груза, а заодно решить кого выкинуть. Все решили, что будут по выкидывать по алфавитному списку.
Стюардесса зачитывает:
-Афроамериканцы…
Тишина….
-Black people
Тишина….
-coloured people
Тишина....
Маленький негритенок тычет рукой отца в бок…
-Папа нас уже 3 раза называли. Почему мы не отозвались?
-Запомни сынок!!! Мы “Нигеры”, сразу после мексиканцев.

вот только так их можно избавить от "обидчивости"
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17k
Батончик с маком 56 минут назад
афрочерножопых надо мочить оптом, а не по одному. тогда они и успокоятся. нех.уй толерантничать. это в первую очередь преступники, во вторую животные....
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433
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Раньше даже отмороженные были уверены, что американский полицейский применит оружие, если вести себя неадекватно. Раньше американский полицейский был абсолютным законом. Теперь в глазах общественности они превращаются из бойцов с пистолетами в чирлидеров с пипидастрами. Проигнорировать требование американского полицейского, развернуться и пойти в свою машину? Раньше бы точно также пристрелили и никто бы не обратил внимание.
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454
Alexei Fil 3 часа назад
Вводить национальную гвардию, это прерогатива губернатора штата, не президента. То, что губернатор демократического штата решил это сделать, говорит о многом. Если они на местах не могут решить эти проблемы, то федералы могут отказать в федеральной материальной помощи. Вот почему крушение памятников закончилось. Это федеральная собственность. Но восстанавливать её должны те, кто позволил её разрушить, то есть мэры и губернаторы, за счёт городского и бюджета штата. Всё решают деньги.
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49
Mamontenok 3 часа назад
Жуть, конечно, с этими протестами... Когда же это наконец-то закончится?
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691
Ясный Пень Mamontenok 3 часа назад
Когда закончатся негры
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137k
☭Cheкаво☭ Mamontenok 2 часа назад
На оборот нужно дровишек подкинуть, Россия может это сделать, но мы же не такие ублюдки как они, по всем странам сраные революции устраивать со смертельными исходами.
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6k
BenderRodriguez ☭Cheкаво☭ 46 минут назад
Союз тоже этим занимался. Наравне с США. У России просто кишка тонка соревноваться со штатами. Уровень России - это гадить в бывших республиках СССР, устраивая там революции и отжимая земли.
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137k
☭Cheкаво☭ BenderRodriguez Полчаса назад
Ну-всё с тобой ясно
Ну-всё с тобой ясно
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137k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
А теперь, по заявке нашего Дорогого слушателя на Авторадио- Дони Фредовича Трампа-поставим композицию "Запрещенных барабанщиков"
"УБИЛИ НЕГРА"

Ссылка youtu.be
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2k
Олег 4 часа назад
Напомнило объявление: "Дональд Трамп срочно приглашает на высокооплачиваемую работу в США российских скинхедов с хорошим практическим опытом."
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1k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Негры это предвидили и успели уже все разграбить
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