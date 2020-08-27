Погромы в Висконсине разгорелись после того, как патрульные полицейские выстрелили в спину чернокожему Джейкобу Блейку, который игнорировал их требования и попытался скрыться на автомобиле. Судя по видео, в момент когда Блейк полез в свою машину, правоохранители были уверены, что тот достаёт оружие и первыми открыли огонь.