Президент США Дональд Трамп отдал команду Национальной гвардии навести порядок в штате Висконсин на фоне беспорядков, переросших в погромы, которые в СМИ ошибочно именуют протестами. Сообщение о своём решении глава государства опубликовал в Twitter-аккаунте. Беспорядки возникли, как ответ на то, что полицейские при задержании подстрелили ещё одного негра.
Со слов Трампа, в ходе разговора с губернатором штата было принято решение о направлении федеральных правоохранителей и Национальной гвардии в город Кеноша для восстановления законности и порядка.
...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020
Президент заявил, что власти больше не допустят грабежей, поджогов, насилия и беззакония на улицах Соединённых Штатов.
Погромы в Висконсине разгорелись после того, как патрульные полицейские выстрелили в спину чернокожему Джейкобу Блейку, который игнорировал их требования и попытался скрыться на автомобиле. Судя по видео, в момент когда Блейк полез в свою машину, правоохранители были уверены, что тот достаёт оружие и первыми открыли огонь.
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После инцидента в городе начались массовые погромы, поджоги и акты вандализма, которые затем переросли в столкновения с полицией.
Ранее уже публиковалась подборка видео из соцсети Twitter, иллюстрирующая погромы и беспорядки в городе Кеноша, штат Висконсин, США, возникшие из-за ранения негра Джейкоба Блейка, который игнорировал законные требования полицейских, в результате чего получил пулевые ранения в спину.
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Стюардесса зачитывает:
-Афроамериканцы…
Тишина….
-Black people
Тишина….
-coloured people
Тишина....
Маленький негритенок тычет рукой отца в бок…
-Папа нас уже 3 раза называли. Почему мы не отозвались?
-Запомни сынок!!! Мы “Нигеры”, сразу после мексиканцев.
вот только так их можно избавить от "обидчивости"
"УБИЛИ НЕГРА"