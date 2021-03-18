Официальным представителем Белого дома Джен Псаки анонсированы очередные санкции США в отношении России.
Джен Псаки сообщила о том, что скоро"Россия будет привлечена к ответственности за свои действия".
"...безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее. <...> Они должны заплатить цену, как сказал президент прошлым вечером. Мы не собираемся искать других путей, как это было последние четыре года, и мы продолжим оказывать давление на них", - цитирует агентство ТАСС слова Псаки.
Далее Псаки напомнила, что Россия является для США "противником", и Байден не допустит разобщения американского общества в угоду РФ .
Любопытно, что в докладе разведсообщества США говорится, что американские спецслужбы не имеют свидетельств того, что "какие-либо связанные с иностранными правительствами действующие лица препятствовали голосованию и изменяли результаты голосования".
Напомним, Байден заявил журналистам о том, что Путин "заплатит" за якобы имевшее место "вмешательство" в выборы в США в 2020 году, и допустил несколько жёстких высказываний в адрес России и её президента, которые уже вызвали сильный резонанс у нас в стране и на мировой политической арене.
Источник:
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Но увы, - в России правят олигархи, которые куда больше заинтересованы в получении звонкой монеты, чем защите Отечества. Все по Марксу: капиталист не имеет родины.
Ничего другого, лично я от США и не ожидал.
Россия будет объявляться все большим и большим врагом, иначе просто не придумать основания для бесконечных денежных эмиссий и затрат на оборону, от которых имеют плюсы только ротшильды, да те, кто благополучно пилит бюджет штатов (да да, таких тоже предостаточно)
Да никогда в жизни путин на это не пойдет, поскольку прекрасно понимает чем это обернется для его миллиардов и для миллиардов его друзей-олигархов.
Поэтому есть путинская риторика для внутреннего потребления (в основном для таких как ты) где он пыжится, грозится и надувает свои бледные щечки, представляя себя пересидентом "сверхдержавы", и есть путинская риторика для внешнего мира, которую, впрочем, тебе никогда не озвучат...
А потом будут намеки из его окружения, что у него кукуха поехала.
Думаю, что Байден не в той форме, чтоб "рулить". Он только подписывает подготовленные для него документы, а в свободное от этого время несет всякую чушь. Даже ядерный чемоданчик у него отобрали. А его вице-президентшу вообще в курс происходящего не держат.