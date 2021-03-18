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Псаки рассказала, что новые санкции США против России не за горами: видео

Псаки рассказала, что новые санкции США против России не за горами: видео (1 фото)

Автор:
18 марта 2021 07:21
Сообщество : Политика
Метки: Россия   байден   видео   заявления   политика   псаки   санкции   сша   
873
1

Официальным представителем Белого дома Джен Псаки анонсированы очередные санкции США в отношении России.

Источник:

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Метки: Россия   байден   видео   заявления   политика   псаки   санкции   сша   
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15k
Maks Es 2 часа назад
Давно пора нанести по США десять экономических ударов. К примеру, ввести санкции на поставку урана и титана. Этим можно сильно осложнить работу энергетической и авиастроительной отраслей Пиндосии.
Но увы, - в России правят олигархи, которые куда больше заинтересованы в получении звонкой монеты, чем защите Отечества. Все по Марксу: капиталист не имеет родины.
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2k
Frank Borman 45 секунд назад
Американский мафиозный пахан опять собирается высечь Россию. Доказательств ее преступлений нет, но высечь надо, в целях профилактики и в назидание другим. Рах Россия все терпит, то почему бы не высечь?
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29k
Юр21 3 минуты назад
ПоЭбать на ту Америку с её санкциями.
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584
Прямой Эффект 4 минуты назад
Ничего страшного. У России всегда наготове есть симметричные ответы. Можно затормозить Твиттер, заблокировать Фейсбук, потоптать сыр и гусей. В особо тяжком случае - поднять пенсионный возраст.
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12k
Андрей Дядя 9 минут назад
президент альцгеймер . удивляет , что глава государства напрочь забывает что такое дипломатический язык и что главе государства недопустимо вести такую риторику.
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
Вообще не удивила.
Ничего другого, лично я от США и не ожидал.
Россия будет объявляться все большим и большим врагом, иначе просто не придумать основания для бесконечных денежных эмиссий и затрат на оборону, от которых имеют плюсы только ротшильды, да те, кто благополучно пилит бюджет штатов (да да, таких тоже предостаточно)
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931
Павел Астахов 49 минут назад
Тупые агрессивные международнве гопники, что еще можно ожидать. Но, назвать главу государства - убийцей, это разрыв дипотношений
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41k
Andrey Павел Астахов 17 минут назад
Тоже мне секрет полишинеля, об этом давно уже знает весь мир...
Да никогда в жизни путин на это не пойдет, поскольку прекрасно понимает чем это обернется для его миллиардов и для миллиардов его друзей-олигархов.
Поэтому есть путинская риторика для внутреннего потребления (в основном для таких как ты) где он пыжится, грозится и надувает свои бледные щечки, представляя себя пересидентом "сверхдержавы", и есть путинская риторика для внешнего мира, которую, впрочем, тебе никогда не озвучат...
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6k
Игорь 55 минут назад
а по моему - назвать главу ЛЮБОГО государства - убийцей - повод для НЕМЕДЛЕННОГО разрыва дипотношений. Мы же пригрозили отозвать посла для консультаций - и то 20 марта
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27k
a.fey Час назад
При том, что в результаты выборов вмешивалась сама команда Байдена.

А потом будут намеки из его окружения, что у него кукуха поехала.
Думаю, что Байден не в той форме, чтоб "рулить". Он только подписывает подготовленные для него документы, а в свободное от этого время несет всякую чушь. Даже ядерный чемоданчик у него отобрали. А его вице-президентшу вообще в курс происходящего не держат.
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388
Юрий Час назад
Это все просто взаимный троллинг и только. Россия и США реально не создают серьезных проблем друг другу. У США проблемы всегда главные внутренние и экономические в терках с ведущими государствами, ЕС и Китаем. А для нашей элитки самоизоляция единственный выход из проваленной экономики и политики.
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110
bobobo Час назад
В Воронеже только что объявили воздушную тревогу.
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32k
Антон 2 часа назад
Никогда ещё пиндосы не жили так плохо как при Путине, наверное у хохлов мантру переняли.
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1k
Михаил 2 часа назад
США всё больше напоминают "моську" из известной басни.
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985
Max 2 часа назад
Да и покуй ...
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3k
insaider 2 часа назад
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76
阿鋒 insaider 2 часа назад
Быть ей полной «кавалерихой» такого орденочка :)
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9k
Алексей 2 часа назад
ах тыж тупая ПСАКА
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