Джен Псаки сообщила о том, что скоро"Россия будет привлечена к ответственности за свои действия".

"...безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее. <...> Они должны заплатить цену, как сказал президент прошлым вечером. Мы не собираемся искать других путей, как это было последние четыре года, и мы продолжим оказывать давление на них", - цитирует агентство ТАСС слова Псаки.

Далее Псаки напомнила, что Россия является для США "противником", и Байден не допустит разобщения американского общества в угоду РФ .