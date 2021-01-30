Критикуя Кремль Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли

Упоённо перечисляя прегрешения Москвы перед светочем свободы и оплотом мировой демократии - США, Джен Псаки на какое-то время зависла.

"Я тут теряю мысль", — выйдя из паузы честно призналась пресс-секретарь.

Затем, видимо восполняя отсутствие мыслей, Джен добавила, что президент США Джо Байден в любом случае готов отвечать России, когда считает нужным.

Не останавливаясь на достигнутом, Псаки назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга глвавой ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена "возвела" в ранг президента.

"Я назвала его президентом Блинкеном — это повышение, но кто знает!" — позже пыталась отшутиться пресс-секретарь .