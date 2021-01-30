Критикуя Кремль Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли

Трогательно обожаемая в России пресс-секретарь президента США Джен Псаки, выступая на пятничном брифинге, осталась верна традиции, допустив несколько ляпов.
Упоённо перечисляя прегрешения Москвы перед светочем свободы и оплотом мировой демократии - США, Джен Псаки на какое-то время зависла.
"Я тут теряю мысль", — выйдя из паузы честно призналась пресс-секретарь.
Затем, видимо восполняя отсутствие мыслей, Джен добавила, что президент США Джо Байден в любом случае готов отвечать России, когда считает нужным.
Не останавливаясь на достигнутом, Псаки назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга глвавой ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена "возвела" в ранг президента.
"Я назвала его президентом Блинкеном — это повышение, но кто знает!" — позже пыталась отшутиться пресс-секретарь .
Работая в Белом доме с 2009 года, леди Дженифер полюбилась россиянам благодаря бесконечным ляпам и путанице, которые она допускала во время своих выступлений перед публикой и журналистами. В результате чего, она со временем прочно заняла заслуженное место, в числе объектов для шуток и пародий рунета.
Самыми цитируемыми стали её высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", угрозы послать флот США к берегам Белоруссии и традиционное "мне нужно уточнить в офисе".
Резюмируя написанное, следует отметить, что иногда терять на трибуне мысль, всё же лучше, чем сапог по дороге к трибуне:
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>>КОСМОС НЕ ЗАПУСКАЮТ...ЗАПОМНИ..сынОК
Это тебе Рогозин сказал?
ну РФ же признает, что она развивающеяся страна?