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Критикуя Кремль Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли

Критикуя Кремль Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2021 01:20
Сообщество : Политика
Метки: дженнифер   ляпы   политика   пресса   псаки   путаница   секретарь   сша   
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Трогательно обожаемая в России пресс-секретарь президента США Джен Псаки, выступая на пятничном брифинге, осталась верна традиции, допустив несколько ляпов.

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Метки: дженнифер   ляпы   политика   пресса   псаки   путаница   секретарь   сша   
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45  комментариев
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294
Алексей 4 часа назад
Про флот к берегам белоруссии - это же анекдот вроде, а не реальность, не может пресс-секретарь никому грозить армией, это не его работа.
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Джентльмены над ортопедическим сапогом не шутят.
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13k
vikklu 3 часа назад
По Сеньке и шапка... Позорище, интересно, долго она продержится?
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146k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Вонючие ЖАБЫ!!!!!!!!11 ЭТО МОЯ РОССИЯ.
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146k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Вы, уроды, хотите напугать....Ленинград 800?
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146k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
пОНТОРЕЗЫ МАТРАЦНЫЕ))))))
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146k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
еЩЕ ПОСМОТРИМ...КТО ПЕРВЫЙ В ТРУХУ.............ПУГАЕТЕ ВЫ БЛЯ.ВСЕ.
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146k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Объявляйте ВОЙНУ....СУЧАРЫ.......ПОЛНОМАСШТАБНУЮ.
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146k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Не по зубам вам Кремль....что я хотел сказать то, самое главное)
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−154
Vova1979 4 часа назад
>> Cheкаво Vova1979 4 минуты назад РАЗВИВАЮЩИЕ СТРАНЫ РАКЕТЫ В
>>КОСМОС НЕ ЗАПУСКАЮТ...ЗАПОМНИ..сынОК

Это тебе Рогозин сказал?
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146k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
шмешная она, я бы ее по мучал
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146k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
малявка)))))))
малявка)))))))
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146k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Свои Пять Копеек ☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Критикуя Кремль Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли
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146k
☭Cheкаво☭ Свои Пять Копеек 4 часа назад
ну, а что, она довольно симпотишная для американки.....правда она уже МАМКА)
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146k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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−154
Vova1979 4 часа назад
для папуасов сойдет

ну РФ же признает, что она развивающеяся страна?
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146k
☭Cheкаво☭ Mais Profoza 3 часа назад
Я сам филолог..кого ти тут лекарищ............МЫМРА
Я сам филолог..кого ти тут лекарищ............МЫМРА
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146k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Я, жонглирую)
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146k
☭Cheкаво☭ Mais Profoza 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Vova1979 2 часа назад
недоразвивающаяся...
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57k
Опиум для народа Mais Profoza 37 минут назад
Нашел же ты с кем спорить- с бухой свиньёй...)
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