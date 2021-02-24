Импровизации в советском кино, которые стали культовыми

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Сценаристы кино в СССР зачастую писали прекрасные сценарии, с хлесткими диалогами и интересными поворотными сюжетами.
Однако, иногда актеры на площадке забывались и заигрывались настолько гениально, что именно эти дубли и входили в оригинальный монтаж. Появление известных крылатых фраз советского кинематографа - это, частенько, работа самих актеров.
"Ирония судьбы, или С легким паром!"
Нет ни единого человека, кто хотя бы раз не посмотрел новогоднюю комедию Эльдара Рязанова. Заливная рыба, баня и песня про тетю. Состав актеров был настолько хорош, что они не смогли удержаться от хулиганства в кадре.
"Какая гадость эта ваша заливная рыба" - это чистой воды импровизация Юрия Яковлева. Актер начал пробовать заливное, стоящее в кадре, но за время съемок оно слегка испортилось, так что эмоция Ипполита была абсолютно искренней и вошла в топ цитат советского кино.
"Какая гадость эта ваша заливная рыба" - это чистой воды импровизация Юрия Яковлева. Актер начал пробовать заливное, стоящее в кадре, но за время съемок оно слегка испортилось, так что эмоция Ипполита была абсолютно искренней и вошла в топ цитат советского кино.
Также фраза "О, тепленькая пошла" - это также было искреннее удивление Яковлева, потому что ванную комнату построили для съемок непосредственно в павильонах Мосфильма и из кранов действительно всегда шла холодная вода (кинематографистов не баловали в те годы). Именно поэтому, на одном из дублей, когда внезапно пошла горячая вода, Яковлев по-настоящему удивился, не выходя из образа.
А в сцене, где Лукашин сидит в бане с друзьями, они на самом деле отмечали день рождения актера Александра Белявского. Банда актеров подменила бутафорские бутылки водки на настоящие и Рязанов был в бешенстве.
Но вот забавно - "трезвые" дубли совершенно не удались.
А в сцене, где Лукашин сидит в бане с друзьями, они на самом деле отмечали день рождения актера Александра Белявского. Банда актеров подменила бутафорские бутылки водки на настоящие и Рязанов был в бешенстве.
Но вот забавно - "трезвые" дубли совершенно не удались.
"Место встречи изменить нельзя"
Говорухин тоже не сильно требовал от актеров строгого следования сценарным фразам и спасибо ему за это.
Рекорды бил персонаж Промокашка, в исполнении Ивана Бортника, который должен был быть, в целом, не болтливым героем, но актер так вжился в роль, что не смог не украсить своего персонажа фразочками вроде "Волки позорные".
А актриса Лариса Удовиченко (Манька-Облигация) в кадре забылась и начала уточнять, как пишется слово "облигация". Владимир Семенович не растерялся, подыграл актрисе и режиссер, в итоге, оставил этот эпизод.
Рекорды бил персонаж Промокашка, в исполнении Ивана Бортника, который должен был быть, в целом, не болтливым героем, но актер так вжился в роль, что не смог не украсить своего персонажа фразочками вроде "Волки позорные".
А актриса Лариса Удовиченко (Манька-Облигация) в кадре забылась и начала уточнять, как пишется слово "облигация". Владимир Семенович не растерялся, подыграл актрисе и режиссер, в итоге, оставил этот эпизод.
"Бриллиантовая рука"
Леонид Гайдай тоже не ограничивал импровизацию актеров, а даже поощрял ее. Фирменное запрокидывание головы Геши Козодоева и фраза "Руссо туристо, облик морале, ферштейн?"- придумки Андрея Миронова.
А вот Папановское "Идиот!" было сказано не по сценарию и адресовалось ассистенту режиссера, который испортил дубль. Гайдаю так понравился эпизод, что он вставил этот кадр в сюжет картины.
А вот Папановское "Идиот!" было сказано не по сценарию и адресовалось ассистенту режиссера, который испортил дубль. Гайдаю так понравился эпизод, что он вставил этот кадр в сюжет картины.
"Джентельмены удачи"
Известный фильм режиссера с непростой судьбой, Александра Серого, который, кстати, привнес тюремный жаргон на площадку из собственного опыта - ему пришлось отбывать срок в тюрьме.
Сцена, где банда растирает друг друга снегом - это абсолютная импровизация Савелия Крамарова. Актер не хотел раздеваться на морозе, боясь простуды, поэтому предложил сцену бойкотировать. Но все испортил Раднэр Муратов (Василий Алибабаевич), который опоздал на съемки и о заговоре не знал. Он влетел в кадр, как и полагалось, в плавках.
Крамаров обиделся на актера и решил подшутить над ним, начав растирать его снегом. Вицин не растерялся и подключился, в итоге сцена вышла очень смешной и ее оставили.
Сцена, где банда растирает друг друга снегом - это абсолютная импровизация Савелия Крамарова. Актер не хотел раздеваться на морозе, боясь простуды, поэтому предложил сцену бойкотировать. Но все испортил Раднэр Муратов (Василий Алибабаевич), который опоздал на съемки и о заговоре не знал. Он влетел в кадр, как и полагалось, в плавках.
Крамаров обиделся на актера и решил подшутить над ним, начав растирать его снегом. Вицин не растерялся и подключился, в итоге сцена вышла очень смешной и ее оставили.
"Любовь и голуби"
Фильм можно смело назвать лидером по количеству импровизационных моментов. Практически все диалоги бабы Шуры и дяди Мити - это придумки Натальи Теняковой и Сергея Юрского, которые, к слову, были мужем и женой в реальной жизни. Меньшов, понимая, что актерам надо давать волю, порой не мог даже руководить съемкой дублей, потому что просто бился в истерике от смеха, стоя за кадром.
Фраза "Извините, что помешал вам деньги прятать" также импровизация Юрского, как собственно, и вся эта небольшая сценка, и фраза стала просто культовой.
Кстати, а все россказни Раисы Захаровны Василию о филиппинских хилерах - экспромт Гурченко.
Фраза "Извините, что помешал вам деньги прятать" также импровизация Юрского, как собственно, и вся эта небольшая сценка, и фраза стала просто культовой.
Кстати, а все россказни Раисы Захаровны Василию о филиппинских хилерах - экспромт Гурченко.
"Мимино"
Георгий Данелия был тоже не против актерских экспромтов, особенно когда актеры на площадке такие опытные и талантливые. Вообще, кстати, фильм задумывался, как музыкальная комедия, но Вахтанг Кикабидзе петь отказался, посчитав, что петь такому серьезному грузину, как его персонаж - не подобает. Данелия, в итоге, согласился.
Фрунзик Мкртчян был очень талантливым в импровизации. Именно ему мы должны быть благодарны за фразы "Я там так хохотался", "я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся", "я так думаю".
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