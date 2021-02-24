Импровизации в советском кино, которые стали культовыми

Также фраза "О, тепленькая пошла" - это также было искреннее удивление Яковлева, потому что ванную комнату построили для съемок непосредственно в павильонах Мосфильма и из кранов действительно всегда шла холодная вода (кинематографистов не баловали в те годы). Именно поэтому, на одном из дублей, когда внезапно пошла горячая вода, Яковлев по-настоящему удивился, не выходя из образа.



А в сцене, где Лукашин сидит в бане с друзьями, они на самом деле отмечали день рождения актера Александра Белявского. Банда актеров подменила бутафорские бутылки водки на настоящие и Рязанов был в бешенстве.

Но вот забавно - "трезвые" дубли совершенно не удались.