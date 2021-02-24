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Импровизации в советском кино, которые стали культовыми

Импровизации в советском кино, которые стали культовыми (1 фото + 8 видео)

Автор:
24 февраля 2021 19:33
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   импровизация   кино   режиссеры   советское кино   фильмы   
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Сценаристы кино в СССР зачастую писали прекрасные сценарии, с хлесткими диалогами и интересными поворотными сюжетами.

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Метки: СССР   актеры   импровизация   кино   режиссеры   советское кино   фильмы   
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Владимир 2 часа назад
Забыли.
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тов.Suhov Час назад
Шляпу сними - тоже не было в сценарии.
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