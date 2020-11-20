Ученые показали первый целиком сохранившийся скелет тираннозавра

Это первые в истории стопроцентно целые останки тираннозавра — скелет сохранился даже лучше, чем Сью, известный скелет тираннозавра, который стоит в Филдовском музее естественной истории в Чикаго.

«Тираннозавр из «Дуэли динозавров» — молодая особь, еще не полностью оформившаяся, — сказала доктор Занно MailOnline. — Для сравнения, Сью — крупная особь тираннозавра со зрелым скелетом».

Занно добавила, что скелет при этом на 100 процентов цел — каждая кость с обеих сторон полностью сохранилась, тогда как скелет Сью сохранился лишь на 85 процентов.