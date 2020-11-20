Ученые показали первый целиком сохранившийся скелет тираннозавра

Публике показали скелет тираннозавра, который погиб в смертельной схватке с трицератопсом 67 миллионов лет назад. Находка уникальна тем, что это первый в истории скелет тираннозавра, сохранившийся целиком.
Находку прозвали «Дуэль динозавров»: Tyrannosaurus rex и Triceratops horridus навечно застыли в смертельной схватке хищника и добычи. Спустя почти 67 миллионов лет после ожесточенной битвы все еще можно различить очертания тел динозавров, отпечатки кожи и нанесенные травмы, включая зубы тираннозавра, впившиеся в тело трицератопса.
Останки динозавров обнаружили в 2006 году в Монтане профессиональные охотники за окаменелостями, но с тех пор их видели лишь пара десятков человек. Потребовались годы, чтобы извлечь скелеты весом 14 тонн и организовать их продажу некоммерческой организации «Друзья музея естественных наук Северной Каролины» — сумма сделки при этом не оглашалась. Группа пожертвовала «Дуэль динозавров» Музею естественных наук Северной Каролины в Роли, который в следующем году начнет организацию посвященной ей выставки.
«Дуэль динозавров», которую пока еще не изучили, называют «одним из самых важных палеонтологических открытий нашего времени».
«Эти окаменелые останки навсегда изменят наше представление о двух особенно полюбившихся миру динозаврах», — говорит доктор Линдси Занно, руководитель отдела палеонтологии Музея естественных наук Северной Каролины.
«Их сохранность феноменальна, и мы планируем применить все доступные нам технологические инновации, чтобы получить новую информацию о биологии тираннозавра рекса и трицератопса».
Это первые в истории стопроцентно целые останки тираннозавра — скелет сохранился даже лучше, чем Сью, известный скелет тираннозавра, который стоит в Филдовском музее естественной истории в Чикаго.
«Тираннозавр из «Дуэли динозавров» — молодая особь, еще не полностью оформившаяся, — сказала доктор Занно MailOnline. — Для сравнения, Сью — крупная особь тираннозавра со зрелым скелетом».
Занно добавила, что скелет при этом на 100 процентов цел — каждая кость с обеих сторон полностью сохранилась, тогда как скелет Сью сохранился лишь на 85 процентов.
«Дуэль динозавров» была погребена под осадками на склоне холма в Монтане, где их в 2006 году обнаружили профессиональные охотники за окаменелостями. Скелеты оценили в миллионы долларов, и вопрос, кому они принадлежат, решался в суде. В июне 2020 года апелляционный суд США постановил, что находка принадлежит владельцам прав на землю, а не владельцам прав на полезные ископаемые.
«Дуэль динозавров» выставили на аукцион в Нью-Йорке в 2013 году, но ни одна ставка не достигла начальной цены в 6 миллионов долларов. Пока шли переговоры, останки годами хранились в лабораториях и на складах. Но, благодаря спонсорам, останки наконец приобрела некоммерческая организация «Друзья музея естественных наук Северной Каролины».
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