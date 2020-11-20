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Ученые показали первый целиком сохранившийся скелет тираннозавра

Ученые показали первый целиком сохранившийся скелет тираннозавра (11 фото)

Автор:
20 ноября 2020 16:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: динозавры   ископаемые   наука   находки   палеонтология   скелет динозавра   
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Публике показали скелет тираннозавра, который погиб в смертельной схватке с трицератопсом 67 миллионов лет назад. Находка уникальна тем, что это первый в истории скелет тираннозавра, сохранившийся целиком.

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Метки: динозавры   ископаемые   наука   находки   палеонтология   скелет динозавра   
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