Ученые нашли нелетающих предков птиц

Драконоподобные бескрылые ящеры лагерпетиды, жившие на Земле 237 миллионов лет назад, были предками более поздних птерозавров - первых крылатых животных планеты, а значит, и современных птиц.
Похожие на драконов небольшие животные лагерпетиды, жившие 237 миллионов лет назад, были идентифицированы учеными как одни из ранних предков птерозавров. Сходство окаменевших останков лагерпетидов, бескрылывх, но имевших характерные длинные задние ноги, и крылатых птерозавров, было установлено с применением метода компьютерной томогоафии. Хотя лагерпетиды не умели летать, а птерозавры - умели, у них обнаружились общие уникальные черты, включая форму внутреннего уха и особенности анатомии мозга.
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Близкие родственники динозавров, крылатые птерозавры имели самые разные размеры: самых крупных можно было сравнить с современным истребителем, самых мелких - с детским самолетиком. Они были первыми рептилиями, начавшими летать, и доминировали в небе планеты 150 миллионов лет, пока не вымерли около 66 миллионов лет назад.
Ключевые моменты эволюции динозавров и то, как они научились летать, долгое время оставались загадками для ученых. Палеонтологи пытались решить ее на протяжении 200 лет. Теперь же антропологи считают, что таинственные лагерпетиды могут стать недостающим звеном, соединяющим наземных ящеров с летучими.
"Откуда взялись птерозавры - это один из главных вопросов в эволюции рептилий, - говорит профессон Стерлинг Несбитт из Технологического университета Вирджинии. - Теперь мы, похоже, знаем ответ".
Ученые и раньше знали о существовании лагерпетидов, однако их останки удавалось обнаружить чрезвычайно редко.
"Откуда взялись птерозавры - это один из главных вопросов в эволюции рептилий, - говорит профессон Стерлинг Несбитт из Технологического университета Вирджинии. - Теперь мы, похоже, знаем ответ".
Ученые и раньше знали о существовании лагерпетидов, однако их останки удавалось обнаружить чрезвычайно редко.
Останки дромомерона, одного из видов лагерпетидов, были впервые найдены в Техасе в 1930-40-х годах, однако идентифицировать их удалось лишь в 2009-м. Уникальной для этой находки была высокая сохранность черепа, включая черепную коробку. Ее изучение показало, что у рептилий было хорошее чувство равновесия, и они, скорее всего, были ловкими и подвижными. После новых находов лагерпетидов в Южной Америке палеонтологи поняли, что это были небольшие бескрылые ящеры, проживавшие по всей территории древнего континента Пангея на протяжении большей части триассового периода, 237 - 210 миллионов лет назад.Палеонтологи уже обратили внимание на то, что по длине и форме костей лагерпетиды совпадали с птерозаврами и динозаврами.
Для нынешнего исследования ученые использовали недавно найденные черепа, передние конечности и позвонки лагерпетидов, добытые в последние годы в ходе раскопок в Северной Америке, Бразилии, Аргентине и на Мадагаскаре.
Ученые использовали микрокомпьютерное томографическое сканирование, чтобы реконструировать их мозг и сенсорные системы, создав соответствующие трехмерные модели. "Компьютерная томография стала революцией для палеонтологии, - отметил Стокер. - Некоторые из этих хрупких останков были найдены около 80 лет назад. Теперь вместо того, чтобы разбирать на кости и тем самым разрушать первый известный череп дромомерона, мы можем восстановить анатомиюмозга и внутреннего уха с помощью высоких технологий, и таким образом определить родственные отношения с птерозаврами".
Для нынешнего исследования ученые использовали недавно найденные черепа, передние конечности и позвонки лагерпетидов, добытые в последние годы в ходе раскопок в Северной Америке, Бразилии, Аргентине и на Мадагаскаре.
Ученые использовали микрокомпьютерное томографическое сканирование, чтобы реконструировать их мозг и сенсорные системы, создав соответствующие трехмерные модели. "Компьютерная томография стала революцией для палеонтологии, - отметил Стокер. - Некоторые из этих хрупких останков были найдены около 80 лет назад. Теперь вместо того, чтобы разбирать на кости и тем самым разрушать первый известный череп дромомерона, мы можем восстановить анатомиюмозга и внутреннего уха с помощью высоких технологий, и таким образом определить родственные отношения с птерозаврами".
Палеонтологи нашли много сходств в мозгге и сигнальных системах между птерозаврами и лагермпетидами. В частности, и у тех, и у других была очень высока сенсорная восприимчивость. Лагерпетиды, хоть и не могли летать, тем не менее, уже развили у себя ряд нейроанатомических свойств, который позволил их потомкам подняться в воздух. Теперь, когда выяснилось, что они были предками птерозавров, ученые могут с уверенностью сказхать, что птерозавры развивались так же, как другие большие группы рептилий - через "переходную группу".
Тем не менее, вопросы у ученых остаются - к примеру, об отсутствии у лагерпетидов крыльев даже в зачаточной форме. "Нам все еще не хватает массы информации о ранних птерозаврах, и не знаем, как трансформировался их скелет, чтобы стать пригодным для полета", - говорит профессор Несбитт. Однако, хотя подробности перехода от наземных форм жизни к летающим пока еще анатомически не раскрыт, основное - направление развития - ученые определили. Специалисты из Технологического университета Вирджинии собираются провести дополнительные исследования останков триассового периода, когда у многих животных появились позвонки со схожим строением - в том числе, у динозавров, черепах, предков млекопитающих и амфибий.
Тем не менее, вопросы у ученых остаются - к примеру, об отсутствии у лагерпетидов крыльев даже в зачаточной форме. "Нам все еще не хватает массы информации о ранних птерозаврах, и не знаем, как трансформировался их скелет, чтобы стать пригодным для полета", - говорит профессор Несбитт. Однако, хотя подробности перехода от наземных форм жизни к летающим пока еще анатомически не раскрыт, основное - направление развития - ученые определили. Специалисты из Технологического университета Вирджинии собираются провести дополнительные исследования останков триассового периода, когда у многих животных появились позвонки со схожим строением - в том числе, у динозавров, черепах, предков млекопитающих и амфибий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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