Ученые нашли нелетающих предков птиц

Палеонтологи нашли много сходств в мозгге и сигнальных системах между птерозаврами и лагермпетидами. В частности, и у тех, и у других была очень высока сенсорная восприимчивость. Лагерпетиды, хоть и не могли летать, тем не менее, уже развили у себя ряд нейроанатомических свойств, который позволил их потомкам подняться в воздух. Теперь, когда выяснилось, что они были предками птерозавров, ученые могут с уверенностью сказхать, что птерозавры развивались так же, как другие большие группы рептилий - через "переходную группу".

Тем не менее, вопросы у ученых остаются - к примеру, об отсутствии у лагерпетидов крыльев даже в зачаточной форме. "Нам все еще не хватает массы информации о ранних птерозаврах, и не знаем, как трансформировался их скелет, чтобы стать пригодным для полета", - говорит профессор Несбитт. Однако, хотя подробности перехода от наземных форм жизни к летающим пока еще анатомически не раскрыт, основное - направление развития - ученые определили. Специалисты из Технологического университета Вирджинии собираются провести дополнительные исследования останков триассового периода, когда у многих животных появились позвонки со схожим строением - в том числе, у динозавров, черепах, предков млекопитающих и амфибий.