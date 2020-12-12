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Ученые нашли нелетающих предков птиц

Ученые нашли нелетающих предков птиц (6 фото)

Автор:
12 декабря 2020 10:11
Сообщество : Наука
Метки: динозавры   животные   исследования   лагерпетиды   наука   палеонтология   познавательно   предки птиц   
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Драконоподобные бескрылые ящеры лагерпетиды, жившие на Земле 237 миллионов лет назад, были предками более поздних птерозавров - первых крылатых животных планеты, а значит, и современных птиц.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   животные   исследования   лагерпетиды   наука   палеонтология   познавательно   предки птиц   
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372
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
были предками более поздних птерозавров - первых крылатых животных планеты, а значит, и современных птиц

Во первых птерозавры не были динозаврами в четком значении этого слова, а во вторых не были предками современных птиц. Птицы - потомки ящеротазовых теропод
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Olga Raudis 23 минуты назад
Птерозавры- не предки птиц. Птицы развились от совсем другой ветви и любое сходство в анатомии-физиологии результат адаптивных приспособлений к полету, а не родства.
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