Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком

Сидевшие в кафе туристы запечатлели севшую на соседний столик чайку. Птица не стала медлить и проглотила лежавшую в тарелке сосиску целиком.
Птица уселась на столик и заинтересовалась сосиской, которую не доели ушедшие клиенты. И можно быть уверенными, что пернатая обжора ни оставит ни единого кусочка лакомства — чайка умудрилась проглотить немаленькую сосиску целиком.
Зрители и удивились, и позабавились, посмотрев на такое причудливое зрелище. Нашлись любители животных, которые осудили авторов кадров за то, что те хихикали над птицей — дескать такая вредная пища причинит чайке немало страданий, а то и смерть. Впрочем, странно было бы требовать от людей, чтобы они, вскочив с места, принялись отбирать у пернатой хулиганки сосиску — да у них ничего и не вышло бы.
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