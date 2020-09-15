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Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком

Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 08:23
Сообщество : Животные
Метки: англия   видео   животные   кафе   птицы   сосиска   чайка   
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Сидевшие в кафе туристы запечатлели севшую на соседний столик чайку. Птица не стала медлить и проглотила лежавшую в тарелке сосиску целиком.

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Метки: англия   видео   животные   кафе   птицы   сосиска   чайка   
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5  комментариев
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15k
Данил 36 минут назад
Что удивительного? ОНи рыбу так и жрут, целиком. Зубов-то нету.
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13k
AlexЕЙ Час назад
И чо?
Ссылка youtu.be
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15k
Данил AlexЕЙ Полчаса назад
Да уж, хреново без рук и без зубов....
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2k
Азиз Ниязов AlexЕЙ 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
parallax Час назад
Эта летающая помойка даже крысу целиком проглатывает. Что ей какая-то сосиска.
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Mr.Adamson

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