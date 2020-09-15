Прожорливая чайка проглотила сосиску целиком

Зрители и удивились, и позабавились, посмотрев на такое причудливое зрелище. Нашлись любители животных, которые осудили авторов кадров за то, что те хихикали над птицей — дескать такая вредная пища причинит чайке немало страданий, а то и смерть. Впрочем, странно было бы требовать от людей, чтобы они, вскочив с места, принялись отбирать у пернатой хулиганки сосиску — да у них ничего и не вышло бы.