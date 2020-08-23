С помощью антисептика можно остановить самопоедание змеи

Змеи холоднокровные, а это значит, что они не могут регулировать температуру своего тела.
Им нужны внешние источники тепла (например, солнце или лампа), чтобы согреться. Но если им становится слишком жарко, они не могут потеть, чтобы остыть, и им нужно найти убежище в прохладном тенистом месте.
Если змеи сильно перегреваются, то могут порядком дезориентироваться. У них также ускоряется обмен веществ, вызывая ложное чувство голода и желание съесть первое, что они видят. Поскольку содержащиеся в неволе змеи обычно живут в одиночестве, и еда для них не всегда сразу же доступна, они в конечном итоге нападают на самих себя.
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