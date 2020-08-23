С помощью антисептика можно остановить самопоедание змеи

Если змеи сильно перегреваются, то могут порядком дезориентироваться. У них также ускоряется обмен веществ, вызывая ложное чувство голода и желание съесть первое, что они видят. Поскольку содержащиеся в неволе змеи обычно живут в одиночестве, и еда для них не всегда сразу же доступна, они в конечном итоге нападают на самих себя.