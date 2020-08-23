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С помощью антисептика можно остановить самопоедание змеи

С помощью антисептика можно остановить самопоедание змеи (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2020 11:00
Сообщество : Животные
Метки: антисептик   в мире   видео   змея   познавательно   рептилия   самопоедание   фото   
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Змеи холоднокровные, а это значит, что они не могут регулировать температуру своего тела.

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Метки: антисептик   в мире   видео   змея   познавательно   рептилия   самопоедание   фото   
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5  комментариев
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8k
котегRUS 2 часа назад
Если натянуть нижнюю губу до затылка и сделать глоток, то можно исчезнуть
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78
Nane First NameLast 4 минуты назад
Змея старалась, а он взял и все испортил.
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−79
Обратная сторона Луны 19 минут назад
Спиртом в глаза?!
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4k
Ivan Час назад
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18k
Ратибор 2 часа назад
Уроборос!
Уроборос!
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