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В поимке похитителя российского первоклассника помог Интерпол

В поимке похитителя российского первоклассника помог Интерпол (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 13:09
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   владимирская область   дети   мальчик   повезло   пропажа   ребенок   
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Во Владимирской области нашли живым Савелия Роговцева - семилетнего мальчика, который пропал 28 сентября. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали.

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Метки: 360подмосковье   видео   владимирская область   дети   мальчик   повезло   пропажа   ребенок   
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14  комментариев
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3k
SSD Час назад
Как повезло родителям и ребенку... 2 месяца - отец и мать седые уже наверное и понадумали себе разное за это время... Хороший финал ужасной истории.
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2k
mtonaka 2 минуты назад
Питуха под нары!!!
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29k
parallax 9 минут назад
Ребёнку душевная травма на всю жизнь. На кол бы посадить похитителя, желательно публично.
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75
Jack Ketch Полчаса назад
мочить
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3k
Александр Зотов 39 минут назад
в теневом сегменте...На органы что ль хотел продать пацана, выродок?
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−22
Николай 48 минут назад
дык у родителей бабки наверное были лишние, сорили без разбору, вот кто-то им и решил помочь...
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44k
Albert GER Час назад
А Интерпол тут при где?
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44k
Albert GER SSD Час назад
Теперь понятно.
В посте этого нет.
А должно бы, если в названии упомянуто.
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36k
Вепс Albert GER Час назад
В видео об этом говорят.
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231
Атомный Крот SSD 23 минуты назад
В некоторых странах, типа Германии, установка пользователем на компьютер Тор автоматически переводит этого пользователя в список лиц, за которым нужен пристальный контроль со стороны соответствующих органов.

Нет, установка и пользование Тор не запрещены, но только интернет становится уже не только по паспорту, но и с фиксацией поведения.
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585
рыбАнька моя satra 5 минут назад
В поимке похитителя российского первоклассника помог Интерпол
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5k
gor Атомный Крот 5 минут назад
а если через впн установить тор и в дальнейшем использовать в связки впн+тор,чисто,теоретически?ведь однажды впн вылетит и провайдер увидит,что вы используете тор
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