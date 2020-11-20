В поимке похитителя российского первоклассника помог Интерпол

Во Владимирской области нашли живым Савелия Роговцева - семилетнего мальчика, который пропал 28 сентября. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали.
При задержании силовики спросили у подозреваемого, с кем он оставлял ребенка. Тот ответил, что мальчик находился в подвале его дома.
«В результате скрупулезной работы следственно-оперативной группы установлено местонахождение ребенка в деревне Макарихе Камешковского района. Ребенок жив, и его уже вернули родителям», — сообщили в пресс-службе СК по региону.
«В результате скрупулезной работы следственно-оперативной группы установлено местонахождение ребенка в деревне Макарихе Камешковского района. Ребенок жив, и его уже вернули родителям», — сообщили в пресс-службе СК по региону.
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А должно бы, если в названии упомянуто.
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